Reformas en Salud: el Gobierno flexibiliza el nuevo régimen que propone para los médicos

Este lunes se retomó el tratamiento del paquete de leyes denominado “Plan Provincial de Salud 2024-2030″ que impulsa el Gobierno provincial y nuevamente el ministro Rodolfo Montero asistió para presentar algunas modificaciones y responder consultas a los senadores que integran las comisiones de Salud, LAC y Hacienda. El funcionario habló sobre tres propuestas, pero hizo hincapié en la creación del “Régimen Especial para Profesionales Médicos”, que mostró resistencia por parte de los gremios.

Este nuevo régimen laboral, según el Gobierno, apunta a que los médicos puedan optar de forma voluntaria en un esquema que les permite una “retribución más equitativa y apropiada según las responsabilidades y complejidades de cada labor”. La principal novedad esta mañana, fue que el ministro presentó la modificación al proyecto original, para que aquellos profesionales que ingresen y deseen salirse, puedan retornar al Régimen 27 (actual) sin perjuicios.

El nuevo régimen plantea cinco agrupamientos de funciones médicas, con parámetros específicos de remuneración y jornada de trabajo. El primero contempla los Servicios Médicos de Guardia; el segundo los Servicios Médicos Críticos, el tercero los Servicios Médicos Asistenciales; el cuarto Servicios Médicos Sanitarios y el quinto, aborda a profesionales de Centro de Salud.

El proyecto también introduce un esquema de promoción horizontal basado en el desempeño y la capacitación, así como un régimen disciplinario sincronizado con las particularidades de la actividad médica. “Eso tiene su lógica porque promueve su formación permanente y obviamente la antigüedad”, dijo Montero.

“El sueldo básico está compuesto por horas y objetivos que tendrán que establecer los médicos con sus jefes de servicios o departamento. Eso también es un buen cambio cultural. No es cierto que si se va de vacaciones no va a cobrar su sueldo básico”, apuntó Montero en su primera defensa, ante críticas de sectores gremiales.

Además explicó que todos los agrupamientos tienen previstos que el profesional, además de su cargo, pueda desempeñarse por unidad de producción. “Esas unidades pueden ser una guardia de 12 horas, 8 horas de prestación de servicio crítico como cirugía o anestesia”, comentó.

Y detalló que “las unidades de producción se miden individualmente y se pagan de esa forma, por fuera del cargo básico en el sueldo. Eso le aporta flexibilidad al régimen para que muchos profesionales se puedan desempeñar en el sistema público, lo que le viene bien a ellos y a nosotros para bajar listas de espera”.

Montero explicó que presentaron una modificación para “combatir de lleno muchas de las críticas” que presentaron los gremios. Dijo que, en contacto con médicos durante recorridos en distintos puntos de la provincia la semana pasada, decidieron incorporar al proyecto original la posibilidad de “volver al Régimen 27 para que sea absolutamente transparente, si no se sienten conformes” con el régimen especial.

Por su lado, la vicegobernadora Hebe Casado, aportó: “Lo que estamos tratando con este nuevo régimen es cuidar el capital humano, porque formar a un médico especializado nos lleva entre 10 y 12 años. Entonces no podemos seguir en el mismo régimen que nos ha llevado hasta acá. Necesitamos darle otra opción voluntaria para lograr que, al menos los médicos, se queden en la Provincia. La mayoría trabajan tanto en el sector público como privado. Y varios se sienten identificados con el Régimen 27 y no se van a mover de ahí, pero hay otros que no, y son los que se nos van”.

Montero también comentó que van a dejar explícito en el proyecto el valor de la unidad sanitaria, con parámetro al mes de enero, para que los profesionales puedan hacer una comparación entre el régimen actual y el que están proponiendo. El ministro indicó que el valor será de $130 mil pesos y ya están avanzando en un simular para dejar a disposición de los médicos, sobre cuál sería su sueldo básico si decidieran ingresar a la nueva estructura.

Además, dijo que la “unidad será actualizada por el Poder Ejecutivo hasta tanto ese nuevo régimen tenga representación gremial. Es decir que cuando muchos médicos se afilien a un gremio y el que tenga mayor representatividad dentro del régimen, será el que negocie el valor de la unidad sanitaria”.

“Nosotros entendíamos que no hacía falta poner eso, porque todos los regímenes del Gobierno están representados, pero lo hemos puesto explícitamente para que no se ponga en duda y se diga que el Poder Ejecutivo va a disponer el sueldo de los profesionales de forma unilateral”, sostuvo.

Los cuestionamientos de la oposición

A pesar de la última aclaración sobre la representación gremial, la polémica se despertó entre los legisladores opositores, quienes advirtieron que se abre la posibilidad de una judicialización por parte de organizaciones sindicales.

“¿Desde el día cero quien va a representar a los trabajadores? ¿Lo tienen previsto? Formar un gremio no es tarea de un día, es un proceso que lleva un montón de pasos formales. A mí me preocupa que al crear un régimen, quién será su representante, intertanto se da la situación desde el día cero. Porque se puede dar un conflicto grande desde lo laboral”, lanzó el senador de La Unión Mendocina y referente sindical, Ariel Pringles.

Quien respondió a la consulta fue la directora general de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, Sandra Gómez, quién dijo que no pueden anticipar “quién los va a representar a los médicos porque estaríamos metiéndonos en la libertad sindical”.

Pero tampoco dejó pasar que la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), sindicato que nuclea actualmente a los profesionales, “por todas las vías envía señales de que van a judicializar el régimen sea como sea”. En ese tono, aseguró que “sabemos que pasa los filtros de la constitucionalidad y estamos tranquilos”. Y luego lanzó: “El sindicato de profesionales debería analizar la vía administrativa, porque estar todo el tiempo amenazando con juicios, tampoco demuestra buena fe negocial por parte de ellos”.

Por otra parte, el senador peronista Félix González le preguntó al ministro “cuál será el impacto presupuestario” que tendrá el cambio de régimen, aduciendo que “más allá de las buenas intenciones, si no se contempla esto, será un salto al vacío” en un contexto de ajuste y achicamiento del gasto público.

Entonces, Montero respondió que comparte la preocupación en el contexto actual pero destacó que el gobernador Alfredo Cornejo “ha priorizado un esfuerzo en pos de mejorar el sistema de salud pública” y si bien, al tratarse de un régimen voluntario, “no se puede hacer futurismo de cuántos médicos opten” para tener un número concreto, estimó que un 10% de los 4 mil médicos que se desempeñan en el Estado provincial podrían sumarse este año, si se aprueba la ley.

“Tenemos algunos escenarios posibles. El cambio de régimen no implicaría un enorme impacto presupuestario durante este año, por el gradualismo que implica que esta ley se sancione, se reglamente y se dé la apertura. Eso va a llevar tiempo. Con lo cual el impacto podría ser considerable, no nos lleva a una situación crítica”, comentó.

Y completó: “Tenemos alrededor de 4 mil médicos en el sistema público, entre los cargos de planta, los contratos y las prestaciones. Nosotros esperamos terminar el año, en un escenario racional, de un 10% de esos médicos dentro del régimen. Todo dependerá del tiempo en que se apruebe esta ley”.