Política en off: el pedido de Lourdes a Omar, desafíos para un intendente nuevo y el “cara a cara” de dos enemigos

Las “pancheras” de Omar para Lourdes

Las internas y enfrentamientos dentro del espacio libertario en Mendoza parecen no tener fin. En este caso, la avanzada de la diputada nacional Lourdes Arrieta para neutralizar el Partido Libertario de la provincia, mediante el armado de un nuevo partido llamado La Libertad Avanza Mendoza, sigue repartiendo capítulos.

En este caso, circularon en redes sociales unas capturas de Whatsapp de un grupo interno de Arrieta, en las cuales se habla de la organización para recibir avales para presentar en la Justicia.

Allí, en la charla, se habla de conseguir banderas y banners para las adhesiones. Pero después surgió pedirle a Omar De Marchi “una panchera” (bandera), para utilizarlas el mismo sábado de las actividades de la fiesta de la Vendimia, actos a los cuales la diputada no participó.

Elecciones presidenciales 2023 en la República Argentina. Conferencia de prensa en el bunker del partido La Libertad Avanza de Javier Milei en Mendoza Lourdes Arrieta candidata a Diputada Nacional por Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

Estos tuits con los mensajes fueron tomados por el líder libertario José Caviglia, fuertemente enfrentado con Arrieta, quien expuso algún tipo de situación de connivencia entre la legisladora y De Marchi. Pero luego decidió borrar el tuit.

Días atrás, Caviglia publicaba en Twitter: “Tengo para escribir un libro sobre el mileismo en Mza, quienes decían que estaba loco, quienes apoyaron en las generales, quienes en el balotaje, quienes jugaron a dos puntas, mientras tanto me divierto mucho, dado que privilegió las ideas por sobre las personas”.

Una prueba para Diego en Godoy Cruz

Diego Costarelli, el nuevo intendente de Godoy Cruz, ha llegado para suceder a toda una dinastía radical en el departamento que arrancó con César Biffi, continúo con el propio Alfredo Cornejo y tuvo hasta hace poco a Tadeo García Zalazar.

La presión no es menor. El jefe comunal y exlegislador tiene todos los ojos encima y por eso hay quienes no le dejan pasar una. Dicen en este sentido algunos críticos que algunos desacuerdos salariales con los empleados municipales están sonando y que hay reclamos que antes no escalaban como ahora.

Las autoridades recorrieron el Centro de Salud 204

La semana pasada se reunieron algunos empleados para reclamar “salario digno” y este martes volverá a pasar. Es un frente que Costarelli seguramente tendrá que atender, mientras busca dar pelea por los recursos de la coparticipación para que la caja municipal no tenga sobresaltos.

Hablar del dietazo los altera

En el oficialismo mendocino muchos se alteran cuando hay planteos por los salarios que cobra la política. Ciertamente la semana pasada las polémicas por los aumentos fueron nacionales. Primero, el “dietazo” por resolución en el Congreso. Luego, el incremento de sueldos de los funcionarios que provocó un fuerte enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y la exvicepresidenta Cristina Kirchner.

O sea, funcionarios y legisladores mendocinos la miraron esta vez desde afuera. Lo que no significa que los sueldos políticos no hayan subido también en los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia, por lo menos el 20%, a la par de los nacionales.

Senadores charlando.

Se sabe que los salarios en la provincia están atados a las paritarias estatales y también han dicho que la Legislatura de Mendoza es una de las más austeras del país, pero las respuestas de unos cuantos no están a la altura o son irónicas, y en ciertos casos ni siquiera atienden la inquietud periodística ¿Tan raro les parece dar explicaciones en este momento crítico para la ciudadanía? ¿Realmente no se puede hacer nada para que los sueldos legislativos, que ya llegan a los 1.5 millones pesos, se sigan disparando hacia arriba, en muchos casos en poca sintonía con sus obligaciones laborales?

En el FIT, que siempre critican las diferencias entre los sueldos políticos y de los trabajadores, hablan de “burla”. “Ni en el 2001 vimos algo así”, agitan.

Cara a cara después del conflicto

Dicen que la necesidad tiene cara de hereje. Los tironeos de la coparticipación municipal, por ejemplo, se resolverán en la Legislatura, por lo cual todos necesitan de todos para sumar fuerzas. Aunque estén muy peleados entre sí.

Esta situación generó en los últimos días una reunión impensada. El intendente de Rivadavia, el histórico Ricardo Mansur, convocó a los radicales del departamento, con quienes hasta hace poco se enfrentó duramente, para pedirles que colaboren con él en una cruzada para eliminar un coeficiente negativo que padece el departamento y que le hace perder 1.800 millones de pesos al año.

Miguel Ronco intendente de Rivadavia

Sucede que el exintendente Miguel Ronco ahora es diputado provincial, al igual que Mauricio Di Césare, el candidato que puso la UCR para enfrentar a Mansur en las urnas. Al encuentro se sumó también la justicialista Gabriela Lizana, quien también está en la Legislatura.

¿Cómo habrá sido ese encuentro cara a cara después de que Mansur (también con pasado radical) acusara a su antecesor Ronco por irregularidades en el manejo del combustible para los vehículos municipales?

Arde la interna del Pro y todos se acusan de kirchneristas

La interna para ver quién conduce el PRO en Mendoza está al rojo vivo. Esta vez, se trenzaron en redes sociales una alfil de Omar de Marchi y uno de Hebe Casado. Se trata de la diputada provincial Cintia Gómez y el secretario legislativo Pablo Priore.

El problema empezó cuando el diputado nacional Cristian Ritondo compartió en sus redes sociales una foto de una reunión con Casado, Josefina Canale y Priore.

El ex senador del Pro ahora es funcionario de Hebe Casado. Foto: Orlando Pelichotti

Fue en ese momento cuando Gómez comentó que hay que tener cuidado con la vicegobernadora de Mendoza: “La vice es funcional a los radicales, solo quiere al Pro para entregarlo como ofrenda a Alfredo Cornejo”, expresó.

Y ahí comenzó la pelea. Priore le respondió que “su jefe Omar de Marchi fue quien destruyó el PRO”. Y lo acusó al ex intendente lujanino de unirse al massismo, al kirchnerismo y a “los radicales investigados por la justicia”.

Cuando respondió Gómez, el kirchnerismo volvió a ser un medio para pegarle al otro: “Nada más kirchnerista que Cornejo”, retrucó.

Otra vez, Priore le adjudicó a la diputada provincial estar con el kirchnerismo: “Los kirchneristas fueron con ustedes en la lista del 2023″, aludiendo a Jorge Omar Giménez, Roberto Righi, Ariel Pringles y Flavia Manoni.