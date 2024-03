El presidente Javier Milei echó al secretario de Trabajo de la Nación, Omar Yasín, por el aumento de sueldos del gabinete, una medida que él mismo firmó semanas atrás y por la que luego culpó a Cristina Fernández de Kirchner por un decreto de 2010.

El jefe de Estado comunicó la noticia en una entrevista que dio esta mañana en LN+ con el periodista Antonio Laje.

Milei responsabilizó a Yasín por la suba de sueldos de los funcionarios. “Es un error que no debió haber ocurrido”, reconoció.

Milei echó al secretario de Trabajo por la suba de sueldos del gabinete - Foto Clarín

“En el mes de enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos a lo que vendría a ser el personal jerárquico. A los cargos políticos no se les dio el aumento, lo que sucede es que se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios y se dispara un decreto que había enviado Cristina Kirchner que señalaba que estos puestos jerárquicos no podían ganar menos que las personas que están por debajo en la estructura y ahí se disparó el aumento”, explicó el Presidente en televisión.

“Ahí tomamos dos medidas: el sábado mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento, es decir, el mes que viene se descuenta, porque seguimos con la tesitura de que el ajuste lo pagan todos, en especial la política. Y segundo, he despedido al Secretario de Trabajo”, precisó entonces.

“En este momento lo están notificando por este error que no debería haber cometido”, confirmó Milei ante la mirada atónita de Laje.

El 28 de febrero pasado, junto con su jefe de gabinete Nicolás Posse y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, Milei firmó el decreto 206/24, por el que dispuso que el aumento del 12% para los sueldos de febrero, acordado en la paritaria estatal, “se extenderá a las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo Nacional”.

Se sumó también un 14% de la paritaria de diciembre, que no se había aplicado en enero por decisión de los mismos firmantes, al mismo tiempo que se incrementó en un 16% la base general de cálculo de las remuneraciones del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

La sumatoria de esos incrementos hizo que el sueldo bruto del presidente saltara de $4.068.728 en enero a $6.025.801, es decir, un 48%.

Sin embargo, en un cruce vía X (ex Twitter), Milei echó la culpa de los aumentos automáticos a Cristina Fernández de Kirchner por el decreto 799/2010. Dijo que la suba fue “producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública”.

MILEI, OTRA VEZ CONTRA CRISTINA

Sobre su cruce tuitero del fin de semana con la expresidenta, Milei remarcó esta mañana: “Ella no se hace cargo de su decreto, como no se hace cargo de muchas cosas. Le dije que resigne su jubilación de privilegio de más de 14 millones de pesos y que vaya por la mínima. Lejos de darme una respuesta, hizo psicología barata. Yo estoy tranquilo, la que tiene que estar nerviosa es ella”.

“La de ella (jubilación) no se toca; la he dejado expuesta frente a su incoherencia”, lanzó el Presidente.

Seguí leyendo: