Cristina Kirchner cuestionó a Milei por amenazar con quitarle la jubilación de privilegio: “Calmese Presidente”

Siguen los cruces entre Javier Milei y Cristina Kirchner por el aumento del 48 por ciento en el salario del mandatario. Aunque el presidente dio marcha atrás con dicho aumento, este domingo Fernández de Kirchner le dedicó otro mensaje en sus redes sociales.

“Buen día Presidente. Hoy por la mañana pude leer el posteo que me dedicó ¡A las 0:30 de la madrugada! ¿Qué hacía presidente a esa hora amenazando por redes? Me hizo acordar a una canción de Los Redondos: ´Alien Duce el pequeño gran matón de la Internet´”, expresó la ex presidente.

“Cálmese Presidente, en ese lugar que usted hoy tiene el honor de ocupar, hay que tener templanza y sobre todo estar tranquilo y descansar en los horarios habituales que lo hace la gente”, agregó.

“Créame que es muy dura la tarea de gobernar la Argentina. Y lo que menos necesitamos hoy, es un presidente amenazando por internet”, cerró.

Cristina Kirchner habló de amenazas luego de que Javier Milei propusiera quitarle la jubilación de privilegio - X

De esta manera, Cristina Fernández de Kirchner se refirió a uno de los últimos posteos de Milei donde se refirió a la jubilación de privilegio que percibe por haber gobernado el país en dos oportunidades.

“Hola Cristina Fernández de Kirchner. Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional. Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones ¿qué le parece si le anuló los $ 14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse. Saludos”, preguntó el mandatario.

Tras la polémica generada por el aumento de sueldo en cargos del Poder Ejecutivo firmado en febrero por Javier Milei, el presidente hizo público el decreto que anula los incrementos y sumó un nuevo capítulo al cruce con la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

El tuit de Milei contra Cristina Kirchner.

A minutos de la medianoche, a través de una publicación en la red social X (ex Twitter), el Gobierno informó que anulaba los aumentos al personal jerárquico de la Administración Pública Nacional, incluidos al jefe de Estado, la vice y los ministros.

En el documento que fue difundido por la cuenta de la Oficina del Presidente remarcaron que Milei ordenó la derogación de la normativa impulsada por dos veces presidenta Cristina Kirchner “que vinculaba los aumentos de los trabajadores de la administración pública nacional a los sueldos de los funcionarios”.

Según señalaron, la medida kirchnerista “fue diseñada y ejecutada con el objetivo de proteger los bolsillos de la casta”, por lo que avanzaron en la publicación del decreto 253/2024.