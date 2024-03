“Lo hacía más valiente, Presidente”: Cristina Kirchner le respondió a Milei por el aumento del sueldo

El Presidente Javier Milei y la ex mandataria Cristina Kirchner protagonizaron un fuerte cruce en X (antes Twitter). En la disputa intercambiaron críticas y reclamos luego de que el presidente tomara la decisión de revertir los aumentos salariales para los cargos políticos en el Poder Ejecutivo y asegurara que ese aumento es culpa de CFK.

La tensión comenzó cuando Milei anunció la derogación de un decreto que otorgaba un incremento del 48% en los sueldos del presidente y todo el Gabinete. Según el mandatario, se trata de un decreto que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública y que había sido firmado por Cristina en su primer mandato.

Diputados de la oposición denunciaron que los funcionarios del Poder Ejecutivo iban a percibir un incremento del 48% y eso encendió las alarmas este sábado en la mañana.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, escribió en X (antes Twitter) Milei, quien hace dos días le pidió a Martín Menem y a Victoria Villarruel que anularan el aumento de salario a los legisladores.

Milei, por su parte, defendió su decisión de derogar el decreto y retrotraer cualquier aumento percibido por la planta política.

“Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente, vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido. En un momento de crisis como el actual en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico, los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro. Se acabó la joda de la política”, indicó Milei.

Cristina Kirchner le responde a las declaraciones de Javier Milei

Cristina Kirchner no dejó pasar su mención y respondió con dureza a través de su cuenta en la red social X (antes twitter), cuestionando la valentía del Presidente al responsabilizarla por un decreto firmado hace 14 años. “Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48%”, comenzó Cristina.

“¿Y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer”, continúo la ex vicepresidente.

Cristina Kirchner finalmente cerró su mensaje con un comentario punzante sobre la casta política, minutos después de que el mandatario argentino anunciara que derogaría el decreto: “Más casta y menos original no se consigue”.

Contrarrespuesta de Javier Milei ante la publicación de Cristina Kirchner

Luego del duro mensaje de Cristina Kirchner dedicado a Javier Milei, el presidente no se quedó atrás y respondió rápidamente a su publicación.

“Señora Cristina, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter”, comenzó Javier Milei en contrarrespuesta.

Seguido de ello, el presidente no dudó en atacar directamente con la gestión de Alberto Fernández y responsabilizar a la ex vicepresidenta del mandato anterior.

“Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los cuatro años logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección”, concluyó Javier Milei.

Señora @cfkargentina, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter.

Nueva respuesta de Cristina Kirchner a Javier Milei: continúa la polémica

A pesar de que Cristina Kirchner tiene bloqueado al presidente argentino en la red social X (antes Twitter), la ex vicepresidente realizó una nueva respuesta en la disputa por la suba de sueldos para los cargos políticos en el Poder Ejecutivo.

“Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también”, inició su twitt la política argentina, desafiando a Milei.

La controversia por el decreto sigue y Cristina afirma que Milei fue el encargado de llevarlo a cabo. De esta forma, asegura que el presidente decidió subir el sueldo de él y el de los funcionarios. “Admita que firmó, cobró y lo pescaron”, ratificó C. Kirchner.

“Mire. Acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque... quiero pensar que usted lee lo que firma, no?”, ironizó la ex vicepresidente.

Finalmente, la política y abogada se desligó del problema afirmando que el decreto que ella firmó no tiene nada que ver y los acusa a Javier Milei como responsable. “En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver”, concluyó.