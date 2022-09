Reforma de la Corte: la UCR no consiguió los números y habrá prórroga por una semana

La Unión Cívica Radical (UCR) deberá esperar por lo menos una semana más para tratar en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma interna de la Suprema Corte de Justicia.

Luego de las exposiciones de los ministros del máximo tribunal este martes, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) decidió posponer la votación del despacho de preferencia que presentó el radicalismo, y en paralelo se cursó un documento a la Suprema Corte de Justicia, en la cual solicitaron que intenten nuevamente llegar a consensos, en momentos de convulsión interna y en las que se enmarcan posiciones antagónicas con el actual texto del proyecto.

Toda la negociación se dio minutos después de que finalizaran las exposiciones de los ministros de la Corte Omar Palermo, Mario Adaro, ambos en contra del proyecto; y Dalmiro Garay, quien se mostró a favor.

Ministros de la Suprema Corte expusieron sobre la reforma de la Suprema Corte Los Ministro de la Suprema Corte, Omar Palermo y Mario Adaro, se presentaron ante los diputados y senadores dentro de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). En la foto el presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay Foto: Orlando Pelichotti

La luz de alerta se prendió inmediatamente después de las explosivas declaraciones del diputado nacional Omar De Marchi, quien es el principal referente de Pro. “No puede aprobarse de forma exprés y a libro cerrado”, manifestó el lujanino en redes sociales.

En ese momento, se reabrieron las negociaciones entre el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino; el jefe de bloque del Pro, Gustavo Cairo; y el presidente de la comisión de LAC, Jorge Difonso.

Estos últimos dos fueron los que pidieron tiempo al radicalismo para ver si puede haber algún punto de unión en el Poder Judicial para mejorar el proyecto, y el partido gobernante terminó aceptando, a sabiendas que, al menos hoy, ni Difonso ni Cairo iban a acompañar la firma de la iniciativa.

El problema fue que para votar el despacho en comisión, se necesitan los votos de 7 de los 13 diputados. De los legisladores que iban a votar de forma positiva hoy, se puede nombrar a los 6 radicales (Emiliano Campos, Daniela García, José Manuel Vilches, Adrián Reche, José María Sanz y Paula Zelaya); mientras que de los votos negativos estaban los 4 peronistas (Verónica Valverde, Néstor Márquez, Duilio Pezzutti y Germán Gómez).

Los dos restantes fueron Difonso y Cairo, que solicitaron más tiempo. No obstante, más allá que el radicalismo forzara la votación, no iban a votar de forma positiva hoy, por lo que se obligó a ceder por más tiempo.

Proyecto de ley para reformar la Suprema Corte

Al margen de lo que ocurrió este martes, hay que marcar diferencias entre estos dos legisladores, ya que el sancarlino no cree que el proyecto así como está planteado, deba ser aprobado. En tanto, Cairo sostuvo que, si bien para él puede el mismo puede ser perfectible, en su opinión “es mejor que como está funcionando actualmente la Suprema Corte”.

De esta manera, la UCR entiende que podría contar con su voto positivo en una futura sesión de LAC, en caso que no haya acuerdo en el seno de la Corte.

“El proyecto de reforma de la Corte tendrá una semana más de análisis. Es importante destacar que ya hay un 90% de coincidencias y solo queda consensuar un 10% para su tratamiento legislativo”, expresó con optimismo el jefe de bloque del frente Cambia Mendoza, Martín Kerchner, quien mantuvo un tenso encuentro con Palermo por una columna de opinión en la que apuntó contra el ministro y también Adaro.

Mientras tanto, en el peronismo se festejó al menos la posibilidad de que siga el debate por algunos días más. “Un consenso va a ser sano para la Democracia y sano para esta Legislatura que no tengamos que dirimir el conflicto que no se ha podido resolver en la Corte”, resaltó el jefe de bloque del Frente de Todos en el Senado, Lucas Ilardo, respecto a la posibilidad de que el máximo tribunal pueda volver a debatir este tema de forma interna.

Una semana más

En diálogo con los medios de comunicación, Cairo sostuvo que de las exposiciones surgieron algunas posibles modificaciones que les gustaría discutir en estos días, como por ejemplo tener “instancias intermedias en los fueros laboral y penal”, que podría generar una disminución de causas que llegan a la Suprema Corte.

Sobre su posición respecto al proyecto, el legislador dijo que “en términos generales y personales” está a favor, aunque sostuvo que la iniciativa no resuelve “el tema de fondo”, que es para él la congestión que tiene actualmente la Suprema Corte, con una gran cantidad de causas que llegan semana tras semana.

“Hemos tenido charlas partidarias dentro del Pro. Estuvimos de acuerdo en tomarnos unos días para terminar de explicitar nuestra postura”, acotó Cairo, sobre todo respecto a las declaraciones que realizó De Marchi en redes sociales.

No obstante, Cairo zanjó su posición final sobre el proyecto que presentó el radicalismo, en caso que no haya modificaciones: “Hoy como está el proyecto no tengo grandes dudas. Es positivo, es un paso adelante. Creo que hay que perfeccionarlo y mucho, pero entre lo que está hoy y lo que está propuesto es mejor lo que se propone; pero sin el complemento que pedimos nosotros, va a seguir habiendo un mal funcionamiento”, finalizó.

En tanto, Difonso sostuvo, también luego de la reunión de comisión, que luego de haber escuchado voces de juristas y jueces de la Corte, llegaron a la conclusión “que es necesaria una reforma en la Justicia para darle más celeridad y eficiencia”. No obstante, dijo que le parece “apresurado” que se avance con un dictamen en la Legislatura.

Ante eso, solicitó a la Corte “que esfuerce sus posibilidad de diálogo y consenso para que sean ellos mismos los que emitan un proyecto o las correcciones al presente proyecto, para que salga el despacho definitivo”.

En tanto, sobre los tiempos de negociación, expresó que se pidió que “preferiblemente” lleguen posibles mejoras al proyecto antes del martes que viene.

“No se ha podido consguir consensos, es cierto, pero este conflicto en la Corte debe ser solucionado en la misma Corte”, acotó. No obstante, ante la consulta de si votaría a favor tal cual está el proyecto, Difonso fue tajante: “No, así como está no. De hecho hoy planteamos reformas y estamos trabjaando para que salga un proyecto mejorado”.