En vivo: jueces exponen sobre el proyecto de reforma de la Suprema Corte de Mendoza

Legisladores de la provincia reciben este martes a la última tanda de magistrados de la Suprema Corte de Justicia, quienes expondrán a favor y en contra respecto al controversial proyecto que envió el gobernador Rodolfo Suárez que reformula el funcionamiento interno del máximo tribunal de Justicia.

Omar Palermo y Mario Adaro, los dos ministros del ala filoperonista, exponen desde las 8.30 ante los diputados y senadores dentro de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).

En tanto, el presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay y la ministra María Teresa Day, harán lo propio en el segundo turno. Si todo sigue como hasta ahora, el despacho saldría cerca del mediodía y mañana se tratará en la sesión de la Cámara de Diputados.

Se espera al menos una posición crítica de Adaro y Palermo, quienes ya se han manifestado en contra de los principales lineamientos del proyecto; mientras que Garay y Day tendrán seguramente una posición favorable a esta iniciativa.

Ministros de la Suprema Corte expusieron sobre la reforma de la Suprema Corte. En la foto, Omar Palermo. Orlando Pelichotti / Los Andes

Hace varios meses se viene hablando de un proyecto para cambiar el funcionamiento del máximo tribunal, pero la iniciativa que circuló por los despachos que se ubican en el cuarto piso de Tribunales, no tuvo el aval unánime y por eso, fue el gobernador Rodolfo Suárez quien terminó gestando la reforma.

Cómo sigue el debate

Antes de llegar al recinto, debe aprobarse el texto definitivo que emane de la comisión de LAC que preside el sancarlino Jorge Difonso quien es aliado a Cambia Mendoza, pero más de una vez ha marcado sus diferencias. No se sabe qué hará el ex intendente, al menos esperará a escuchar a las voces restantes.

Para aprobar el texto, son necesarias la mitad más uno de las firmas del total de quienes integran la comisión. Si asisten todos y todas, son 13. Y por lo tanto se deben reunir 7 voluntades. Desde el radicalismo aportarán Emiliano Campos, Daniela García, José Manuel Vilches, Adrián Reche y Paula Zelaya de acuerdo a lo que se decida. Se sumaría José María Sanz hasta llegar a la media docena.

Ministros de la Suprema Corte expusieron sobre la reforma de la Suprema Corte. En la foto, Mario Adaro. Orlando Pelichotti / Los Andes

Por el lado del peronismo hay cuatro firmas: Verónica Valverde, Néstor Márquez, Duilio Pezzutti y Germán Gómez, quien además es el presidente del bloque del PJ en la Cámara Baja y tiene a su cargo las negociaciones con el oficialismo. A este grupo detractor del proyecto tal como está, hay que sumar a la demócrata Mercedes Llano. La cuenta, hasta el momento tiene 6 votos a favor y 5 en contra, pero faltan dos legisladores más. Se trata del propio Difonso y del jefe de bloque del Pro, Gustavo Cairo.

Y allí está la clave en el texto final, porque si uno de ellos firma el despacho, Cambia Mendoza tendrá el articulado para darle media sanción mañana. Si hay ausencias, con las 6 rúbricas radicales alcanzará. El expediente tiene preferencia con despacho, es decir, con la mayoría simple del recinto es suficiente para tratarlo. De esa manera apuraría la aprobación en la Cámara Baja.

Ministros de la Suprema Corte expusieron sobre la reforma de la Suprema Corte. Omar Palermo y Mario Adaro. Orlando Pelichotti / Los Andes

En este contexto, las miradas apuntan al Pro por la indefinición, al menos oficial, por parte del partido. Hasta el cierre de esta edición, no estaba asegurado el aval en el despacho para la votación. Por lo tanto, de no firmar Cairo, deberá hacerlo Difonso para llegar al tratamiento legislativo. Siempre y cuando no haya ausencias.

De no suceder nada de último momento, hoy habrá texto final y será el mismo que ingresó por la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados. Las dudas giran en torno a si será un proyecto con consenso o no. Al menos, el diálogo seguía abierto, pero no había intenciones de dilatar el cronograma.