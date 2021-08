Reapareció Macri y habló de la foto de Olivos: “Terminó de destruir toda autoridad moral del Presidente”

El expresidente Mauricio Macri cuestionó con firmeza la actitud de Alberto Fernández, luego de responsabilizar a su pareja Fabiola Yáñez y denunciar que quieren hacerlo “caer” por la fiesta de cumpleaños celebrada en la Quinta de Olivos el 14 de julio de 2020, cuando regía el DNU presidencial de aislamiento.

En una entrevista brindada a Joaquín Morales Solá para “Desde el llano” (TN), el fundador del PRO consideró: “Esa foto (de Olivos) nos da la sensación de que tocamos fondo o que el presidente tocó fondo en eso del valor de la palabra. Esa foto terminó de destruir toda autoridad moral del Presidente”.

“Tres días antes de que salga la primera foto, él dijo que no había ninguna reunión social en Olivos. Salió la primera foto y dijo que no era verdad y cuando sale la segunda no quedó más remedio y aún así no se le escuchó pedir perdón. Es muy grave”, reflexionó sobre la foto.

También, Macri habló sobre la “marcha de las piedras” que se llevó adelante el lunes por la tarde en la Quinta de Olivos, en la Casa Rosada y en varios puntos del país para conmemorar a los fallecidos por Covid-19.

“Fue un momento de volver a despedirse de los seres queridos, pero sobre todo de mucha indignación que comparto con todos los argentinos”, dijo el exmandatario, quien volvió hace poco a Argentina tras su viaje a Europa por compromisos en la fundación FIFA.

Respecto al manejo sanitario de Fernández y los contratos por vacunas, Macri insistió en que “es inexplicable no haber comprado las vacunas de Pfizer desde el comienzo”.

“Si las hubiesen comprado cuando pudieron, porque teníamos prioridad, ¿cuántos argentinos estarían vivos y cuántos familiares no hubiesen estado en esa marcha (la del #16A)?”, añadió.

Además, el dirigente opositor indicó que “es una estupidez ideológica. Las vidas no tienen valor, ¿fue para ahorrar como dijo el jefe de Gabinete que tenemos?”.

Macri y la unidad en las elecciones 2021

Macri aseguró que su “única prioridad” es “la unidad de Juntos por el Cambio”. Y pese a las diferencias internas, el exjefe de Estado subrayó que “la unidad está muy consolidada” en el espacio.

“Hay miedo a la ruptura institucional, que muchos tenemos porque vemos que el kirchnerismo quiere un modelo de sometimiento como el que existe en Venezuela, en Nicaragua, donde no funciona la democracia. Eso sucedió no sólo por mérito de Chávez y después de Maduro, sino porque la oposición se partió. Es muy importante seguir consolidando la unidad y esa es mi principal preocupación”, remarcó.

Deuda con el FMI

En la entrevista, Mauricio Macri sostuvo que el kirchnerismo montó un “relato” sobre la deuda que tomó el gobierno de Cambiemos.

“La deuda es hija del déficit”, afirmó y señaló que “Cristina Kirchner recibió de su esposo un gobierno con superávit del 4% y lo entregó con un déficit de casi 6%, con lo cual la única manera es dándole a la maquinita o tomando deuda”.

Macri advirtió que el kirchnerismo montó un “relato” sobre la deuda que tomó el gobierno de Cambiemos - TN

Para Macri, el FMI es como “un grupo de países que ayuda a otros países” que “creían en lo que estábamos haciendo”.

“Estábamos con los países que tienen tecnología, que nos pueden ayudar, que tienen las vacunas buenas que este gobierno no quiso comprar. El Fondo nos dio un crédito para que paguemos las deudas que se estaban venciendo y que ya no nos querían renovar los bancos por miedo a que volviese el kirchnerismo”, aclaró.

Por último, el exjefe de Estado defendió que dejó la presidencia en 2019 con “la misma deuda” con la que asumió “porque habíamos bajado el déficit”.