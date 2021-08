Alberto Fernández responsabilizó a su pareja por la fiesta en Olivos y estallaron los memes

La foto en Olivos sobre el cumpleaños de Fabiola Yáñez, la pareja de Alberto Fernández, sigue dando que hablar. Esta tarde, el Presidente de la Nación habló en Olavarría, se refirió al suceso y sorprendentemente responsabilizó a la Primera Dama por la organización de la fiesta. Además, se mostró arrepentido: “Lamento que haya ocurrido. Debí haber tenido más cuidado”, expresó.

“El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente me arrepiento”, sostuvo, mientras lo aplaudían el gobernador Axel Kicillof y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre otros.

Sobre ese punto, agregó: “Mirado en retrospectiva debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Hoy Santiago Cafiero explicó esto. Que todos lo supieron porque nosotros lo contamos. Porque no ocultamos nada. Pero que lastima a mucha gente que entró por distintos motivos y que de repente se ve en los diarios. Lastima a los seres queridos. Los que vivimos con gente que no tiene nada que ver con la política sufre y padece mucho todo esto. Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos política, lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir”.

Su discurso no pasó desapercibido por los usuarios de las redes sociales, quienes apelaron a su ingenio para compartir diversos memes refiriendo a la responsabilidad que el mandatario le otorgó a su pareja por la fiesta en la Quinta Presidencial ocurrida hace más de un año y su manera de “lavarse las manos” ante el hecho.