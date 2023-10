La UCR Mendoza recordará los 40 años del triunfo de Alfonsín, en medio de las presiones electorales

En medio del intenso momento político que atraviesa el país y con una declaración de “neutralidad” de cara al balotaje presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei, la Unión Cívica Radical tiene una fecha histórica por conmemorar, que es nada más ni nada menos que los 40 años del triunfo electoral de Raúl Alfonsín (1983). Será este lunes 30 de octubre.

Esta vez no habrá un acto oficial nacional y cada provincia tomará sus propias acciones. En la Ciudad de Buenos Aires habrá un encuentro en la Plaza Estado del Vaticano y la invitación por redes sociales consta de “conmemorar los 40 años de democracia y comenzar a construir juntos la Argentina que se viene”. Mientras que en La Plata se reunirá el comité de Provincia de Buenos Aires en el Monumento a Alfonsín.

En nuestra provincia, las autoridades del partido centenario decidieron descentralizar las actividades en los comités departamentales y dejar para el 10 de diciembre, cuando se cumplan efectivamente 40 años de democracia por el aniversario de la asunción de Alfonsín, el festejo importante.

Aseguran que este es el principal motivo y no el contexto electoral, donde quedaron en una posición incómoda de neutralidad, ante las presiones de un sector del PRO para definirse a favor de Milei, quién ha denostado particularmente a Alfonsín, y el llamado del peronismo a formar parte de un futuro gobierno de unidad.

“Cada comité organiza distintas acciones. Por ejemplo en Godoy Cruz se inauguran unos murales y fotos de mujeres y hombres del radicalismo. Se pondrá una placa en Parque Alfonsín”, le confirmó a este medio el presidente del partido, el intendente Tadeo García Zalazar.

También está previsto para las 18 horas en el comité departamental, una charla para reconocer a los intendentes radicales que pasaron por el departamento: Roberto Tunietti (fallecido en 2015), César Biffi, Alfredo Cornejo y el propio Zalazar, que le entregará el mando al electo Diego Costarelli en diciembre. Se espera la asistencia de estos últimos cuatro.

Más tarde, el gobernador electo Cornejo presentará su propio libro escrito junto a Alfredo Aciar, titulado “Guildokracia”, que aborda la “injusta” distribución de recursos federales y aporta también “soluciones para romper el círculo vicioso y construir un futuro más equitativo”, dice la invitación. El evento será en el Hotel Diplomatic a las 20. Cabe destacar que se trata de una crítica constante de Cambia Mendoza hacia el gobierno de Alberto Fernández.

Por su parte el intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez abrió el ciclo de actividades alfonsinistas con la presentación del libro “Crónicas de Alfonso” de su tío, el periodista Roberto Suárez, el viernes pasado. De la presentación participó el exdiputado nacional y ministro del Interior, Federico Storani. También asistió el gobernador Rodolfo Suárez y la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas.

“40 años de Democracia se defienden todos los días. Con valores, trabajo y gestión. El legado de Raúl Alfonsín nos sigue inspirando para los desafíos que tenemos por delante. Presentamos con @federicostorani una nueva edición de “Crónicas de Alfonso” de Roberto Suarez”, publicó en su cuenta de X, el jefe comunal de Capital.

Este lunes en el Microcine Municipal habrá una proyección del documental “Ahora, Alfonsín”, a las 17.30, como actividad correspondiente. Se espera, como dijo García Zalazar, que se conozcan más actividades en otros departamentos.

Mientras tanto, de fondo el escenario político se dirime entre el pacto Mauricio Macri – Javier Milei y el coqueteo de este último para captar a radicales de “línea Alem”.

El candidato libertario nunca ha escatimado en agravios contra Alfonsín, sino también contra Hipólito Yrigoyen, lo que representó una de las principales barreras para que el radicalismo decidiera apoyarlo públicamente, además de las diferencias programáticas sobre educación y salud, entre varias otras.

Pero esta semana, Milei señaló que “están los radicales que devienen de la línea de Leandro Alem y esos sí son liberales y son parte de la solución. Ellos saben bien quiénes son y no son alfonsinistas”. Entonces lo incluyó a Luis Petri dentro de este grupo, quién se desmarcó del partido y lo apoyó públicamente, y también a Cornejo. “Está más cerca de la línea de Alem”, definió el economista sobre él.

El acercamiento del “alfonsinismo K”

El diputado nacional Leandro Santoro, quién se bajó del balotaje en CABA contra Jorge Macri por pedido de Massa, lidera la agrupación “Los Irrompibles” a nivel nacional. Se trata de un espacio que nació de la escisión del radicalismo, que rompió con el partido cuando se conformó Cambiemos en 2014, y posteriormente pasó a formar parte de las filas del Frente de Todos.

En Mendoza, la organización difundió una carta para invitar a sus excorreligionarios a que se replanteen la neutralidad política por tratarse de un “momento bisagra” a 40 años del fin de la dictadura. El referente aquí es Leandro Volpe, quien es hijo del exsenador radical Alejandro Volpe.

“Bajo el eslogan de la libertad, Milei promueve ideas como la compra/venta de órganos y de las infancias, la libre portación de armas, la privatización de la educación pública y salud pública, una suerte de mercado como la respuesta a todos los problemas de la Argentina”, aseguran.

“Este personaje nefasto llega acompañado de Victoria Villarruel, defensora de los genocidas que llevaron adelante la dictadura más sangrienta de nuestra historia, el combo es completo. Su proyecto político es exterminar a quien piense diferente, su vocación es imponer su caos”, comentan en su texto.

Y arremeten: “Cuestionamos la neutralidad que han asumido distintos dirigentes del arco político y les pedimos que estén a la altura de las circunstancias. No se puede ser neutral frente a la negación del genocidio. No se puede ser indiferente al odio contra quien piensa diferente. No podemos pasar por distraídos frente a la misoginia”.

Entonces, directamente hablan a los radicales: “Este candidato ha hecho público su desprecio por la figura de Raúl Alfonsín, que no solo fue el dirigente radical más importante de los último 40 años, es el símbolo de la recuperación democrática, también atacó a la imagen de Yrigoyen y no es casual que su presidencia sea la primera conquistada por el voto popular en la Argentina. Renovar el compromiso por el Pacto Democrático es tarea fundamental de todos y todas, la Patria y la historia lo demandan”.

“Creemos en un modelo de desarrollo con inclusión, con un sector privado dinámico que genere empleo, y un Estado que garantice una retribución justa, priorizando el buen vivir de la clase trabajadora. Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Debemos ser coherentes con nuestras ideas y responsables por nuestro presente y futuro. Sergio Massa es la opción para que eso suceda y así, evitar la tragedia”, cierra el texto.