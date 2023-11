Quiénes son los mendocinos que aparecen en el radar de Javier Milei para conformar el gabinete.

Se viven días y semanas plagadas de incertidumbre y fuertes movimientos políticos dentro del espacio de La Libertad Avanza, luego de que Javier Milei se convirtiera el domingo pasado en el presidente de los argentinos por los próximos 4 años.

Las confirmaciones y rectificaciones por parte del equipo chico de Milei se han dado en las últimas horas en las principales carteras de su gabinete. No obstante, en el plano local, hay varios nombres de mendocinos que comienzan a aparecer en el radar del libertario.

El mayor de ellos es el del radical sanmartiniano Luis Petri. El excandidato a vicepresidente ha sido nombrado en las últimas horas para ser el líder de la cartera de Defensa, que pasará a ser secretaría; y de alguna manera podría acompañar -aunque en otro sector- a quien fue su compañera de fórmula, Patricia Bullrich, quien será la ministra de Seguridad.

Luis Petri. / Foto: José Gutierrez / Los Andes

Si bien aún no se ha confirmado a Petri, es quien más suena para tener un puesto que es importante dentro del gabinete. “Hay conversaciones pero no está resuelto”, comentaron desde su entorno.

En tanto, de quien también se ha hablado es de Omar De Marchi, actual diputado nacional y líder de La Unión Mendocina, para la secretaría de Educación de Milei.

“Son solo rumores. No hay confirmaciones”, mencionaron fuentes que trabajan con el excandidato a gobernador. “Es cierto que De Marchi tiene buena relación con Milei por la Cámara de Diputados y porque él lo apoyó cuando Cornejo no permitió que use la Bolsa de Comercio para dar una charla acá en Mendoza”, mencionaron.

Omar de Marchi. / Foto: Orlando Pelichotti

A quien la posible noticia le cayó como un balde de agua fría fue a la vicegobernadora electa, Hebe Casado: “El Massa mendocino a Educación??? Javier Milei no te apoyé para esto. De Marchi va a llevar a Orozco y a Janina como asesores? En qué momento ganó el Bailando por un carguito?”, lanzó.

Y fustigó en redes sociales, tras un comentario de hacer “tábula rasa” con el gabinete de Milei: “Tabula rasa las pelotas. Educación es fundamental y no puede estar en manos de un improvisado vende humo”.

Casado siguió con ironía el tema de De Marchi, al pedir “que lo lleven a Deportes, es especialista en salto con garrocha de un partido a otro para pegar carguito”.

El otro que aparece bajo la órbita de Milei es el sanrafaelino Rodolfo Bianchi excandidato a intendetne de La Libertad Avanza en la comuna sureña que ha sonado según medios nacionales para ser el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

“Quien influya en ese segmento tendrá control directo en la regulación, las inversiones, las tarifas y las licitaciones de licencias de negocios vitales, como son la provisión de internet y la telefonía móvil”, menciona Infobae.

Rodolfo Bianchi.

Bianchi ha atravesado, según informó Los Andes en la edición del 3 de mayo, una extensa carrera ejecutiva, al frente de diversas empresas en Mendoza y también en Colombia. En el país cafetero preside la compañía Velonet SAS (en Medellín), compañía que provee servicios de internet de alta velocidad por fibra óptica. Además es cofundador de Fibra100 SAS (Bogotá) e Incolnet SAS (Itagüí), compañías que también brindan conexiones a Internet.

En San Rafael, fundó Tribu Coworking, que es el primer espacio colaborativo de trabajo activo de Cuyo. También desarrolló y preside Oficina PyME–Eco WiFi, una unidad de negocio que presta servicios de internet.

Además de Rotario, entidad que dirigió, es miembro activo en diversas comisiones de instituciones de beneficencia como la Filial de la Cruz Roja en San Rafael, Centro Cultural Italiano, Asociación de Lucha contra Desórdenes Alimentarios, entre otras.

