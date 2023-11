De Caputo a Bullrich y Petri: uno por uno, los ministros de Milei confirmados y aquellos “en danza”

El gabinete de ministros del presidente electo Javier Milei dio notorias definiciones en las últimas horas, incluyendo cambios de nombres que parecían ratificados a empezar su gestión el 10 de diciembre. Además, no sólo dirigentes que integran o son cercanos a La Libertad Avanza, sino heredados de la gestión de Mauricio Macri, aliado clave en el triunfo del balotaje y, ahora, en el armado del equipo del libertario.

Ministros y funcionarios para el gobierno de Javier Milei (Los Andes)

Luis Caputo será ministro de Economía

Durante la tarde del jueves, una seguidilla de anuncios en los medios de comunicación fueron dando forma al gabinete de Milei. El más resonante fue el de Luis “Toto” Caputo, quien será el ministro de Economía de la Nación. Es, sin dudas, una de las consecuencias del acuerdo de Macri-Milei: Caputo fue ministro de Finanzas entre 2017 y 2018 y luego presidente del Banco Central por algunos meses.

El “Messi de las finanzas”, en nombre de Milei, se reunió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace una semana. El último martes se encargó también, como delegado de Milei, de una reunión oficial en Economía. Envió a Martin Vauthier -de su equipo- para reunirse con Gabriel Rubinstein para acordar la transición.

“Caputo es una persona que está en condiciones de estar en ese cargo, sin dudas”, dijo Milei en la última entrevista brindada el miércoles a TN.

Luis Caputo

Se baja Emilio Ocampo y llega Demian Reidel al Banco Central

Que Caputo tome el ministerio más caliente provocó la eyección de Emilio Ocampo, el hombre inicialmente destinado a ser titular del Banco Central hasta “cerrarlo” y avanzar en la tan publicitada dolarización. Es una figura querida por Milei, pero ante el triunfo en la carrera del exministro de Macri, el presidente electo le encomendó una misión a Guillermo Francos, su ministro del Interior: convocar de urgencia al economista y licenciado en Física Demian Reidel para estar al frente del BCRA.

Según Clarín, Reidel estaba ayer en Estados Unidos abordando un vuelo interno en Miami. Tuvo que bajarse urgente del avión y reprogramar su viaje hacia Buenos Aires. Al exdirector del BCRA -en la gestión de Federico Sturzenegger- este fin de semana le harán una oferta que no podría rechazar: ocupar el BCRA y reemplazar a Ocampo. Ocampo ya había tenido una reunión con Luis Cubeddu del FMI. Expuso su plan y la solvencia de su equipo.

También del ala macrista, Reidel fue vicepresidente segundo y miembro del Directorio del Banco Central de la República Argentina desde 2015 hasta 2018. Fue cofundador y gerente de cartera en QFR, un fondo de cobertura macroeconómico global con sede en Nueva York, y miembro senior del equipo de Investigación de Mercados Emergentes en Goldman Sachs en Nueva York y Londres.

Demian Reidel iría a ocupar la presidencia del Banco Central en lugar de Emilio Ocampo.

Patricia Bullrich vuelve al Ministerio de Seguridad

Si bien en varias entrevistas dijo que su apoyo a Milei era “sin condicionamientos de cargos”, Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad desde el 10 de diciembre. Un rol en el que le sobra experiencia y del que muchos tienen memoria en el gobierno de Mauricio Macri.

El lunes pasado, en un reportaje televisivo, la presidenta del PRO se refirió a la posibilidad de formar parte del gobierno de Milei. “Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto”, dijo.

En su gestión como ministra entre 2015 y 2019, la excandidata presidencial puso el énfasis en el combate al narcotráfico, en el rol de la Gendarmería y las Fuerzas Armadas y en la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Interior.

Milei y Bullrich tienen “sintonía” programática y coinciden en los principales temas del área. Ambos concuerdan en la necesidad de garantizar el orden público, combatir a la inseguridad y el narcotráfico.

Patricia Bullrich vuelve a ser ministra de Seguridad - Foto: José Gutiérrez / Los Andes

El mendocino Luis Petri suena como ministro de Defensa

Anoche, otro nombre que surgió para integrar el gabinete de Milei es el del mendocino Luis Petri, otrora candidato a vicepresidente de Bullrich. Según indicaron en TN, el radical se hará cargo del Ministerio de Defensa, inicialmente una decisión que iba a tomar la vice electa Victoria Villarruel.

En su desempeño como diputado nacional, Petri es especializó en temas de seguridad, siendo autor de una ley que no permite conmutar penas a delitos con agravantes.

Luis Petri suena para Defensa - Foto: José Gutiérrez / Los Andes

Un hombre de Schiarretti desplaza a Píparo de la Anses

La diputada bonaerense de LLA, Carolina Píparo, estaba señalada por Milei para ser la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Incluso, este jueves por la tarde, la propia dirigente emitió un tuit en el que hablaba de una reunión con la actual funcionaria Fernanda Raverta para avanzar en la transición. Eso no pasará, al menos con ella en el rol.

Horas después se confirmó que Osvaldo Giordano estará al frente de Anses. Se trata de un funcionario del riñón del peronista cordobés Juan Schiaretti, precisamente del Ministerio de Finanzas. Antes, ocupó el cargo de secretario de Previsión Social de Córdoba entre 2007 y 2015.

Osvaldo Giordano, del gobierno de Juan Schiaretti, estará al frente de Anses en lugar de Carolina Píparo (Nicolás Bravo / La Voz)

Los ministros de Milei que siguen ratificados

Vale repasar que Milei anunció para su futura gestión la conformación de apenas ocho ministerios: Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad, Interior, Defensa, Justicia y Capital Humano (en este último se unificarán Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación).

Guillermo Francos, ministro del Interior de Milei

Diana Mondino sigue firme como canciller, al igual que Guillermo Francos como ministro del Interior y Guillermo Ferraro en Infraestructura. El área de Justicia mantiene como ministro a Mariano Cúneo Libarona, el exabogado del juez destituido Walter Bento y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Museo Social (el jueves se reunió con los jueces de la Corte Suprema).

La futura canciller Diana Mondino. (Pedro Castillo / La Voz)

En tanto, Sandra Pettovello encarará el Ministerio de Capital Humano (Salud, Desarrollo Social, Trabajo y Educación). Es licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad Austral, en Periodismo y una fuente de consulta habitual para Milei en diferentes temas vinculados con la salud, la niñez y el desarrollo cognitivo en la infancia. Fue vicepresidenta de la Ucedé en CABA.

Dentro del Ministerio de Capital Humano, hay varias secretarías que tienen nombres en danza. Para Trabajo, ahora suena Omar Yasin, un abogado laboralista del PRO (antes se mencionó como posible secretario a Gustavo Morón, ex superintendente de Riesgos del Trabajo).

Horacio Marin, el elegido para YPF

Horacio Marin trabaja hace 35 años para grupo Techint y es el actual presidente de Exploración y Producción de Tecpetrol. Milei lo quiere para liderar la petrolera YPF, a la que busca primero “recomponer” para luego avanzar en una privatización, similar a lo propuesto para los medios públicos como la TV Pública, Télam y Radio Nacional.

Horacio Marin, el ingeniero químico que será presidente de YPF.

