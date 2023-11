Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad en el gobierno de Javier Milei

De cara al 10 de diciembre, este jueves en el hotel Libertador se comenzaron a definir los nombres del Gabinete del presidente electo, Javier Milei. Tras la confirmación de Luis Caputo en el ministerio de Economía se conoció el nombre de la persona elegida para Seguridad.

Según informó Infobae, Patricia Bullrich sería la persona elegida para ese puesto. La presidente del PRO tiene experiencia en esa cartera ya que se desempeñó en el mismo puesto durante el gobierno de Mauricio Macri.

El lunes, en una entrevista para el programa de A Dos Voces, Bullrich se refirió a la posibilidad de formar parte del gobierno de Milei. Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto”, dijo en TN.

Bullrich ocupó el cargo de ministra de Seguridad entre 2015 y 2019 y fue, de hecho, uno de los ejes de su campaña. La excandidata puso el énfasis en el combate al narcotráfico, en el rol de la Gendarmería y las Fuerzas Armadas y en la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Interior.

En desarrollo