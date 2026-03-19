19 de marzo de 2026 - 10:04

Quién es Guillermo Arancibia, el nuevo titular de Anses

Se trata del cuarto hombre en la era Milei que pasa por ese cargo, luego de Osvaldo Giordano, Mariano de los Heros y Fernando Bearzi, quien renunció días atrás.

Guillermo Arancibia, nuevo titular de Anses

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Los Andes | Redacción Política
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La medida fue confirmada mediante el decreto 162/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Guillermo Arancibia, nuevo titular de Anses
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Guillermo Arancibia, nuevo titular de Anses

Guillermo Arancibia asumió la dirección ejecutiva de la Anses, respaldado por más de 30 años de trayectoria en el sector público, la consultoría y la investigación. El flamante funcionario es licenciado en Economía con un posgrado en especialización financiera.

Previo a su designación, Arancibia se desempeñó como subdirector ejecutivo de Prestaciones y asesor en el Centro de Formación de Capital Humano.

Desde el Ministerio de Capital Humano destacaron su experiencia en posiciones estratégicas y su profundo conocimiento de las áreas operativas de la seguridad social. Bajo su gestión, la Anses buscará acelerar la digitalización de procesos para modernizar los sistemas y agilizar la atención ciudadana.

Con este cambio, Arancibia se convierte en el cuarto director general de Anses bajo la gestión de Milei: ya pasaron por ese cargo Osvaldo Giordano, Mariano de los Heros y Bearzi.

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