Quién es Guillermo Arancibia, el nuevo titular de Anses

Guillermo Héctor Arancibia fue designado oficialmente como el nuevo director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ), luego de la renuncia de Fernando Bearzi conocida días atrás.

Renunció el director de Anses y ya son tres las salidas en la gestión de Milei: quién ocupa el cargo

La medida fue confirmada mediante el decreto 162/2026 , publicado este jueves en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La llegada de Arancibia al organismo previsional coincide con la implementación de un plan de retiros voluntarios para personal con al menos dos años de antigüedad y con el inicio de un proceso de “modernización” institucional que busca agilizar trámites y digitalizar servicios.

Guillermo Arancibia asumió la dirección ejecutiva de la Anses, respaldado por más de 30 años de trayectoria en el sector público, la consultoría y la investigación. El flamante funcionario es licenciado en Economía con un posgrado en especialización financiera.

Previo a su designación, Arancibia se desempeñó como subdirector ejecutivo de Prestaciones y asesor en el Centro de Formación de Capital Humano.

Desde el Ministerio de Capital Humano destacaron su experiencia en posiciones estratégicas y su profundo conocimiento de las áreas operativas de la seguridad social. Bajo su gestión, la Anses buscará acelerar la digitalización de procesos para modernizar los sistemas y agilizar la atención ciudadana.

Con este cambio, Arancibia se convierte en el cuarto director general de Anses bajo la gestión de Milei: ya pasaron por ese cargo Osvaldo Giordano, Mariano de los Heros y Bearzi.