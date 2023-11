Por qué no le renovaron una pasantía a Javier Milei en el Banco Central

El ministro-candidato Sergio Massa incomodó en el último debate presidencial a su rival Javier Milei con una pregunta sobre por qué años atrás no le renovaron una pasantía en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), apelando a la necesidad de un “psicotécnico” y deslizando una presunta inestabilidad del libertario.

El ataque de Massa a Milei por la pasantía en el Banco Central

“Esto es el 10 de diciembre, vos o yo, y lo argentinos tienen que elegir quién tiene la templanza, el equilibrio mental y el contacto con la realidad como para poder llevar adelante la Argentina”, señaló el actual ministro de Economía después de invitar a Milei a la Justicia por otra acusación. El libertario respondió con otra pregunta. “¿Acaso vos lo tenés?”, le dijo al funcionario.

Massa le lanzó un desafío a su contrincante. “Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste”, le espetó a Milei, quien lo desmintió: “Yo no me negué, dije que estaba dispuesto. Cómo me voy a negar si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer. Vos que viviste siempre del Estado no lo hiciste nunca”.

Entonces, el ministro-candidato reafirmó la intensidad de su arremetida y consultó: “Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿sí o no?”. Milei asintió y aclaró que “no tuvo que hacer ningún test”. Massa insistió con su postura chicanera: “¿Y por qué no te la renovaron? Contale a la gente”.

“Digo, digamos, era un estudiante”, alcanzó a decir Milei.

Massa, envalentonado, lanzó: “Es muy importante, porque es parte de esta discusión respecto del psicotécnico”.

“Quizás vos tampoco la hubieras pasado”, respondió el candidato de La Libertad Avanza a modo de defensa.

Para intentar sacar de quicio a Milei, Massa volvió a manifestar: “Entiendo que estés con el Banco Central y hables de destruirlo, porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza”, sumó.

El libertario entonces contestó a Massa lo siguiente: “Era un joven que, digamos, ni siquiera estaba graduado. ¿Cuál es el problema? La vida tiene fracasos y uno se pone de pie y sigue. No como vos que seguís fracasando de la misma manera”.

La aclaración de Milei sobre la pasantía en el Banco Central

Esta mañana, a través de radio Continental, el candidato Javier Milei habló de la incómoda pregunta sobre la pasantía en el BCRA. Acusó a Massa de hacerle un “carpetazo” en su contra.

“Hacer un carpetazo muestra lo oscuro de Sergio Massa, esa información era privada. Hice una pasantía en el Banco Central de seis meses y no me la renovaron”, declaró el libertario.

“Es un carpetazo propio de los servicios de inteligencia porque esa información era privada”, aseveró el economista.

Sobre su experiencia en el Banco Central, Milei aclaró: “Hice una pasantía de seis meses y terminada, no me la renovaron. Según él, eso es una mancha en mi currículum. Era un estudiante de economía y las tareas que me habían asignado a mí no me gustaban. Y la gente que me tenía que tener en el área no quería que yo hiciera otro tipo de tarea y terminamos. ¿Cuál es el problema? La gerenta del área no estaba contentan conmigo y yo no estaba contento con el tipo de tarea”.

