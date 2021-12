Por el aumento de casos, el Gobierno dispuso nuevas medidas migratorias pero descartó el cierre de fronteras

El Gobierno nacional dispuso hoy nuevas medidas de control por la pandemia de coronavirus. Entre ellas se establecen nuevos requisitos para las empresas operadoras internacionales de transporte de pasajeros y para quienes ingresen al país desde el exterior. El Ejecutivo descartó un cierre de fronteras por el avance de la variante Ómicron.

Las novedades fueron comunicadas en una decisión administrativa que lleva la firma del jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y la titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti.

Esta mañana, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, pidió “no alarmar a la gente” ya que las nuevas medidas no afectarán a los viajes que estén por realizar los argentinos, según Télam.

“Los que tienen previstos viajes, van a poder hacerlos”, señaló y dijo que “a ellos no les va a cambiar en nada”.

Asimismo, sostuvo que “ahora van a ser las aerolíneas las que le van a pedir a los argentinos el PCR para poder entrar (al país), porque recordemos que los argentinos pueden entrar no estando vacunados” y aclaró que “la diferencia es que el vacunado no hace cuarentena y no vacunado sí” la hace.

En diálogo con AM750, Carignano dijo que los argentinos deberán presentar ante la aerolínea “el PCR y la declaración jurada migratoria” que, desde ahora, será más fácil de completar.

Mientras tanto, a los extranjeros se les va a “pedir esquema completo de vacunación y seguro Covid, más el PCR y la declaración jurada”.

En ese sentido, la decisión administrativa publicada hoy afirma que serán las “operadoras”, es decir, las empresas de transporte de pasajeros las que “sin excepción” deberán “comprobar” que el pasajero haya cumplido con todos los requisitos sanitarios antes del embarque.

Deberán controlar, en cada caso, la declaración jurada de migraciones, la prueba PCR negativa realizada en el país de origen dentro de las 72 horas previas al inicio del viaje o certificado de alta médica emitido dentro de los últimos 90 días previos al inicio del viaje y PCR positivo que acredite que sufrió la enfermedad en ese lapso correspondiéndole dicha alta médica.

También se deberá verificar que el pasajero extranjero acredite haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de su ingreso al país y el seguro de salud Covid-19, con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslados sanitarios, para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos.

La otra modificación que se hizo, explicó Carignano “es que toda persona que ingrese al país, tiene que hacerse un PCR entre el 3er y 5to día”.

Esa medida es para “todo mayor de 6 años” vacunado, explicó y dijo que eso es “porque los argentinos sin vacunas pueden entrar pero tienen que hacer la cuarentena completa y los extranjeros no vacunados no pueden entrar”.

La Decisión Administrativa publicada hoy en el Boletín Oficial aclaró que una vez en el territorio nacional, las personas deberán portar durante 14 días posteriores la documentación que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos sanitarios.

Además se fijan nuevos criterios para el relevo de tripulaciones de buques internacionales compuestas por personas extranjeras, y nuevos requerimientos para Cruceros hacia la Antártida y Cruceros Bioceánicos en la Argentina.

En el caso de presentarse un brote en un crucero se secuenciará la muestra del test PCR y se dispondrá la cuarentena de todo el buque para descartar que se trate de la cepa Ómicron de coronavirus.

Qué pasará con los cruceros

Respecto de los cruceros, se anunció que en caso de presentarse un brote se secuenciará la muestra del test PCR y se dispondrá la cuarentena de todo el buque para descartar que se trate de la cepa Ómicron de coronavirus.

En caso de tratarse de esa variante, se mantendrá en cuarentena a toda la tripulación.

Respecto del cierre de fronteras, la funcionaria dijo que “no está previsto y no es hoy el momento indicado”.

“No es lo mismo que cuando tomamos esas medidas y evitamos -como dijo (la ministra) Carla Vizzotti- la ola que venía con la Delta”, expresó y manifestó que “ahí teníamos el 20, 30 por ciento de la población vacunada, y hoy el 70% de los mayores tiene 2 dosis; vemos que las muertes son pocas porque el esquema de vacunación funciona”.

A partir del 1° de enero de 2022 comenzará a regir el pase sanitario para toda persona de 13 años o más.

Pase sanitario

Por fuera de la decisión administrativa, el Ministerio de Salud recordó hoy que a partir del 1° de enero de 2022 comenzará a regir el pase sanitario para toda persona de 13 años o más que quiera participar de actividades como ir a bailar a discotecas, ingresar a salones de fiestas, realizar viajes grupales y asistir a eventos masivos en espacios abiertos, cerrados o al aire libre.

Ese pase se otorga luego de la acreditación de la “vacunación completa” al esquema de dos dosis con un intervalo transcurrido de 14 días o más desde la última aplicada, o en los casos de dosis única, como la vacuna Cansino, una vez transcurrido 14 días o más desde su aplicación.