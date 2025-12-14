Política en Off: Cornejo se perdió una elección, un "botín" en San Rafael y el barrio abandonado del INV

El INV sigue en el ojo de la tormenta por la desregulación que impulsa Javier Milei . Ahora, a la par de quienes recalcan la necesidad de que se mantengan los controles a la industria del vino , están también los que recuerdan que el organismo solía participar en cuestiones totalmente ajenas a su finalidad . Lucía, de a ratos, desenfocado.

En efecto, a fines de 2022, su entonces titular, el justicialista Martín Hinojosa , anunció con bombos y platillos su intervención en la construcción de un barrio del programa Procrear .

Su principal aporte al "Procrear INV" (aclaremos para los desprevenidos que la "V" es de "vitivinicultura" , no de "vivienda" ) era la cesión de un terreno que tenía el organismo en Guaymallén para que la Nación hiciera 500 casas . Pero en aquel anuncio contó también las gestiones que hizo con la Nación para que el barrio se construyera.

Justo por esos días, vaya casualidad, Hinojosa lanzaba su candidatura a gobernador por el PJ .

De aquella foto particular participaron la entonces diputada camporista Marisa Uceda y quien era el intendente de Guaymallén, el radical Marcelino Iglesias . Todos estaban muy contentos con la curiosa iniciativa del INV.

A propósito, aquella historia no pudo terminar peor: la candidatura de Hinojosa quedó rápidamente en la nada y las casas del "Procrear INV" nunca se terminaron. Ahora intenta revivir el barrio trunco el sucesor de Iglesias, Marcos Calvente, quien esta semana hizo anuncios sobre el barrio junto a Alfredo Cornejo en medio de la obra abandonada.

El "botín" de San Rafael

El 22 de febrero se votan concejales en seis departamentos y los tironeos para armar las listas de candidatos se están notando. En este contexto, el gran problema del radicalismo mendocino es que, debido a la alianza con La Libertad Avanza, va a tener que darles lugares al mileismo, los petristas y el demarchismo.

Como siempre, hay muchas más aspirantes que candidaturas para repartir, pero un departamento ofrece un suculento botín especial. Se trata de San Rafael, que ese día elegirá, además de ediles, convencionales para la elaboración de la nueva carta orgánica municipal. En este sentido, el viernes, la Junta Electoral de la provincia aprobó la elección simultánea de las dos categorías.

Cumbre de la UCR en San Rafael Ernesto Sanz junto a otros dirigentes radicales. El exsenador afirmó que la expropiación de YPF trajo problemas judiciales porque fue "improvisada e irresponsable" Prensa UCR Mendoza

De este modo, la populosa lista de convencionales sureños dará la gran oportunidad de pagar con candidaturas a quienes se queden afuera de la estrecha lista de concejales. El oficialismo provincial tiene varios "acreedores" en ese departamento, ya que a los radicales de Ernesto Sanz y Alfredo Cornejo se suman aquellos que están en el PRO oficial, los de Luis Petri y el sector de la vicegobernadora Hebe Casado.

En la categoría de concejales se renuevan apenas seis bancas. En cambio, los convencionales serán 24 en total y los lugares se distribuirán de acuerdo con el famoso sistema de proporcionalidades D´Hont.

La pareja del Tribunal de Cuentas

Allí donde hay menos ojos de la opinión pública, la tendencia al nepotismo (o acomodo de familiares y parejas en cargos públicos) sigue teniendo plena vigencia. Abundan los casos en la Justicia mendocina, pero hay quienes siguen también los pasos de algunas figuras en el Tribunal de Cuentas.

En su momento, su presidente, Néstor Parés, desistió saludablemente de ubicar en una coordinación del Tribunal a quien en ese tiempo era su pareja, la diputada radical Ángela Floridia. Sin embargo, ahora, otra pareja se abre camino en el mismo organismo, con menos problemas.

Se trata de la que conforman el vocal Gustavo Riera y Cintia Onetto, quien aparece en una cuantos fallos recientes como secretaria relatora adjunta del organismo. Riera fue confirmado por votación del Senado provincial, pero al relator o relatora lo eligen directamente las autoridades del tribunal, sin filtro legislativo.

Gustavo Riera Martínez, nuevo vocal del Tribunal de Cuentas. Foto: Prensa Senado Gustavo Riera Martínez, nuevo vocal del Tribunal de Cuentas. Foto: Prensa Senado

El relator o relatora tiene la misión de revisar desde el punto de vista legal las rendiciones de cuentas de los distintos organismos. Correspondería que la llegada a este puesto tan importante no fuera por influencias, pero todo indica que Onetto quedará confirmada como relatora titular, más temprano que tarde, según se comenta en algunos pasillos.

Cornejo no pudo votar

Alfredo Cornejo es un hincha declarado del club de fútbol Godoy Cruz. También ha hablado como tal, reprochándole a la AFA acciones que incidieron en el descenso del Tomba.

Pero este fin de semana, el gobernador no pudo participar de la elección del nuevo presidente del club. "No puedo hacerlo porque no soy socio pleno", se justificó, ante algunos periodistas que le hicieron la consulta.

En efecto, según pudo confirmar esta sección, Cornejo no aparecía en el listado de 1.830 socios que definían el futuro de Godoy Cruz. Eso sí, se notaba en una de las listas, la de Alejandro Chapini, la influencia del cornejismo. Ninguna otra lista tenía tantos dirigentes de un partido entre los candidatos.

Alfredo Cornejo-Alejandro Chapini El gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de Godoy Cruz, Alejandro Chapini. Archivo Prensa Gobierno de Mendoza

La lista de Chapini exhibía cuatro representantes del radicalismo, entre ellos, dos funcionarios del municipio de Godoy Cruz y un funcionario del Gobierno provincial. Además, en público, Chapini y Cornejo habían demostrado tener un trato más que cordial.

En el terreno de las declaraciones, Cornejo también había sido durísimo con Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA. Tras consumarse el descenso, el mandatario provincial insistió en su cuestionamiento al sistema de competencia y al funcionamiento de la entidad madre del fútbol argentino, señalando cambios de reglas y un esquema de descenso “deficitario para muchísimos clubes”.

La senadora empoderada

Algunos radicales dicen que el rol de la radical Mariana Juri es cada vez más importante en el Senado nacional. Juri es allí la secretaria del disminuido bloque de la UCR. Pero más allá de eso, la mendocina muestra en las redes sociales la cercanía y el buen diálogo que tiene con Patricia Bullrich, la máxima figura de La Libertad Avanza en ese ámbito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariana_juri/status/1998813948955537422&partner=&hide_thread=false Trabajando para conseguir las mejores leyes para los argentinos.#NuevoSenado@SenadoArgentina pic.twitter.com/ixZ2SG8qVw — Mariana Juri (@mariana_juri) December 10, 2025

"Trabajando para conseguir las mejores leyes para los argentinos", dice el posteo que realizó Juri esta semana, junto a fotos que la mostraban discutiendo proyectos con la exministra de Seguridad de Javier Milei.

A la par, en contraste, se dice que quien muestra un perfil político cada vez más bajo en el Senado nacional es el exgobernador Rodolfo Suárez. Además, es una realidad que hace tiempo Suárez delega en Juri muchas cuestiones de la diaria en el Congreso.

El cada vez más escaso protagonismo de Suárez y el apetito político in crescendo de Juri sorprenden a unos cuantos correligionarios, quiénes se preguntan ¿Qué impacto tendrá a futuro este posicionamiento en la configuración del radicalismo capitalino?