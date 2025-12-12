12 de diciembre de 2025 - 14:18

Confirmado: en San Rafael no solo votarán por concejales en las elecciones de febrero

La Junta Electoral de Mendoza habilitó al municipio gobernado por el peronista Omar Félix para que realice la elección de sus convencionales municipales.

Elecciones legislativas 2025. Archivo

Elecciones legislativas 2025. Archivo

A través de una resolución firmada por las autoridades de la Junta el 10 de diciembre, se estableció “incorporar la elección de Convencionales Municipales del departamento de San Rafael, al cronograma de elecciones municipales del 22 de febrero de 2026, aprobado el 17 de noviembre por la H. Junta Electoral de la Provincia, rigiendo idénticos plazos y vencimientos para todos los actos electorales”.

Entre los considerandos del documento, señalan que el Concejo Deliberante de San Rafael aprobó la ordenanza que declara la Autonomía Municipal del departamento, impulsada por el intendente, el pasado 24 de septiembre. Y destacan que sobre la base de la misma, Félix convocó a elecciones de los 24 convencionales municipales para el día 22 de febrero de 2026.

En dicha convocatoria, el intendente le solicitó a la Junta Electoral que “proceda a realizar el cronograma electoral notificando el mismo” con los “plazos aplicables, a los efectos de determinar los vencimientos de los actos electorales y procesales que deben cumplirse”.

Entonces, la Junta explicó que ya había aprobado un cronograma electoral para las elecciones desdobladas de concejales que había convocado el intendente.

“Este organismo electoral aprobó el cronograma para dichas elecciones Municipales, el 17 de noviembre del corriente año, notificándolo a todos los partidos políticos con reconocimiento jurídico—político”, informaron.

Y aseguraron que, ambas elecciones de Concejales y Convencionales Municipales “se celebrarán el mismo día, en consecuencia, los plazos deben ser los iguales para ambos procesos, por aplicación de la Ley Nº 2551”.

“Por lo tanto, el cronograma aprobado para las elecciones municipales de concejales debe hacerse extensivo también a los cargos de Convencionales Municipales, procediendo a comunicarlo a las agrupaciones políticas y al Municipio de San Rafael”, entendieron.

Los requisitos de los convencionales

Los vecinos de San Rafael deberán elegir el domingo 22 de febrero a los 24 convencionales municipales que se encargarán de redactar la Carta Orgánica correspondiente. En este documento se formalizará la "plena capacidad" del Municipio de San Rafael en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

Los partidos políticos podrán participar con sus respectivas listas y la repartición de los cargos electos será por sistema D`hont.

En el artículo 3 de la ordenanza aprobada, se establece que los candidatos “deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser Concejal Municipal, pudiendo incluso ser funcionarios o legisladores municipales, provinciales o nacionales, siendo incompatible con este cargo el de ser miembro del Poder Judicial de la Nación y Provincia”.

Luego la Convención Municipal deberá comenzar a sesionar 60 días después de la proclamación de los 24 convencionales electos. Deberán concluir sus labores en un plazo máximo de 90 días.

“La Convención Municipal, en la sesión constitutiva, deberá dictar y aprobar su propio Reglamento Interno, el que garantizará la participación ciudadana y el acceso a la información pública, referente a todo su desarrollo”, asegura el proyecto.

Por otro lado, el Artículo 4º garantiza “a los Convencionales Municipales las mismas inmunidades y prerrogativas que poseen los Concejales Municipales, percibiendo una compensación equivalente por sus labores, salvo los casos de funcionarios o legisladores municipales, provinciales o nacionales en ejercicio o electos, quienes no percibirán dicha compensación, aunque se les reconocerán los gastos debidamente acreditados que su desempeño implique”.

