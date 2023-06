Política en Off: un Milei que se borra, el humo que sale en Las Heras y un lema radical que retumba

Sin rastros libertarios

Contamos en esta sección tiempo atrás, que el envalentonado diputado José María Videla Saenz, quien preside el Partido Renovador Federal y en las elecciones provinciales apoya a Alfredo Cornejo, anunció que iba a poner un cartel gigante de Javier Milei en la sede de su partido en Mendoza. La locación está ubicada en la esquina noreste de Rioja y Zárate, a una cuadra al sur de Morón. En Google Maps esa esquina está marcada como “La Casa del León”. En una convención nacional, se había determinado apoyar la candidatura del verborrágico libertario.

El prometido cartel ya existía; consiste en la cabeza de un león y el apellido del precandidato presidencial. Fue pintado en la pared de calle Zárate, no en la fachada de la casa que da a la transitadísima Rioja. Por la ubicación del mural, si alguien viene en auto o colectivo por Rioja, deberá darse vuelta para encontrarlo. Cuando oscurece será más difícil verlo, porque la esquina (y el mural) no están iluminados. De alguna manera, el diputado provincial quedaba bien con Milei y con Cornejo porque había cartel, pero no se veía tanto.

Bunker Frente Renovador Federal, ex sede de Javier Milei en Mendoza Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Después, como suele pasar en la política, hubo cambio de planes. El partido Renovador Federal, liderado por el diputado del frente Cambia Mendoza, José María Videla, desistió de ser parte al denunciar que tanto el PD como los libertarios “no quieren que participemos en primarias” y que pretenden una lista de unidad, sin representantes -lógicamente- del espacio que lidera el aliado cornejista. Cuentan que no le sedujeron demasiado las propuestas en la plataforma electoral (muchas ya se sabían) y empezó el operativo despegue.

La primera acción fue borrar todo rastro libertario en las paredes de la sede partidaria. Basta con darse una vueltita y encontrar todo impoluto como si no hubiera existido guiño alguno a Javier Milei.

Un allanamiento que respiró en la nuca

Este viernes, cuando ocurrió el allanamiento en la Municipalidad de Las Heras encabezado por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Flavio D’Amore, en busca de documentación por contratos con cooperativas, la secretaria de Gobierno, Janina Ortíz, le abrió las puertas de su despacho a los periodistas para dar su palabra por los acontecimientos.

Los cronistas presentes accedieron a pasar, dado que la voz de la funcionaria era importante luego de que una empleada municipal denunciara que ella la obligó a grabar una conversación con el subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, cuyo contenido destapó una olla por posibles hechos de corrupción.

Las puertas del edificio están cerradas y nadie puede entrar ni salir.

Mientras Ortíz aseguraba ante los micrófonos que no tenía acceso a la causa en su contra por presuntas coacciones y manifestaba que el operativo era parte de una “represalia” de Cambia Mendoza contra Daniel Orozco, sus allegados interrumpieron la conferencia y le avisaron que debía terminar de hablar con la prensa porque el fiscal llegaba a la oficina a revisarla.

Entonces invitaron a los periodistas a que aceleraran sus preguntas y se retiraran inmediatamente porque el fiscal estaba “a punto de entrar”. Por minutos, no comenzó el procedimiento con las cámaras encendidas. Una vez fuera, un policía de investigaciones les preguntó a los cronistas quién los había dejado pasar, a lo que respondieron que fue el mismo municipio y este les respondió que “no estaba permitido”.

El muerto se ríe del degollado y toma fernet

Las elecciones provinciales dejaron de todo: sorpresas, ganadores, perdedores y sobre todo decepciones. Una de estas últimas la encontramos en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que han dejado de ser una fuerza con llegada en la sociedad, como lo supo ser hace 10 años con Nicolás del Caño y compañía.

En este caso, obtuvieron un magrísimo 3.9%, quedando últimos entre todos los espacios políticos. Sin embargo, dentro del espacio de izquierda hay una fuertísima interna, en la cual pareciera ser que se ríe el muerto del degollado….

Es difícil saber quién arrancó a ventilar los trapitos al sol, si el Partido Obrero (PO) o el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), pero estos últimos se mofaron del PO y los menos de 10.000 votos que tuvo Víctor Da Vila y compañía.

80/20 o 70/30? Cómo te gusta el fernecito?



Así están los resultados en la interna del @Fte_Izquierda en Mendoza. Otra vez 🤷 — Ulises Jimenez (@elulisesjoyce) June 12, 2023

“80/20 o 70/30? Cómo te gusta el fernecito? (sic). Así están los resultados en la interna del FIT en Mendoza. Otra vez”, sostuvo Ulises Jiménez, exconcejal de Las Heras y hermano de Lautaro, quien será el candidato a gobernador tras pasar el filtro de las PASO. La referencia fue a cómo resultó la elección interna entre ambos espacios, ya que el PTS consiguió el 75% de los votos; mientras que el PO tuvo sólo el 25%.

La respuesta no tardó en llegar, y vino en manos de Lucas Inostroza, exconcejal de Guaymallén por el PO. “Festeja el Zamorismo que no juntan 100 personas y tienen candidata que aparece cada dos años”, lanzó con veneno sobre el PTS y en alusión a Noelia Barbeito, quien acompaña a Jiménez en la fórmula. Todo mal en el FIT.

El humo lasherino

Las Heras atraviesa una de las campañas electorales más calientes de los últimos años. La guerra entre Cambia Mendoza y La Unión Mendocina, puntualmente Daniel Orozco, parece tener límites impensados. Varios que fueron funcionarios despotrican contra la gestión comunal como si no hubieran sido parte y se ilusionan con ganar las elecciones. Es el caso de Francisco Lo Presti, ex secretario de Obras en la comuna.

Pocos días antes de las elecciones, en la Estación Espejo, encabezó un acto en el que firmó un acta de compromiso de sus promesas de campaña, y ante escribano público. Se desconoce muy bien cuál fue la intención, salvo que la gente piense que le sucedería algo grave si, en caso de ser intendente, no cumplía. Algún entendido en el tema que se topó con el acta, se acordó de Raúl Alfonsín: “Si Alfonsín los viera hacer esto” dijo mordiéndose el labio mientras miraba a un militante radical. Al leerla, no sólo se horrorizó por la acción ya que entiende que “si tenés que hacer un acta para que te crean, tenés un problema”. Sin embargo, con el resultado de los comicios, fue ganador y no hay nada que discutir.

⚡ El día de hoy nos reunimos en la Estación Espejo, para firmar el acta compromiso "Ejército de Los Andes", donde volcamos nuestros ejes de campaña, y firmamos ante escribano público. La palabra es uno de los mayores principios éticos que todo equipo de gestión debe tener. pic.twitter.com/1LexnIuzPy — Francisco Lo Presti (@lopresti_lh) June 7, 2023

Sin embargo, el entendido en el tema advirtió en al acta de compromiso que ese compromiso no tenía forma de castigo. “Enumera todas las promesas, no dice cómo lo hará y es muy general y lo más gracioso: no dice qué pasa sino cumple. Es decir, si el tipo se la manda y agarrás esa acta, no tiene una cláusula o algo que establezca una multa o algo que el tipo tenga que hacer porque no cumplió”, le dijo a ese militante que tenía cerca. “En definitiva, le decían a Orozco el Doctor Humo, y esto no es muy distinto”.

El lema radical

El radicalismo es un partido centenario que a lo largo de su historia ha pasado por varios episodios. Dentro de los mismos partidos suelen haber sectores o líneas internas que buscan protagonismo y también suelen equilibrar las fuerzas para evitar las hegemonías. En la provincia, Cambia Mendoza tiene un fuerte protagonismo radical y un puñado de aliados que ocupan algunos lugares en la Legislatura y el Ejecutivo.

La sorpresa electoral de Luis Petri sacudió todos los pronósticos porque el triunfo de Alfredo Cornejo no fue tan holgado ni cómo como avisaba su comando de campaña. Días antes aseguraban que La Unión Mendocina salía tercera, cuando había mediciones que los ponían en el segundo lugar. El ex diputado nacional dio un mensaje para adentro, porque de alguna manera fue el valiente que enfrentó al líder por adentro.

Luis Petri votó en una escuela de San Martín - Gentileza

Un radical que estaba en el búnker de Cambia Mendoza en el hotel Aconcagua comentó que la hazaña de Petri era una derrota, pero con sabor a triunfo para los radicales no cornejistas. “El Luis terminó rompiendo el lema: Subordinación (tenés que obedecer), Valor (porque tenés que aguantar) y Obsecuencia (encima tenés que decir que hacen todo bien)”, le contó a otro a través de un audio de WhastApp.

La zancadilla a Flor del propio peronismo

Con los números puestos en las elecciones provinciales, los propios dirigentes de los distintos partidos políticos han intentado “chapear” en estos días sobre quién o quiénes fueron los más votados en Mendoza, según las categorías.

Si bien Cambia Mendoza salió a relucir su buena performance al llegar al 42,6% de los votos, peronistas maipucinos recordaron la gran elección de Matías Stevanato en las elecciones desdobladas.

Como le gusta decir a mis amigos radicales, dato mata relato.

Terminando de mirar los datos de las P.A.S.O, el Intendente más votado en Mendoza es @MatiasStevanato. En Maipú no dibujamos porcentajes, acá los votos se cuentan de a uno. pic.twitter.com/QSvKV9DC4Q — Juan Pablo Gulino (@GulinoJuan) June 15, 2023

Uno de ellos fue el legislador Juan Pablo Gulino, quien lanzó: “Como le gusta decir a mis amigos radicales, dato mata relato. Terminando de mirar los datos de las P.A.S.O, el Intendente más votado en Mendoza es Matías Stevanato. En Maipú no dibujamos porcentajes, acá los votos se cuentan de a uno”, mencionó.

Sin embargo, en ese ranking, claro que es cierto que Stevanato logró más votos que los ganadores de las primarias en el resto de los departamentos, sobre todo con comunas bien pobladas como Guaymallén o Las Heras.

No obstante, el dato no es comparable cuando se mide con departamentos con pocos habitantes. Es el caso, por ejemplo, de Santa Rosa, con Flor Destéfanis, quien logró 5.336 votos y quedó en puesto 15 de 18 del ranking de Gulino. El tema fue que Destéfanis logró el 52,82% de los votos totales de la comuna del Este, un número mayor al 47,23% de Stevanato en Maipú.