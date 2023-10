Política en Off: un clásico lloriqueo en el libro de Cornejo, el Judas radical y la nueva alianza peronista

¿Lo invitarán a Orrego a la presentación del libro de Cornejo?

Hoy se presenta el libro Gildokracia escrito por Alfredo Aciar y el gobernador electo Alfredo Cornejo. Los que saben cuentan que en sus páginas, entre otras cosas, cuestionan el régimen de coparticipación actual. Es un clásico de la dirigencia política oficial mendocina criticar lo que recibe San Juan por coparticipación.

Alfredo Cornejo señala al gobernador electo de San Juan Marcelo Orrego. Completan la escena, el mandatario electo de San Luis Claudio Poggi y Rodolfo Suárez. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Así las cosas, ¿habrán invitado a la presentación del libro al dirigente de Juntos por el Cambio y gobernador electo de San Juan Marcelo Orrego? ¿Cornejo le habrá mandado un librito?

Preguntá por Jaque en Guaymallén

El peronismo mendocino vivió su semana más armónica y “feliz” en años. Con el foco de atención en otro lado (la “grieta” en Juntos por el Cambio por la decisión de Patricia Bullrich de acompañar a Javier Milei) y ellos contentos por la remontada de Sergio Massa en la provincia.

Sus principales figuras aseguraron que bajo estos estímulos, arrancó el operativo para que Mendoza colabore con un triunfo del tigrense frente a Milei en la segunda vuelta. En el operativo estarían todos: los intendentes en funciones, La Cámpora, los intendentes electos que entrarán en diciembre, los legisladores y la CGT.

En medio del vértigo de las reuniones partidarias, una figura causó sorpresa. Dicen en el PJ que, entre los movilizados, está el malargüino Celso Jaque, quien tiene la tarea de agrupar a la tropa peronista en un departamento muy distante del suyo y bajo control radical: Guaymallén. Jaque volverá a ser intendente de Malargüe en diciembre, pero la frase nueva sería por estas horas: “No preguntes en Malargüe, preguntá en Guaymallén”.

Intendentes peronistas, preocupados por Milei

Obviamente, los “accionistas” de Sergio Massa en todas las provincias tienen la obligación de ocuparse de que el ministro de Economía gane el balotaje. El renacimiento del peronismo mendocino, que está sin brújula desde hace años, podría depender de este resultado electoral. Sin embargo, hay quienes tienen preocupaciones puntuales ante la eventualidad de que las urnas canten otro resultado.

Varios intendentes peronistas ataron sus gestiones al gobierno nacional y consiguieron obras para sus departamentos. Matías Stevanato, de Maipú, obtuvo de esa fuente los recursos para una obra millonaria para que el este del departamento tenga cloacas y se prendió a un plan de 500 viviendas con fondos nacionales. “Podríamos tener nuestro propio IPV departamental”, aseguran en su entorno, ya que las cuotas de las casas se pagan en el municipio y quedan para la comuna.

🇦🇷 Un abrazo enorme @SergioMassa por el gran resultado de este domingo, es un reconocimiento de la Argentina a tu proyecto de país con unidad, diálogo y trabajo en equipo. Seguiremos trabajando a diario para que desde el 10 de diciembre seas el nuevo presidente de los argentinos. pic.twitter.com/P60rJdIFsu — Matias Stevanato (@MatiasStevanato) October 23, 2023

La gran pregunta de Stevanato y otros es qué pasará con estas obras y proyectos si el que gana es Milei, no Massa. Nada de esto tendría continuidad garantizada y por ello hay miedos en algunos municipios.

Lo acusaron otra vez de “Judas”

Juntos por el Cambio está en momentos de ebullición. La derrota de las elecciones nacionales provocó internas fuertes en el espacio, pero también cruces entre los principales dirigentes del Pro y la UCR.

En este caso, la situación es local, pero involucra a funcionarios de calibre. Sol Salinas, legisladora provincial electa y férrea defensora de la carrera política de Patricia Bullrich, acusó, nuevamente, a Julio Cobos de “traidor”.

No lo dijo, pero no hizo falta. La joven capitalina citó declaraciones del exvicepresidente a La Nación, en el que sostuvo que no cree que Sergio Massa sea kirchnerista.

Sobre eso, Salinas tuiteó: ”El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios... pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín: no puede cambiar de pasión”, parafraseando una de las frases más reconocidas del cine nacional, de la película “El Secreto de sus ojos”.

El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios... pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín: no puede cambiar de pasión." https://t.co/ckxzjfg1C0 — SOL SALINAS (@solsalinasG1) October 29, 2023

¿Es acaso la pasión de Cobos la traición? ¿O el amor a la transversalidad? Algo así cree Salinas.

No obstante, hay un dato en ese tuit que no pasa desapercibido. Hay un “like” de Hebe Casado, flamante vicegobernadora de Alfredo Cornejo. ¿Llegará la sangre al río?

El futuro llegó en el PJ

Subrepticiamente, el poder empezó a migrar en el PJ local en los últimos meses. Se acentuó la mudanza con el resultado del domingo: los amigos de Massa empiezan a controlar el partido y se empieza a retirar de allí La Cámpora kirchnerista.

Tarde o temprano, este cambio se hará sentir en los espacios de poder del PJ, de la mano de una nueva mayoría ¿Cuándo? “Dependerá del balotaje, porque si pierde Massa, habrá un tiempo de tristeza”, advierten los operadores internos. Sin embargo, sería inevitable que los cercanos a Massa empiecen a ocupar lugares que ostenta La Cámpora, por ejemplo, en las jefaturas legislativas.

A la hora del reparto, primará la matemática, afirman. Tendrían mejores chances de ganar presidencias o cargos protagónicos los que posean más legisladores electos. En este sentido, empieza a notarse una alianza entre el sector de los intendentes y los que han dejado La Cámpora de la mano de Carlos Ciurca.

Ese poderío podría ponerle algún límite a los massistas puros, como la rivadaviense Gabriela Lizana, que llega a la Legislatura con la “chapa” de su jefe político, pero, según dicen algunos, “está sola” en el armado provincial.

Yapa: el mendigo del Tribunal

Con el tratamiento del presupuesto 2024, empezó el desfile de funcionarios para defender los números de su pauta de gastos para el año que viene. Uno de los que pasó por la Comisión de Hacienda de Diputados es el presidente del Tribunal del Cuentas, Néstor Parés.

Llamó la atención la lacrimógena exposición del antaño diputado cornejista, ahora devenido en presidente de un órgano de control. En el video de la presentación se lo puede ver quejándose amargamente de la poca plata que ha recibido, al punto de que “no puedo pagar el alquiler” de las oficinas del Tribunal. Mientras tanto, en el video, se los ve al diputado radical Jorge López (presidente de la Comisión) y al senador también radical Martín Kerchner, quienes no saben cómo tomar la queja Parés.