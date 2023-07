Política en Off: la mordaza lasherina, los viajes en dólares y una candidata que no leyó el archivo

En Las Heras se fueron de boca

Mientras la atención se la llevan las elecciones PASO nacionales y gran parte del arco político se mueve en ese sentido, hubo un nuevo cimbronazo de La Unión Mendocina en el plano local, puntualmente en Las Heras. Es que el excandidato a intendente que impulsaba Luis Petri (Cambia Mendoza) en ese departamento, decidió dar el salto hacia la oposición demarchista.

El empresario gastronómico Germán Pérez ratificó el abandono de las filas radicales este viernes, al decir que “no le debe nada a nadie”, según le indicó a Los Andes. Lo cierto es que también opinó del tema la secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, quien atraviesa un escándalo judicial entre denuncias realizadas por ella (agresiones y amenazas) y otras en contra por presuntas coacciones.

La funcionaria se atrevió a minimizar la elección de Petri en el municipio en diálogo con este medio y mencionó que fue el propio Pérez quien “se encargó de hacer la campaña en Las Heras”. Además, afirmó que el actual precandidato a vicepresidente “casi ni se apareció” por la comuna. Es decir, manifestó que el respaldo a esa lista fue un “voto a Pérez”.

Germán Pérez, exprecandidato a intendente de Las Heras.

Sin embargo, los números demostraron lo contrario: Petri tuvo 12.758 votos, es decir, 4.592 sufragios más que su precandidato a intendente Germán Pérez. Y la intromisión en el tema pareció no caerle para nada bien a la cúpula de La Unión Mendocina , que no quiere conflictos con Petri.

Según trascendió, le pidieron a Janina Ortiz que no vuelva a dar declaraciones del tema hasta nuevo aviso. Es más, hasta habría cancelado alguna entrevista pautada para ese mismo viernes por ese tema. Prefieren que no intervenga en lo electoral y se ocupe de sus asuntos judiciales.

El que puede, puede

Las vacaciones de invierno invitan a muchos mendocinos a disfrutar la nieve y a pasar más tiempo con la familia dado que el receso escolar invita a organizar actividades recreativas. También muchos aprovechan para descansar unos días y organizan viajes a alguno de los destinos turísticos que tiene Argentina en una amplia oferta de paisajes.

Sin embargo, no son pocos los funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo y hasta de municipios, que miran otros destinos internacionales para escaparle al invierno y aprovechar las altas temperaturas. Europa está en pleno verano, al igual que el Norte de América, muy conocido por sus playas de arena blanca. Hay algunas ausencias notorias que van de la mano del bajo perfil en las redes sociales.

Los abultados sueldos que cobran les permiten ahorrar en dólares o en euros y elegir otros destinos. Ciertos pedidos de licencia dejaron en evidencia a algunos, por la larga estadía y porque además no se los ve en actividades institucionales ni de campaña a las que suelen asistir mostrándose en primera fila.

La candidata que no ‘gugleó'

En las campañas electorales se escuchan todo tipo de promesas, chicanas y datos que a veces son imposibles de corroborar. Todo es válido para captar el voto. Sin embargo, hay archivos que con una breve búsqueda en Google se pueden encontrar y de esa manera, derribar afirmaciones que son equivocadas. Una de ellas tiene que ver con el Hospital Arturo Illia en La Paz, que tiene más anuncios que metros cuadrados inaugurados.

La visita de la candidata a vicegobernadora Hebe Casado a La Paz y sus críticas constantes al peronismo dejaron en evidencia que, o no leyó, o le informaron mal. “Este centro médico ha sido muy esperado en nuestro departamento, ya que fue prometido por Paco Pérez, pero nunca se llevó a cabo hasta las gestiones de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez, quienes finalmente pudieron comenzar su ejecución”, afirmó la compañera de fórmula del ex gobernador que quiere volver. La afirmación no pasó desapercibida y la cruzaron por las redes sociales desde el peronismo, asegurando que sigue sin terminarse pese a las promesas radicales.

Visitamos la obra del Hospital Arturo Illia que se está por inaugurar en La Paz.

Este nosocomio es muy deseado por este departamento, ya que fue prometido por Paco Pérez pero jamás lo llevó adelante y recien en las gestiones de @alfredocornejo y @rodysuarez se pudo comenzar. pic.twitter.com/iFtFPz418K — HEBE CASADO (@hebesil) July 14, 2023

En 2018, durante el gobierno de Cornejo, el Gobierno resaltaba el plan integral de infraestructura sanitaria que incluía al Hospital Arturo Illia en La Paz y otros establecimientos de mediana complejidad. Tiempo después, ya con Rodolfo Suárez en la gestión, y casi 2 años atrás, el gobernador decía luego de una entrega de viviendas en La Paz: “la restauración del Arco Desaguadero, que dentro de poco estará listo, como así también las obras en la UDI de La Paz, que vamos a retomar, con una inversión de 450 millones de pesos, para que dentro un año esté listo”. Es decir, iba a inaugurarse hace un año.

Además, en julio del 2022, el peronismo había pedido detalles de la obra porque no avanzaba y hasta el nombramiento de Gustavo Pinto (ex intendente y legislador) había despertado la polémica porque se cuestionaba su formación para estar al frente del nosocomio: es profesor de educación física.

La campaña del FIT que invita a la imaginación

En el café de comentaristas se mostraron sorprendidos del despliegue comunicacional del Partido Obrero y también de la reiteración de un discurso anti capitalista, como si un supuesto estado socialista pudiera ser el único garante de la explotación productiva el desarrollo nacional, a pesar de los fracasos de las “economías administradas” y los ejemplos de crecimiento en todo el mundo.

En la mesa, alguien recordó que ese discurso es compartido por los adversarios del PO en la interna del FIT, el PTS y su candidata Myriam Bregman. Entonces el parroquiano también recordó los dos esloganes de las dos facciones del FIT. Solano dice “la izquierda que se planta” y Bregman dice “levantá la izquierda”.

En las mesas nunca faltan los comediantes. Uno de los que hacen gala de los comentarios socarrones se mostró preocupado por el supuesto peligro que representaría la amalgama de las dos facciones del FIT. “En la lista que competirá en la elección general de octubre habrán candidatos que levantan la izquierda y otros de la que se planta. Que al resto de los competidores no se les ocurra darles la espalda”, sentenció.

Las prioridades del Partido Verde

Hablando de la campañas y comentaristas, el domingo el candidato a gobernador del Partido Verde, Mario Vadillo, salió con una propuesta que desató una dura polémica en alguna mesa familiar.

Vadillo propuso abrir un hospital Público Veterinario. En las familias no falta la gente sensible con los animalitos y hacen una férrea defensa de este tipo de propuestas, sin contemplar que el Estado debe fijar prioridades cuando se trata gastar los recursos con los cuenta.

En la mesa de tallarines domingueros, no faltó una voz razonable que recordó que hay 40% de pobres, escuelas deterioradas y conflictos en la salud pública que requieren atención prioritaria, por lo que le parecía una propuesta populista y sensiblera, casi impracticable, para “engatuzar a a gente de buena leche que puede creer que eso es posible”.

La discusión familiar subió de tono, que “no tenés sensibilidad por los pobres animales”, dijo alguien, otro acusó “Vadillo sale a proponer el hospital al lado de un perro de raza, que sale una fortuna. ¿Quiere que le paguemos la atención a gente rica?”, lanzó un entendido en razas. Entonces alguien lanzó otra propuesta: “si Vadillo quiere un hospital gratuito, que lo pague él de su bolsillo”.