Política en Off: la imputación no confirmada, la decana que no subió a la ambulacia del PJ universitario, y el intendente en “alpargatas”

ENCUESTAS QUE PREOCUPAN A LA POLÍTICA

Fue intensa la actividad política este fin de semana. A la Asamblea Legislativa de ayer, se le sumó una convocatoria extra el sábado. El intendente lasherino Daniel Orozco, quien quiere dar pelea por la gobernación, convocó a la primera línea de la UCR mendocina y a aliados del oficialismo a una charla con reconocidos politólogos nacionales en el club house de un barrio privado del departamento.

Alfredo Cornejo, Ernesto Sanz y Julio Cobos fueron algunos de los que se dieron cita para escuchar las impresiones y ver las encuestas de Paola Zuban, Gustavo Córdoba y Mario Riorda, los disertantes. También dijo presente el ministro de la Corte José Valerio.

Según algunas encuestas que Córdoba puso en pantalla, la gestión de Alberto Fernández acumula a esta altura un nivel de desaprobación que supera el 70%. Pero nadie tiene ganada la carrera de la sucesión. Es más, uno de los gráficos mostró que, de acuerdo con un sondeo del mismo encuestador, Javier Milei, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, capturan cada uno de ellos la atención de un tercio del electorado nacional.

Riorda también “asustó” al auditorio con otros números contundentes. Dijo que alrededor del 60% de los jóvenes de entre 15 y 30 años quiere irse del país.

LA MISTERIOSA IMPUTACIÓN

¿Están imputados o no? La pregunta circula en algunos de los mentideros de la política. Desde los partidos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores se asegura que algunos de sus dirigentes, vinculados al Partido Obrero, si lo están; pero la Justicia Provincial no confirma la versión, de hecho hasta indican que no hay causa.

El 30 de marzo pasado, el Polo Obrero hizo un acampe nacional de 48 horas que tuvo su réplica en Mendoza. Unas cien carpas fueron instaladas en calle Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento. Como sucede en nuestra provincia, siempre que hay cortes de calles, aparece la Justicia Provincial y procede a identificar a los cabecillas de la medida de fuerza y se suele avanzar con un expediente que termina en imputación.

Esta vez, según un comunicado del Partido Obrero, el viernes 22 de abril y el lunes 25 de abril, los referentes de la Izquierda Víctor da Vila (ex senador provincial del FIT) y Martin Rodriguez fueron imputados por el art. 194 del Código Penal Argentino en el que se castiga la libre circulación del transporte o los servicios públicos de comunicación, de agua, de energía. Dicen que fueron citados a la fiscalía de calle Rioja de Ciudad

Los Andes consultó a la Justicia provincial y nadie sabe nada. Dicen que ninguna fiscalía correccional tiene la causa. Del otro lado, Da Vila dice que “pasé por la fiscalía y me pintaron los dedos, por defender el trabajo genuino”.

LA CHARLA QUE PREOCUPÓ AL RADICALISMO UNIVERSITARIO

Finalmente el peronismo universitario consiguió cerrar una fórmula propia para competir por el rectorado en las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Los ungidos son la docente y ex decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Adriana García, como rectora y el decano de la Facultad de Artes y Diseño, Arturo Tascheret como vice.

En los corrillos universitarios se habla de una fórmula de unidad peronista, en la que están representados los sectores más ortodoxos del PJ (con García) y el kirchnerismo (por la presencia de Tascheret).

Lo que se cuenta en voz baja, es que la fórmula tardó en cuajar porque los operadores del espacio estaban recorriendo la UNCuyo “con la ambulancia, para recoger los heridos” que dejó la selección de candidatos en el actual oficialismo universitario, el Interclaustro, un espacio dominado por la UCR y que tiene participación de Libres del Sur y socialistas.

En esa búsqueda piadosa de heridos, hubo charlas con la precandidata a rectora y actual decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Claudia García, quien fue relegada en la carrera hacia el gobierno universitario cuando el Interclaustro decidió que su carta sería la decana de Ciencias Económicas Esther Sánchez.

En los sectores radicales, había preocupación por el resultado de esas charlas con el peronismo. Sin embargo, según parece, todo quedó en la nada. “Ella nunca sacó los pies del plato, fue leal al Interclaustro” dicen algunos radicales y también algunos peronistas que participaron de la charla con García.

REBAJA AL PERONISMO DE GODOY CRUZ

En el Concejo Deliberante de Godoy Cruz no hay paz en las últimas semanas. La sanción de la ordenanza de “Buenas Prácticas Ciudadanas” que impulsaba el Ejecutivo municipal y el Frente de Todos resistía, que fue votada el 18 de abril pasado, abrió las puertas a las tensiones en el Concejo.

El clima se caldeó más, en la asunción de los nuevos concejales, electos en noviembre pasado. La cuestión es que Cambia Mendoza ahora suma 9 concejales de 12 y quedan sólo tres del Frente de Todos. Entonces, tal como sucedió en Maipú, cuando el peronismo de ese departamento, dejó a Cambia Mendoza sin vicepresidencias, ahora, en Godoy Cruz viene la misma movida.

No es que le quitan vicepresidencia, sino que el oficialismo ya avisó que le darán al Frente de Todos la vicepresidencia segunda y no la primera, como sucedía hasta ahora.

Son varias razones las que esgrime el oficialismo departamental para esa movida: la agenda de Tadeo García Zalazar, que lo llevará a ausentarse del departamento y que el presidente del Concejo Deliberante, Fabricio Cuaranta, deberá reemplazar al intendente al frente del Ejecutivo; también esgrimen una manifestación en la puerta de la comuna, de organizaciones kirchneristas realizada la semana pasada, contra la ordenanza de “Buenas Prácticas Ciudadanas”.

JURA ENTRE TONELES

Hablando del peronismo de Maipú, el acto de jura de los nuevos concejales se hizo en bodega Flichman. La pregunta que surge es inevitable. por qué una bodega.

Cuando lo consultaron a Matías Stevanato, el intendente sugirió que se podría hacer el acto en un lugar que identifique la necesidad de que el Estado, la cosa pública, tenga más diálogo y vínculo con el sector privado, con los empresarios.

Luego desde el HCD, propusieron que fuera en Barrancas, sobre la ruta provincial 14, para que los funcionarios provinciales recuerden la promesa no cumplida de arreglar una ruta provincial destruida y que es clave para el sector productivo.

La decisión final fue la bodega. Dicen que la gente de Flichman aceptó de muy buen grado que el acto se hiciera en sus instalaciones.

MARCELINO, EL “INFORMAL”

El look de los políticos en la Asamblea Legislativa siempre es motivo de discusiones y sentencias. En este caso, hubo quienes marcaron el contraste entre el calzado formal de la gran mayoría y el que eligió colocarse un destacado intendente del oficialismo: Marcelino Iglesias.

El jefe comunal de Guaymallén acudió a la cita con unas zapatillas claras que se diferenciaban mucho de los brillantes zapatos que se pusieron casi todos los que se ubicaron frente al gobernador para escuchar su discurso.

Algún observador descalificó directamente el calzado de Marcelino y sostuvo que eran “pantuflas”, pero en realidad eran zapatillas. Quedará a juicio del lector que vea la imagen definir si Iglesias fue, o no, demasiado informal.