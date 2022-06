Política en Off: la cena de Patricia y Alfredo, Lucas pide pista, un pedido de “ítem banca” y la eterna elección universitaria

La cena de Patricia, Alfredo y unos cuantos más

El restorán céntrico Francesco fue el lugar elegido para la cena privada que Alfredo Cornejo y algunos de los suyos tuvieron con el sector del PRO con el que tienen más acercamientos.

La reunión del lunes pasado fue cierre de la visita de Patricia Bullrich a Mendoza. Bullrich ya está lanzada a la carrera presidencial, la seduce la idea de las “candidaturas cruzadas” con el radicalismo y desde hace tiempo lo tiene apuntado a Cornejo como potencial segundo en la fórmula.

Compartí una cena con @PatoBullrich, pero también compartimos valores y una visión del país que queremos. Coincidimos en que para lograrlo, tenemos que trabajar juntos, con la valentía necesaria para encarar con firmeza los problemas que la Argentina arrastra hace tantos años. pic.twitter.com/zIckh0CuRF — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 14, 2022

En la visita, Bullrich también disparó alguna crítica contra Omar de Marchi, quien ya se ha anotado en el proyecto de su rival interno del PRO, Horacio Rodríguez Larreta. Esas críticas suenan siempre como música en los oídos de Cornejo

La cuestión es que en la cena, según contaron algunos comensales y difundió después la propia ex ministra de Seguridad en las redes, no se habló específicamente de candidaturas. Por el contrario, tanto Bullrich como Cornejo señalaron que hay que “trabajar en las cosas que la gente quiere que hablemos”. O sea, la generación de planes en común para tener una propuesta en educación, seguridad y economía.

Con @alfredocornejo coincidimos en dejar de hablar de candidaturas y abordar los temas fundamentales que les interesan a los argentinos.

Compartimos la profunda preocupación por la situación del país y el proyecto común de conformar equipos en conjunto de cara al futuro. pic.twitter.com/xZX7rY4Abi — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 14, 2022

Los laderos de Cornejo todavía no saben si su líder será candidato en una fórmula presidencial o si volverá a competir por la gobernación. Pero en el “mientras tanto”, la cena sirvió de Francesco para confirmar quiénes pueden jugar juntos en 2023.

Allí estuvieron, por el lado del PRO, el diputado provincial Enrique Thomas y los diputados nacionales Gerardo Millman y Sebastián García de Lucca; y por el lado del cornejismo, el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Peti Lombardi y el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul.

Lucas quiere pasar al centro de las escena

Lo confirmaron como presidente del bloque de senadores del PJ en medio de una interna que se torna cada vez más intensa y está más activo que nunca, con reuniones partidarias todo el tiempo. Pero Lucas Ilardo quiere dejar de ser “operador” del sector kirchnerista en Mendoza y pretende saltar al centro de la escena. Por eso es un hecho, desde ya, que uno de los líderes de La Cámpora será candidato el año que viene.

¿A qué, es la gran pregunta? Pues bien, por ahora no se sabe. Podría intentar ingresar en la fórmula para la gobernación como vice o dar pelea por la intendencia de Godoy Cruz. Aunque nadie descarta que incluso se anime a ser candidato a gobernador en 2023.

Las ínfulas de protagonismo de Ilardo devienen del paso al costado de Anabel Fernández Sagasti como candidata para el año que viene, lo que es un hecho. La senadora cristinista no va a postularse, aunque seguramente buscará gravitar en asuntos de candidaturas y alguien irá en su lugar. Quienes ya pican en punta para ocupar su lugar son la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis; y, ahora, su legislador más leal, Ilardo.

¿Vuelve el “ítem banca”?

Desde que estalló el caso Bonarrico, los bloques del Frente de Todos, decidieron no participar en las sesiones de las cámaras de Senadores y Diputados, hasta que el oficialismo no se digne a traer al ministro de Gobierno Víctor Ibáñez a responder preguntas sobre el otorgamiento de un subsidio de 13 millones de pesos a la fundación que dirige el pastor.

La presión política del espacio opositor es más simbólica que otra cosa. La realidad es que el Frente Cambia Mendoza tiene quorum propio en ambas cámaras, así que pueden sesionar con los propios y sacar todas las leyes que se les antoje, en soledad.

En términos legales es un problema que la oposición no esté sentada en sus bancas para argumentar. No tiene el mismo peso una ley votada con cierto consenso, que una votada por el oficialismo.

Aquí es dónde aparece la amarga queja oficialista. Algo de eso trasluce la entrevista del presidente del bloque de senadores de Cambia Mendoza, Martín Kerchner, publicada ayer por Los Andes: “están en una situación en la que no tienen más margen, es hora de volver a los cauces normales”.

En el Senado llevan dos sesiones sin sentarse a sus bancas. En Diputados, sólo fue una sesión de ausencia; el último miércoles si se quedaron en recinto a debatir todos los proyectos.

En el Senado, hay quienes se preguntan si está bien que los legisladores del Frente de Todos no se queden a trabajar. “En la era Pérez, podriamos levantarnos en alguna ley específica, pero fugarse todas las sesiones, no lo hacíamos " rezongaba un radical. Alguno no dudó en proponer aplicar el “ítem banca”, a los opositores; es decir descontar el día por no presentarse a trabajar.

Polémica por las mujeres y la minería

Una gran polémica se generó en redes sociales entre legisladores y referentes provinciales sobre el tema de la minería y la posible explotación sexual en las zonas donde se realiza la actividad.

Fue Emanuel Fugazzotto, legislador del partido Verde y ferviente activista antiminero, quien hizo referencia a un informe exploratorio (del ministerio Público Fiscal de la Nación de 2018), y sobre el cual se basó para sostener que cuando un proyecto minero extractivista se instala en nuestro territorio, “contribuye con la explotación sexual de mujeres y niñas, los embarazos no deseados y abortos clandestinos” y agregó que “se violan sistemáticamente los #DDHH, el impacto ambiental es también social y político”.

#DiaInternacionalDeLaMujerMinera hablar de Mujeres y Minería debería contemplar cómo impacta el extractivismo en la vida de todas las mujeres.



Abro hilo 👇🏽 — Emanuel Fugazzotto (@EFugazzotto) June 16, 2022

Y agregó: “Seguir pensando que el modelo extractivista puede sacarnos adelante se convierte en una realidad cada vez más negra, sin control y fiscalización esto no puede seguir adelante”.

El diputado del partido Verde recibió varias críticas, tanto de otros legisladores, como también de productores. Una de ellas fue Josefina Canale, diputada de Cambia Mendoza. “Ema, sos muy joven para vivir en el SXVIII. ¿Vos decís que las mujeres no podemos trabajar en minería más que como prostitutas? ¿O que los mineros son violadores? ¿O que el progreso trae prostitución??”, preguntó.

Otro que le respondió fue Guillermo Mosso, también de Cambia Mendoza: “Un tuit de lo que alguien cree que pasa en una actividad, es respondido en sus comentarios por gente que día a día trabaja en ella. Para hablar hay que saber, para saber hay que conocer y para conocer hay que ver ‘in situ’ esa actividad, con sus proyectos y su impacto económico y social”, acotó, en clara defensa de la actividad minera.

Sabía que eras ambientalista comprometido, pero no que podrías escribir tantas boludeces juntas en un hilo. — Andrés Vavrik (@andresvavrik) June 17, 2022

Finalmente, y con menos delicadeza, Andrés Vavrik, ex titular de la Cámara de Comercio de General Alvear, consideró tras los dichos de Fugazzotto: “sabía que eras ambientalista comprometido, pero no que podrías escribir tantas boludeces juntas en un hilo”.

El asado apresurado

Las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) dejaron mucha tela para cortar. Una de las cuestiones fue la llamativa elección en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que el jueves 9 de junio a la noche parecía que ganaba (por muy ajustado margen) la lista filokirchnerista Encuentro por la Universidad Pública sobre el espacio que juntaba a radicales y peronistas bajo el nombre de Frente Plural.

📻#MuchasGracias| Eva Rodríguez Agüero: "Este triunfo tiene un impacto cualitativo"

La directora de la Carrera de Comunicación manifestó que el peso de haber ganado Ciencias Políticas y Sociales, es cualitativo.@Encuentrofcpys @MariQuirogaOk

📲https://t.co/jOMGnW5EQk pic.twitter.com/0iC730EZto — Muchas Gracias (@MuchasGraciasM) June 10, 2022

A los chiques de Encuentro por la Universidad Pública no les importó lo exiguo de la diferencia de votos. Era tal la alegría que el viernes 10 a la noche festejaron a lo grande, con un opíparo asado.

La alegría les duró poco, porque el lunes se les atragantaron las costillas del viernes, cuando la Junta Electoral de la Facultad, conocida como “Particular”, decidió contar votos no contabilizados en el recuento provisorio y la victoria pasó al Frente Plural.

📣 Declaraciones del #FrentePlural ante el Acta de finalización del escrutinio definitivo de Junta Electoral Particular de la @FcpysUNCuyo. pic.twitter.com/45VLIBFCmM — Frente Plural FCPyS (@FrentePluralFcp) June 15, 2022

Ahora, en la pelea por la alegría perdida, Encuentro por la Universidad Pública, espera que la otra Junta Electoral, la general, que corresponde a toda la UNCuyo, vuelva a hacer un pase de magia y les restituya la victoria.

Todos quieren que terminen las elecciones

Más de las elecciones en la Universidad Nacional de Cuyo. Ha sido una extensa y agotadora campaña electoral. Lo peor es que todavía no termina ese proceso porque además de votarse una segunda vuelta en Artes y Diseño y en Ciencias Aplicadas a la Industria, se definirá en los escritorios qué pasa en Ciencias Políticas y Sociales.

El bombardeo publicitario y por redes sociales ha sido intenso, aunque el Interclaustro, que gobierna en el Rectorado, aprovechó el “aparato” y no se guardó nada en la estrategia comunicacional.

Por eso sorprendió el resultado tan ajustado en los comicios, porque para muchos, la fórmula de Esther Sánchez y Gabriel Fidel ganaba con comodidad. “Que no era el escenario que se pensaba en la previa, eso seguro”, confesó alguien que siguió de cerca el tema.

“Teniendo mayoría en todos lados y el aparato, la diferencia fue muy poca; evidentemente lo de Daniel Pizzi jugó demasiado en contra, si lo que hizo en la pandemia fue un mamarracho, por más que no se reconozca”, contó otro “universitario”.

“Esher (Sánchez) hizo lo que pudo”, agregó, en relación a cómo defendió la gestión actual, pese a las innumerables críticas por el cierre de facultades y por no haber coordinado con el resto de los decanos. “Por eso todos queremos que esto se termine lo antes posible”, dijo el observador oficialista.