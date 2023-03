Política en Off: la candidata que no paga tasas, chances verdes en San Carlos y humo republicano

Mientras más lejos mejor

La pelea por la sucesión en Las Heras sigue generando todo tipo de comentarios. En los encuentros vendimiales, siempre algún dirigente comentaba alguna incidencia de la dura disputa que se vive en la comuna que conduce Daniel Orozco.

Para refrescar las memorias diremos que Orozco está encaprichado (algunos parroquianos usan otra palabra menos elegante) con impulsar a su actual pareja y secretaria de Gobierno Janina Ortiz. Esa obsesión lo ha llevado a distanciarse con otros funcionarios de la comuna que estaban anotados en la carrera, en algún momento con algún guiño del actual intendente. Así los que eran gente de confianza hoy son enemigos.

Una vez más, como lasherinos, nos llena de orgullo ser anfitriones en la Fiesta de la Cosecha, que a lo largo del tiempo se ha convertido en un clásico de la Vendimia.

Abrimos las puertas de nuestro departamento para recibir con afecto a los vecinos y turistas que nos visitaron. pic.twitter.com/B3wDs7m69K — Daniel Orozco (@mdanielorozco) March 2, 2023

Uno de esos funcionarios es el secretario general de Intendencia Fabián “Oso” Tello. Cuentan los conocedores de la rosca departamental que hace un tiempo, Orozco y Tello se pelearon a los gritos y hasta amagaron con irse a las manos.

Desde entonces, siempre según las versiones, ambos no solo no se hablan, sino que tampoco comparten espacio físico. Tello se atrincheró en el edificio comunal, frente a la plaza Marcos Burgos, mientras que Orozco atiende en una oficina que tiene en un edificio de calle San Martín de Las Heras.

La candidata que no paga tasas

Hablando del tenor de la interna en Las Heras, la pareja del intendente Orozco y secretaria de Gobierno Janina Ortiz sigue sumando escándalos. Al subsidio que recibió para ir a Chile con una comitiva del municipio, se le suma otra curiosidad de la “primera dama lasherina”, como la llaman algunos. Tiempo atrás generó una deuda municipal que es irrisoria si uno tiene en cuenta el sueldo de los funcionarios municipales, y además, si tiene intenciones de ser intendenta.

Una boleta de deuda por la suma de $10.092,87 se generó en el 2022. Lo curioso es que el propio municipio iba a emplazar a Ortiz para que pagara. A más de uno le dio vergüenza que una funcionaria municipal deba tasas. “Antes de pensar en ser candidata a intendenta, debería dar el ejemplo, pagando sus deudas con el Municipio que pretende gobernar”.

En el detalle de la deuda, hay ítems que indignan como es no pagar Bomberos durante todo el 2020 y gran parte del 2021 lo que acarreó una suma de $119,63 (sí, lee bien). Los mismos períodos le corren a las tasas municipales por servicios de acuerdo al domicilio registrado acumulando $5.968,78. El monto por intereses es por $3.177,98.

El enojo no sólo es por la deuda de tasas y Bomberos, sino también porque los montos eran bajos aun en ese momento y acumuló la deuda.

El tribunal menos benigno

El caso de atentado contra la autoridad que la Justicia Correccional sigue contra el ex senador Marcelo Romano, ha llegado a un punto interesante. La defensa del ex dirigente de Protectora y actual Partido Verde ha llevado el caso a la Suprema Corte de Justicia, más precisamente a la sala 2 de ese tribunal, la que tiene mayoría de jueces filoperonistas: Mario Adaro y Omar Palermo.

El caso es por hechos ocurridos en plena campaña 2019. El 11 de agosto de ese año, Romano acudió raudamente al llamado de su hija, porque había sido detenida en un control vial. Entonces el entonces senador provincial, sacó chapa de su cargo y amenazó a los efectivos policiales con hacerles perder el trabajo sino dejaban ir a su pequeña.

En las últimas horas se conoció que Adaro y Palermo firmaron hace unos días una resolución con la que seguramente Romano no quiere saber nada. Uno de los motivos por los que muchos otros prefieren ir a la sala 2 (al menos hasta la reforma de la ley que regula el funcionamiento del Tribunal, sancionada a fin del año pasado) era caer en dos de tres jueces, más permeables a reclamos contra el Gobierno provincial o contra el radicalismo. Es decir, Romano, que ha sido un opositor muy crítico, debe preferir que su reclamo fuera resuelto con mayoría filo PJ.

El 16 de febrero pasado, Adaro y Palermo, argumentaron que en este caso, el tribunal penal colegiado que intervino en la causa, rechazó una apelación porque los procesos correccionales no son recurribles y esta situación amerita que los siete miembros de la Corte intervengan para dilucidar este aspecto. Es decir, que serán la mayoría UCR la que intervendrá en el caso. Para los olvidadizos, la Corte tiene cuatro miembros nombrados en gobiernos radicales y tres en gestiones peronistas.

Chances verdes en San Carlos

San Carlos es un hervidero. El partido del actual diputado provincial y ex intendente Jorge Difonso, Unión Popular dejó el frente oficialista Cambia Mendoza; a eso hay que sumarle que el actual intendente, Rolando Scanio, no irá por la reelección porque justamente Unión Popular decidió que otro dirigente, Alejandro Morillas, compitiera por el sillón comunal. O sea a Scanio le sacaron la silla.

Así el peronismo, el radicalismo (y su frente Cambia Mendoza), esperan tener chances de ganar, porque no hay un intendente consolidado en competencia.

Hay otra fuerza que también se relame con las chances. Estamos hablando del Partido Verde y del procesado Marcelo Romano, de quién ya hablamos en este espacio.

Algunos analistas dicen que el senador tiene chances de ser electo intendente, no sólo por la situación política del departamento, sino también porque es un férreo opositor al desarrollo minero y en el departamento esa actividad es defenestrada por los vecinos.

Algunos fanáticos de la megaminería y sus empresas amigas, suponen a los pueblos con coeficientes intelectuales disminuidos. Folleto la Barrick Gold, mostraba cómo cuidarían los glaciares en Pascua Lama y Veladero (San Juan) luego destruyeron glaciares y contaminaron los ríos. pic.twitter.com/WqosFMIBQq — Marcelo Romano (@marceloromano11) January 21, 2023

Dicen que habría intenciones de vetar la candidatura de Romano, justamente por el procesamiento por atentado contra la autoridad, usando la ley de Ficha Limpia. Los que defienden al dirigente del Partido Verde, dicen que una causa correccional no está alcanzada por esa norma.

Humo republicano

Esta semana se cerraban los plazos para inscribir frentes electorales que quisieran competir en las elecciones municipales que son el 30 de abril (primarias) y el 3 de setiembre (Generales). En Cambia Mendoza venía complicado el tema de tener el sello del Pro y de la Coalición Cívica, pero contaba con varios otros “sellitos” (así lo han dicho algunos oficialistas).

Uno que sacaba chapa de integrar el frente era Sergio Miranda, de Republicanos Unidos, el espacio de Ricardo López Murphy en Mendoza. El propio emprendedor político, tal como se define, lo aseguró en las redes sociales cuando en la sede radical se firmaba el acta constitutiva.

“Sergio Miranda, Presidente de la Junta Promotora de Republicanos Unidos Mendoza suscribió la adhesión al Frente Cambia Mendoza. La unidad de los que defendemos la República nos dará la fortaleza para derrotar al Kirchnerismo en la provincia y en la nación”, escribió exultante.

@SERG1OMIRANDA Presidente de la Junta Promotora de #RepublicanosUnidosMza suscribió la adhesión al @FrenteCambiaMza

La unidad de los que defendemos la República nos dará la fortaleza para derrotar al Kirchnerismo en la provincia y en la nación@TadeoGZ @egperezandrada #EsJuntos pic.twitter.com/e4Wv7HLh6p — Republicanos Unidos Mendoza (@ReUnidosMendoza) February 28, 2023

Pero cuando llegó la inscripción de los frentes, en la documentación que presentó Cambia Mendoza no venía el sello partidario, como sí de UCR, Libres del Sur, etc. “Vendió humo porque no tiene todavía la personería jurídica, pueden firmar pero es simbólico, para la foto”, dijo un dirigente que conoce del tema cuando se enteró del acta firmada.