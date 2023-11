Política en Off: fanáticos de Taylor, transición legislativa agitada y el curioso certificado médico en Las Heras

Los swifties radicales

La llegada de Taylor Swift a nuestro país es quizá uno de los espectáculos de mayor impacto de los últimos tiempos.

No es que no venga ninguna estrella internacional a nuestro país. De hecho, 21 y 22 de noviembre actúa Roger Waters y unos días después, 25 y 26, se realiza Primavera Sound en Buenos Aires y desembarcan The Cure, Blur, Beck y Pet Shop Boys.

Es cierto que estos nombres parecen sacados del templo de la nostalgia, a diferencia de Taylor que es un exponente más actual de la música internacional.

Sin embargo, algunos funcionarios que participan de la feligresía nostálgica (y que les encantaría ir a ver a La Cura o a Rogelio Aguas), fueron vistos en la cancha de River Plate, para sumarse a la locura de las “swifties”.

En el primer recital, el jueves, hubo alguno que apenas dejó a sus dos hijas adolescentes en las inmediaciones y partió con rumbo desconocido para luego volver a buscarlas a un lugar acordado.

Hubo otro reconocido funcionario, que llevó a su hija y ocupó un lugar entre el público. Hay quienes aseguran que hasta se dejó llevar en algún momento por el ritmo y el calor popular.

La crisis del relato cornejista/suarista

Si bien no lo van a decir en público, es claro que buena parte del cornejismo/suarismo van a votar por Javier Milei. Que la UCR haya salido a facilitar la fiscalización de los votos del libertario es todo un indicador, entre otras señales mencionadas en este diario hace un par de domingos por el mejor columnista de Mendoza.

Dicho esto, entra en crisis buena parte del relato cornejista/suarista que es bastante básico: el 90% se basa en hecharle la culpa a la Nación de los problemas de Mendoza, a la macroeconomía y a la discriminación del gobierno central.

¿Y si gana Milei? Después de haberlo ayudado a triunfar, ¿De qué se van a disfrazar?

La transición que se tensa

El traspaso de mando en el Poder Ejecutivo concentra todas las miradas, pero en la Legislatura algunos aseguran que estará para alquilar balcones. Ya empezó la transición entre la vicegobernadora electa Hebe Casado y el actual vice, Mario Abed.

Hebe Casado, vicegobernadora electa. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Si bien no está confirmado oficialmente quiénes formarán parte del equipo de la sanrafaelina, ya hay emisarios del Pro paseando por oficinas para darle forma a la nueva gestión. No obstante, el clima no es el mejor en los pasillos del Anexo Legislativo.

Según cuentan, algunas formas y modos de los enviados por Casado han tensado el ambiente. Situaciones incómodas que todavía no se exteriorizan marcan el pulso de lo que sucede en el Senado provincial. No se escuchan gritos, pero, algunos aseguran que algún enojo se hará sentir.

El recordado certificado médico

En la Municipalidad de Las Heras suceden todos los días hechos curiosos. Y con la cacerola destapada que deja salir conflictos, también empiezan a colarse viejas anécdotas que tienen como protagonista a Daniel Orozco, el actual intendente que dejará el mandato en un mes.

Algunos que están desde hace tiempo en el edificio municipal recuerdan los primeros pasos de Janina Ortiz, la actual esposa del intendente que tuvo una cerra ascendente dentro del municipio. Según cuentan, en aquellos tiempos en los que Ortiz era una empleada rasa en la Secretaría de Gobierno que hoy conduce, un día llevó un certificado médico porque había estado enferma y se había ausentado.

Daniel Orozco y Janina Ortiz se casaron en un Registro Civil de Las Heras. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

La persona que lo recibió se asombró al verlo. No por el cuadro que describía el certificado, sino por quién lo firmaba: el mismísimo Daniel Orozco que ya era intendente pero ejerció como médico para justificarle la asistencia a quien había sido su secretaria en el consultorio. Una versión incomprobable dice que esa persona le habría pedido a Ortiz que se buscara a otro facultativo que justificara la asistencia.

La promesa de Cornejo

En las campañas electorales se hacen muchas promesas por parte de los candidatos. El desafío es cumplirlas cuando se gana. Siempre suele ser motivo de críticas apelar al archivo para remarcar qué se dijo que se iba a hacer y no se hizo.

Alfredo Cornejo, durante la campaña que lo llevó a ganar la Gobernación provincial, visitó los departamentos visitando vecinos y diversas organizaciones. También empresas. En una visita a Luján de Cuyo estuvo en una de las tantas bodegas que están instaladas en la zona.

Según recuerdan los presentes, desde la bodega plantearon un inconveniente que tienen con uno de los accesos hasta llegar al casco. Durante la charla, Cornejo se comprometió a brindar soluciones para el asfaltado de ese acceso. ¿Cumplirá con la promesa? Habrá que empezar a contar desde la asunción que sucederá en menos de un mes.