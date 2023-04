Política en Off: declaraciones juradas invisibles, escasos seguidores y la pasión por poblar

Declaraciones juradas que no están a la vista

La Oficina de Ética Pública reúne y presenta las declaraciones juradas de los funcionarios provinciales. Se las puede consultar en forma sencilla a través de la página web del organismo. Sin embargo, para los curiosos o interesados en viajar un poco en el tiempo, hay un problema: el sistema sólo permite revisar la última presentación del sujeto que se busca.

Desde el organismo aclaran que si se quiere hacer una pesquisa “histórica”, para saber qué bienes tenía la persona en cuestión en los años anteriores, eso también es posible. Pero para esto agregan un trámite más: la persona interesada tiene que hacer un pedido de acceso a la información pública para que se la proporcionen y esperar su cumplimiento.

Garantizan desde la oficina que la información será proporcionada, más temprano que tarde. Demora inicialmente 15 días hábiles el trámite, pero la solicitud es en este caso dirigida a la oficina encargada de facilitar el acceso a la información, con lo cual todo debería ser muy rápido.

De hecho, sostienen en el organismo que el 99% de las solicitudes, en general, son respondidas, en virtud de las obligaciones que establece el marco legal.

¿Por qué no se “cuelgan” las DDJJ de años anteriores para agilizar la búsqueda de personas que llevan muchos años en la función pública? Las autoridades dicen que hay un problema de tipo técnico para presentarlas de ese modo.

Los escasos seguidores del abogado

Todos saben que la comunicación política ha sufrido grandes cambios en los últimos años. El surgimiento de las redes sociales ha permitido una vía de comunicación directa con el dirigente, y por que no decirlo, también menos peligrosa que el contacto con la prensa, porque no hay repregunta ante el posteo.

A tal nivel ha llegado la importancia de las redes, que los dirigentes y organizaciones empresariales, gubernamentales y políticas de mayor peso hasta contratan comunicadores especializados para que se dediquen exclusivamente a este aspecto de la comunicación.

Y esas redes suelen tener una gran cantidad de seguidores, para estar en contacto con el dirigente. Por ejemplo, el senador nacional y precandidato a la gobernación Alfredo Cornejo, tiene 95.200 seguidores en su cuenta de Twitter; el gobernador Rodolfo Suárez suma 76 mil; del otro lado de la grieta, Anabel Fernández Sagasti llega a 56.700 seguidores, mientras que el diputado nacional Adolfo Bermejo llega a 11.900.

Hay un precandidato a gobernador que se unió a la red social del pajarito en 2019, cuando todavía nadie imaginaba que intentaría la carrera a la gobernación. Ahora exhibe una magra cantidad de seguidores en esa cuenta: apenas 65.

Estamos hablando del abogado Alfredo Guevara, con una larga trayectoria en derechos humanos; fue además el defensor de la líder de la Tupac Amaru local, Nélida Rojas, y fue uno de los representantes de las víctimas de abuso del recientemente condenado ex subsecretario de Trabajo Alejando Jofré.

Desde este espacio suponemos que Guevara será candidato por el Frente Elegí, que se articula en torno al peronismo. Queremos creer que va a tener más suerte a la hora de conseguir los avales a su candidatura, que para juntar seguidores en Twitter. Alfredo hay que apurarse, porque la ley dice que el piso de avales es 3% del padrón de afiliados de todos los partidos de la coalición.

Humo por una ley que no fue

La semana pasada, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó un proyecto de resolución expresando que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos” y manifestó su “repudio al Decreto nacional 805/21″, así como “preocupación” por el procedimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en torno al conflicto mapuche en la provincia.

Twitter no tardó en inundarse de mensajes al respecto pero hubo una fuerte confusión en la que cayó Miguel Ángel Pichetto, dirigente que integra Juntos por el Cambio. “Mi apoyo categórico a los legisladores de la provincia de Mendoza que están por dictaminar por ley que los mapuches no son un pueblo originario argentino en los términos del art. 75, inc 17 de nuestra C.N”, dijo en la red social del pajarito.

El proyecto en cuestión sólo es una expresión, no se trata de una ley. Tampoco ayudaron los propios legisladores oficialistas. El autor del proyecto, Gustavo Cairo (Pro) agradeció el elogio, pero no puso claridad sobre el tema. Tampoco la diputada Josefina Canale quien le respondió con una captura de la votación.

Muchas gracias @MiguelPichetto por tu apoyo. Sos un precursor en estos tiempos de la defensa de la Soberanía argentina y del análisis verdadero de la historia nacional. Nuestro país necesita de muchos dirigentes como vos. Por algo @mauriciomacri te llama públicamente “el prócer” https://t.co/c6P9kRaE5N — Gustavo Cairo (@GustavoCairoMza) March 29, 2023

Una comunicadora nacional también hizo su aporte a la confusión con una ley inexistente. Con un tuit que desató la ira en la provincia, Natalia Volosin (@nataliavolosin), que destaca en su perfil haber estudiado en la Universidad de Yale, escribió: “Si los mendocinos quieren negar por ley que los mapuches sean argentinos, están en todo su derecho. Mirá si nos vamos a hacer problema por lo que opinen unos chilenos sobre nuestros pueblos originarios”. Dicho sea de paso, ese posteó la hizo acreedora de un sinfín de comentarios negativos.

Un mal día para Carlos

El viernes fue un mal día para Carlos Iannizzotto. El dirigente rural, que intentara llegar a la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones 2021, sufrió un percance que se ha vuelto bastante común para muchos mendocinos.

Durante la jornada, varias personas vinculadas, incluso algunos periodistas, recibieron un curioso mensaje de Whatsapp.

Captura de pantalla de los mensajes provenientes del celular hackeado de Iannizzotto.

“Te hablaba para molestarte con un favor”, arrancaba la comunicación. “Hace más de una hora que estoy intentando hacer una transferencia y no me deja entrar al home banking”.

Luego venía el mangazo. “Te quería preguntar si vos no me la podrás hacer y yo te lo reintegro en una hora o dos”.

Hablando con gente que lo conoce, explicaba que lannizzotto sufrió el hackeo de su celular y alguien usaba cuenta de Whatsapp para estafar a los contactos.

No sabemos si alguien cayó en la estafa, a todos los que consultamos, ninguno cayó, pero esperamos que sirva para aquellos que aún no están prevenidos. Si reciben mensajes de ese tenor, no se dejen engañar.

El “poblador” más esforzado

Hablando de Carlos Iannizzotto, durante la semana que pasó, antes de que le hackearan el celular, el dirigente lanzó el espacio digital “Poblar Mendoza”.

Según el sitio web Encuentro Mendoza, el sello político con el que Iannizzotto viene trabajando, “Poblar Mendoza, es la usina de ideas que la gente le transmite a Encuentro Mendoza, el espacio encabezado por el dirigente social Carlos Iannizzotto. Es una página de debate digital con el objetivo de abordar los principales desafíos que tiene la provincia para lograr su recuperación económica, productiva, social y cultural. Está pensada y estructurada para conectar y visualizar en un mapa interactivo los nodos territoriales que padecen problemas similares y hacedores o emprendedores que brindan soluciones”.

El sábado por la mañana, en alguna mesa de café se comentaban las aventuras y desventuras de Iannizzotto durante la semana pasada, y por supuesto se habló de “Poblar Mendoza” un nombre que remite inmediatamente a la frase de Juan Bautista Alberdi “gobernar es poblar”.

Entonces alguien recordó que el dirigente tiene 10 hijos y 27 nietos. “Con ese dato familiar, se entiende claramente la importancia que le da a ‘Poblar Mendoza’, cuando en su vida personal ya ha hecho un enorme esfuerzo en ese sentido”, dijo el parroquiano y desató las risotadas de los oyentes.

Yapa: preguntas sin respuesta

Una curiosa campaña ha lanzado un medio colega. Cuando se abre el portal web e incluso en cartelería callejera, incluso un enorme aviso de alta circulación de tránsito como es el nudo vial. No está claro si es campaña del medio o de un lanzado precandidato a la gobernación, pero claramente el nombre en letras más grandes y la foto, indican que se busca instalar al hombre, en una época en la que no se puede hacer publicidad de campaña.

Estamos hablando de los afiches de Jorge Difonso, el diputado provincial que supo ser aliado del oficialista frente Cambia Mendoza y que recientemente salió de esa coalición y se alió con libertarios, los dirigentes de su viejo amor, el Partido Demócrata, el Partido de los Jubilados y Encuentro Mendoza, del ya mencionado Carlos Iannizzotto.

Es cierto que en ningún lado dice que es precandidato a gobernador, por lo que nadie puede hacer un reclamo. Pero es más extraño la vinculación de imágenes: la del político y el medio. No faltan quienes se pregunten si el medio apoya explícitamente a Difonso.