Política en Off: compañeros que no se saludan, Pancho el desmemoriado y tristes despedidas en Casa de Gobierno

Viejos compañeros que no se saludan

El sábado al mediodía, los asistentes de Kotay’k, el restaurante de comida armenia ubicado en Corralitos, fueron testigos de una situación que demuestra las heridas que dejó la campaña electoral.

Un reconocido dirigente del Partido Justicialista, almorzaba en el patio del establecimiento. Unos minutos después, otro reconocido dirigente llegó y se instaló en una mesa interior.

No sabemos si ambos se vieron, pero si sabemos que otro parroquiano se acercó al dirigente de la mesa interior, lo saludó efusivamente y le informó de la presencia del otro, el del patio.

No hubo muestras de alegría ante la información, ni tampoco se lo vio desesperado por ir a saludar a su compañero. Resulta curioso porque ambos dirigentes vienen del mismo sector interno del PJ, los azules que lideraba Juan Carlos “Chueco” Mazzón, y durante un periodo, ambos se sentaron a la mesa de los intendentes del peronismo.

El peronista Jorge Giménez, dio el salto y fue candidato a intendente en San Martín por La Unión Mendocina.

Sin embargo, la última campaña los encontró en distintos espacios. Uno militó por la fórmula del Frente Elegí, Omar Parisi-Lucas Ilardo; el otro militó por sí mismo y por la fórmula de La Unión Mendocina (LUM), Omar de Marchi-Daniel Orozco.

El que estaba afuera era el actual diputado nacional y ex intendente de Maipú Adolfo Bermejo; el que se sentó adentro era el ex intendente de San Martín, Jorge Giménez, quien en la última elección buscó volver al sillón comunal en la lista de LUM.

La frágil memoria de Pancho

Pasadas las elecciones provinciales, ahora viene otra instancia de tensión política: la pelea por los lugares que se abrirán al momento de asumir las nuevas autoridades.

La pelea arranca antes. Suele haber una batalla de codazos por quedar a la “vista” de los nuevos “jefes” electos. Y, en los cuerpos colegiados, como la Legislatura y los concejos deliberantes, empieza la batalla sorda por las presidencias de los cuerpos y por las comisiones, que permiten alguna visibilidad para los líderes de los debates de las leyes u ordenanzas más calientes.

En esa pelea que se viene, el intendente electo de Las Heras, Francisco Lo Presti, abría el paraguas ante el panorama político que se le presente en el Concejo lasherino, está en minoría, tiene dos ediles propios, a pesar de que hay varios radicales, puesto que los otras bancas de la UCR las ocupan “orozquistas”.

“Me acuerdo que (Rubén) Miranda en algún momento tuvo minoría y le respetaron la presidencia del Concejo y de igual manera a Guillermo Amstutz. Me parece que tiene que ver con que el presidente del Concejo es quien reemplaza al intendente en eventualidades de gestión y licencias. Tiene que haber confianza. En el departamento siempre se ha respetado esa institucionalidad”, le decía a Los Andes en la entrevista publicada en la edición de ayer.

Intendente electo de Las Heras por el Frente Cambia Mendoza, Francisco Lo Presti. Foto: Orlando Pelichotti

Las declaraciones de Lo Presti generaron muchos comentarios en la mañana de domingo. Es que todavía está fresca la elección del presidente de otro concejo, el de Maipú, dónde el radicalismo, con mayoría, puso a Mauricio Pinti Clop en la jefatura del cuerpo, relegando al peronismo, a pesar de que el intendente de ese departamento, Matías Stevanato, es del PJ. Eso ocurrió en febrero pasado.

“Cuando lo cagaron a Stevanato ocupando la presidencia del concejo, la movida estaba bien, ahora Lo Presti pide que se la dejen a CM. Es una tomada de pelo”.

Despedidas en Casa de Gobierno

Entre los movimientos que se vienen por el recambio de autoridades, se cuentan los que vendrán en el gabinete provincial. Si bien, los nombres de los nuevos ministros de Alfredo Cornejo se mantienen bajo siete llaves, cuentan las malas lenguas que en Casa de Gobierno ya se ven movimientos para ver quién sobrevive y quién deberá juntar sus pertenencias de los escritorios para irse a su casa.

Los visitantes desprevenidos, notaron algo raro en el sexto piso del palacio gubernamental. Dicen que hay funcionarios que ya empezaron a despedirse de empleados y colegas, con la seguridad de que deberán irse de sus despachos cuando Cornejo asuma la gobernación. Incluso más, dicen que hasta hubo discretos brindis en alguna oficina.

Dicen que dicen que hasta el propio ministro que ocupa ese piso ya se siente fuera del equipo que llegará en diciembre y que ya está empezando una larga despedida.

El imputado y el Oso

Esta semana continuó el juicio al juez federal Walter Bento, acusado de liderar una asociación ilícita que le cobraba coimas a detenidos por beneficios judiciales. El debate se encuentra en etapa de declaraciones de testigos y por eso desfilaron oficiales policiales, que participaron del procedimiento de detención del narco Walter Bardinella Donoso y el secuestro y análisis de su teléfono.

Cabe señalar que de sus comunicaciones se reveló gran parte de los protagonistas que tenía la banda, como el papel del abogado Luciano Ortego, sindicado como uno de los organizadores.

En la declaración de la oficial Verónica Abaca, ella afirmó que detectó charlas muy fluidas con Bardinella Donoso, donde mencionaban a Diego Aliaga como “Fernández”. En ese sentido la fiscalia reprodujo una serie de audios y mostró fotografías del abogado, que daban cuenta de un viaje a Buenos Aires por un presunto negocio que estaban haciendo a espaldas del despachante de aduanas.

Aparentemente lo querían “quebrar y sacar” a Aliaga. Lo cierto es que entre las fotos que proyectó la fiscalia para constatar su viaje, se observó primero un avión de flybondi, después una foto de Ortego llegando a Buenos Aires y posteriormente, se colo una selfie “out of context”.

Apareció una foto de Ortego con Lucas “Oso” Pratto, uno de los delanteros que alegró a los hinchas de River en Madrid. La imagen duró pocos segundos, ante una carcajada simultanea de toda la sala. Por un momento se bajaron tensiones y el debate siguió con la seriedad que se merece. Lo cierto es que Ortego está más que complicado y ni siquiera un Marcelo Gallardo del Derecho lo podría salvar, al parecer.

Los amigos de Guillermo

La saga de los juicios cruzados entre una empresa española y la Federación de Cooperativas Vitivinícolas (Fecovita) es un tema de interés en algunas discretas mesas de café de los metideros provinciales.

En la última semana se conoció la decisión del fiscal Flavio D’Amore, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, quien imputó a directivos y síndicos de Fecovita de fraguar los balances y estados contables de la Federación correspondientes a los años 2021 y 2022 con el objeto de esconder su verdadero estado patrimonial, falseando hechos importantes para apreciar la situación económica de la cooperativa.

Los imputados fueron Rubén Panella, actual presidente, Marcelo Federici, actual secretario y los síndicos titulares Hilda Vaiaretti, Eugenio Portera y Roberto Vázquez. También fueron imputados el ex presidente y ex tesorero Eduardo Sancho y Jorge Irañeta.

Esa pelea tiene un fuerte impacto en la industria Vitivinícola y empresariado mendocino. Fecovita nuclea a 29 cooperativas de productores y alrededor de 5.000 viñateros vinculados.

La imputación llegó tras la denuncia de Iberte SRO, una empresa que se dice española, pero que para muchos es un misterio, porque no aparece información en internet. Para los que bucean en Google, la única firma que aparece con ese nombre está radicada en Eslovaquia. Una rareza.

Los nombres que aparecen vinculados a Iberte también generan interrogantes. El principal de ellos es Guillermo García, ex titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y un “técnico” fuertemente vinculado al ex presidente de Fecovita, ex ministro de Arturo Lafalla y ahora imputado Eduardo Sancho. Por eso en las discretas mesas de café sostienen que “Sancho estaba de los dos lados del mostrador”, hasta su salida de Fecovita, en 2022.

También circula otro nombre vinculado a Iberte. Dicen que un encumbrado ex funcionario del actual gobernador de San Juan, Sergio Uñac, está en la nómina de la empresa eslovaco-española.

El gobernador de San Juan Sergio Uñac encabezó una reunión con funcionarios de Iberte y el ex titular de Fecovita, Eduardo Sancho. A la izquierda, de espaldas, está Guillermo García.

Los que lo dicen, recuerdan una foto tomada en abril de 2021, de empresarios de Iberte SRO, junto a Sancho, en el despacho de Uñac. “Hubo un puente para abrir ese despacho”, sugieren los que agitan el nombre sanjuanino en la firma. En esa época, Sancho todavía era el hombre fuerte de Fecovita y allí estaba García.