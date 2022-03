Polémica por una funcionaria que se grabó en la cama para hablar de su agenda

La secretaria de Cultura de Salta, Sabrina Sansone, grabó un video para Instagram que generó polémica, ya que se la veía hablando desde la cama sobre su agenda.

La historia fue publicada el domingo pasado en la cuenta de Instagram @sabysansone, donde la funcionaria y excoach de “Bailando por un sueño” activa su cámara en la mañana y relata su trabajo para la cultura de la provincia norteña.

“Domingo, nueve de la mañana y ya estoy despierta después de un día tan largo como el de ayer que hicimos el lanzamiento del Mercado de Industrias Culturales, con reuniones con el ministro de Producción, con el vicegobernador. Me fui al Día del Artesano con las maestras guardianes de nuestra cultura. Y después me fui a una peña y de repente quería dormir, y no puedo. Y ya estoy despierta arriba en domingo”, dice la mujer en el video.

Sabrina Sansone, secretaria de Cultura de Salta (Facebook)

Ante algunas críticas, la propia Sansone calificó de “machistas” y “amarillistas” a quienes la cuestionaron por la manera en la que comunicó las actividades del fin de semana. Lamentó que no se haya puesto el foco en lo trabajado pero sí en el cómo.

“Son mis redes privadas. Puedo hacer lo que quiero”, dijo la secretaria de Cultura, destacando su trabajo en el área. “¿Por qué no muestran la gestión? No se me ve nada en la cama. Es la imaginación de cada uno”, agregó.