Penitentes: con la nueva gestión van 2.000 personas por día

El complejo de nieve Los Penitentes se reactivó como centro recreativo bajo gestión privada (no sucedía desde 2019), lo que representó cierto alivio para el Gobierno provincial pero no mucho más que eso. Es que durante el 2023 intentaron licitarlo a un concesionario definitivo y no se logró. Tal medida se tradujo en otorgar un permiso temporal y a la vez, darse lugar para mejorar el pliego, en vistas a otro concurso en 2025. También trabajan en un proyecto de ley para inversores de Alta Montaña.

El pasado 17 de mayo fue oficializado el permiso temporal a la empresa Mapsa SA, que presentó como “Penitentes Park” su proyecto de actividades recreativas a desarrollarse con o sin nieve, entre las que se encuentran habilitadas actualmente: una pista de trineo, una pista de patinaje sobre hielo y una escuela de esquí con dos pomos (medios de arrastre) acotados. Cabe señalar que las telesillas continúan clausuradas.

A esas actividades se agrega un patio gastronómico con seis foodtrucks, mesas al aire libre y domos para los que quieran cobijarse del frío. Vale aclarar que el ingreso al complejo es gratuito, por lo cual hay visitantes que no necesariamente hacen uso de las actividades deportivas. Pueden pasear, comer algo y retirarse.

Mientras que, una vez pasado el invierno, se suman como alternativas para los turistas realizar descenso en bicicleta, carreras de moto enduro y travesías en camiones 4x4 hacia la parte alta de la montaña, con llegada al restaurante de arriba.

El titular de la firma, Pablo García, afirmó en diálogo con Los Andes que están recibiendo un promedio de “dos mil visitantes por día” en el parque y esperan que el flujo aumente con el inicio de las vacaciones en el resto del país, desde este fin de semana. “Es positivo el flujo de gente y ahora que prácticamente todo el país ingresa de vacaciones, creemos que habrá un crecimiento del 50%. Es lo que esperamos a partir desde este fin de semana”, confió.

El empresario señaló que hubo demoras en acondicionar el lugar debido a que se encontraron con mobiliario de Los Penitentes Centro de Esquí SA en la zona. Entonces el Gobierno provincial se encargó de separarlo y colocarlo en dos galpones, bajo tutela de un escribano, para que luego sean retirados por los expropietarios del complejo. En ese ínterin se perdieron “unas dos semanas” de puesta a punto, contó García. Luego los sorprendió la nevada de junio y finalmente pudieron abrir el parque recreativo el fin de semana del 29.

Los Penitentes

La disputa judicial entre el Ejecutivo y la familia López Frugoni es un fantasma presente en cada movimiento. Desde que se aprobó por ley la expropiación en 2019, el Gobierno registró cuatro intimaciones para que los expropietarios retiraran sus mobiliarios y no lo cumplieron. En el parque se encuentra incluso, abandonado un pisanieves a la vista de los turistas, comentó una fuente a este medio.

“Nosotros teníamos posesión de dos galpones y pedimos una adenda de contrato si ubicaban muebles que no eran nuestros. Vinieron escribanos del Gobierno y allí se guardaron los bienes del concesionario anterior, se dejaron las llaves ellos”, contó García. Y lamentó que “después cayó la nevada grande, por lo que nos quedó menos de un mes para hacer todo”.

Por su parte la titular del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, reconoció en diálogo con Los Andes que la empresa hizo un “esfuerzo titánico” para poner a punto el lugar y comentó que se abrió la posibilidad de que fuera un parque de actividades con o sin nieve, “porque todavía no sabíamos si iba a haber nieve suficiente” en la temporada.

“Ahora que hay certeza, a las actividades de nieve originales que eran trineo y uso de raquetas, se les sumó la posibilidad de tomar clases de esquí con los medios de arrastre habilitados”, contó.

La búsqueda trunca por el concesionario

El 29 de diciembre de 2022, el gobierno de Rodolfo Suárez lanzó la licitación pública nacional para la concesión del Centro de Esquí y Parque de Montaña Los Penitentes, con la idea de refuncionalizarlo integralmente y poner en valor su infraestructura para la prestación de servicios turísticos y actividades recreativas y deportivas.

Sin embargo, la licitación no despertó el interés esperado y se prorrogó en dos oportunidades la apertura de sobres. Fue un solo oferente, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Vecco SA, Emilio Vecchiet y Santiago Ivars, el que se presentó.

Pero la comisión de preadjudicación sugirió “no adjudicar” la licitación a esta UTE “por no cumplir con los requisitos”, sobre todo económicos; y acto seguido pidió también “dar de baja el proceso”, que se rubricó el 23 de octubre de ese año, a través del Decreto 392.

De ese modo se habilitó como alternativa una contratación directa y finalmente se optó por otorgar un permiso precario en 2024, ya bajo el mandato de Cornejo.

Centro de esquí Penitentes, distante a 160 kilómetros de la ciudad de Mendoza, está situado en plena cordillera sobre la ruta internacional a Chile. Este complejo se encuentra cerrado al turismo Foto: José Gutierrez / Los Andes

Proyecto de ley y revisión del pliego

El revés fue tan duro que hoy el Gobierno maneja con suma cautela el tema, muy lejos del optimismo que mostraba la gestión Suárez en 2022. Testa confirmó que están trabajando en un nuevo pliego, pero no pudo dar precisiones de cuándo estaría listo para un nuevo llamado a licitación. Lo que sí, anunció que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley que irá directamente de la mano.

“Hemos tratado en este periodo con varios posibles interesados y el pliego requiere una modificación, así que estamos trabajando en eso. Nos han llevado más tiempo las consultas y el enriquecimiento de las miradas, por eso se decidió hacer este permiso temporal”, admitió la titular del Emetur.

“Y lo que estamos trabajando más de fondo es un proyecto de ley que otorgue beneficios a los posibles inversores en la montaña. No solo en la villa de Penitentes, sino en toda la Alta Montaña, con algunas exigencias que tienen que ver con dotar de infraestructura autosustentable esas zonas. Eso es lo que más nos demora, porque el pliego va a estar atado a este proyecto de ley”, anunció.

Gabriela Testa, Alfredo Cornejo y Hebe Casado.

La funcionaria dejó en claro que la revisión del pliego, no quiere decir que las exigencias sean más livianas, sino que se busca “adecuarlo a un contexto internacional, respecto a las tendencias tecnológicas de los centros de esquí”. Y citó como ejemplo que algunos medios de elevación ya son “autosustentables con energías renovables como la solar, por lo que requieren menos energía del sistema interconectado”.

De todos modos, guardó prudencia sobre el futuro de la licitación. “Estamos trabajando con el equipo del Ministerio de Gobierno para que en la temporada 2025 haya un concesionario definitivo. Ese objetivo no depende exclusivamente de nosotros, sino de los procesos de aprobación de una norma y el de una licitación”, completó.

Insistencia judicial

Mientras tanto, el empresario Emilio López Frugoni, uno de los extitulares de Los Penitentes Centro de Esquí SA, no abandona su lucha judicial contra la expropiación del complejo y reclama una indemnización de 25 millones de dólares, a través de una demanda civil que ingresó en el Tribunal de Gestión Asociada N° 3.

“Hemos hecho las presentaciones, ya tiene traslado la demanda y fue aceptada, ha avanzado. Es una indemnización que nunca pagaron”, dijo a Los Andes sobre el recurso presentado a fines de 2023.

Según las tasaciones de sus peritos de parte, la evaluación de todos los bienes y las mejoras sobre los terrenos expropiados, como edificios y medios de elevación, “dio un aproximado de $25 millones de dólares en todos sus ítems”, aseguró.

“Lamentablemente lo tiene que pagar la provincia, o sea, lo tenemos que pagar entre todos los mendocinos, y la clase política está muy lejos de representar a los intereses de los ciudadanos”, criticó el empresario. Y prometió más acciones judiciales, incluso una sobre el uso de la marca Penitentes que hace el concesionario temporal: “La tenemos registrada hace 40 años”.

Entre los antecedentes judiciales claves de la historia, consta que el 31 de mayo de 2019, la Suprema Corte de Justicia rechazó una demanda interpuesta por los expropietarios contra el Decreto 217/18, dictado por el gobernador Alfredo Cornejo, y por el cual se le puso fin a la concesión del complejo.

Con ese aval, el Ejecutivo presentó inmediatamente un proyecto de ley declarando de Utilidad Pública sujeto a expropiación de parcela, las tierras donde funcionó el ex centro de esquí Los Penitentes. Finalmente la Legislatura lo sancionó el 31 de julio de ese año y posteriormente, la Provincia tomó posesión, mediante intervención de Fiscalía de Estado.

El 31 de mayo de 2019, la Suprema Corte de Justicia publicó en lista la sentencia que resuelve no hacer lugar a la demanda de la sociedad y confirmar en todos sus términos el decreto 217/18.