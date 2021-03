Pelea en el Concejo Deliberante de San Rafael por la elección de autoridades

Como viene ocurriendo en los últimos años, la elección anual de autoridades en el Concejo Deliberante de San Rafael generó una pelea entre el oficialismo peronista y la oposición radical. Es que, una vez más, el bloque de la UCR, que tiene cinco ediles, considera que les corresponde la vicepresidencia primera y no la segunda, que es la que le ofrece el PJ. Por eso, salieron a denunciar que el intendente Emir Félix quiere “imponer que los cargos de presidente y vicepresidente primero sean sólo para el Frente de Todos”. Desde el oficialismo municipal aseguran que están dentro del reglamento y que eso incluye haber ofrecido la vicepresidencia segunda a la oposición.

Según aseguraron a este diario desde el bloque radical, la representación de la oposición en la figura del primer vicepresidente “está en el resto de los Cuerpos Deliberativos, ya que se acostumbra ceder el cargo cuando hay una minoría importante (tenemos el 41%)”. Sin embargo, de acuerdo al actual vicepresidente primero del HCD, Pedro Serra, “en ninguna parte del reglamento interno se habla de que no se pueda conformar la vicepresidencia con concejales del mismo partido”.

“Nosotros tuvimos el gesto de ofrecer la vicepresidencia segunda y nos la rechazaron, así como lo hicieron el año pasado. Hicieron lo mismo el año anterior, quedando vacante la vicepresidencia segunda. Y en 2019 no nos dieron quórum para la votación, quedando en ese caso electo el concejal de mayor edad. Entonces, no se trata de un problema de institucionalidad, sino de una línea política de dar la contra y victimizarse”, manifestó Serra.

De acuerdo a Martín Serrano, concejal de la UCR, “si es por reglamento ellos pueden imponer y quedarse con todo. Pero todos los cuerpos deliberativos acostumbran a dar la vicepresidencia primera y con Félix no es así”: “Él se entromete en otro cuerpo por especulación política, para asegurar su sucesión. Porque recordemos que si él se va a otro cargo, el presidente pasa a asumir momentáneamente como intendente y el vice queda como presidente del Consejo”.

En esa línea, el edil radical dijo estar preocupado porque “la institucionalidad de San Rafael no puede quedar presa de disputas partidarias del Frente de Todos. Acciones como la que pretenden llevar a cabo atentan contra la república impidiendo el control y equilibrio entre los poderes del Estado. No queremos otra Formosa en San Rafael, en la que la voluntad popular a través de sus representantes y el mismo pueblo no es escuchada”.

En respuesta a las quejas del bloque de la UCR, el peronista Serra apuntó que “la vida institucional del Consejo no pasa por las elecciones, sino por la labor de los concejales”, asegurando que tienen claro que el presidente del HCD reemplaza al intendente cuando no está y que el vicepresidente asume como presidente del Consejo.

Sin acuerdos

Según el concejal del PJ Serra, el bloque radical lleva dos años seguidos rechazando la vicepresidencia segunda porque “tiene una línea política de decir que no”. Sin embargo, desde la oposición insistieron en que en su rol de primera fuerza opositora “no corresponde una vicepresidencia segunda” porque “es un puesto meramente decorativo. Cuando se ausentan el presidente y el vicepresidente, toma lugar. Pero corresponde la vicepresidencia primera por un gesto de cordialidad, por buenos gestos institucionales”.

Según el Reglamento Interno del Concejo, los vicepresidentes 1° y 2° respectivamente “reemplazarán por su orden al presidente con todas sus atribuciones y facultades”. Sin embargo, el documento no indica las atribuciones y deberes del vicepresidente segundo en ejercicio de su cargo.

“Nosotros hemos tenido gestos. Estar seis y seis (concejales) o estar siete -cinco es prácticamente lo mismo, ya que siempre estuvo la voluntad de nuestra parte”, aseguró Serrano desde la UCR. “No hay razón por la cual no se nos dé la vicepresidencia primera”, sentenció.