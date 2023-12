Patricia Bullrich reveló cómo amenazan los piqueteros a la gente para ir a la marcha

A horas de la manifestación contra el gobierno de Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó la aplicación del protocolo de mantenimiento del orden público que presentó días atrás para evitar que se realicen cortes de calles, reveló detalles de las denuncias al 134 y afirmó que “hoy comenzamos a decir que se terminan los piquetes en Argentina”.

“Este orden implica hoy comenzar a decir ‘no hay más piquetes, se terminan los piquetes’ en Argentina, se irá trabajando en que comience una era en que los argentinos tengan convivencia, en paz y tranquilidad”, expresó la funcionaria esta mañana en diálogo con TN. El “protocolo antipiquetes” incluye sanciones severas contra quienes organicen, participen y financien marchas con cortes de calles. Además, desde Capital Humano quitarán planes sociales a quienes se sumen al piquete.

Por otra parte, Bullrich reveló que recibieron más de 5.000 denuncias a la línea 134 sobre cobro de “multas” por no ir la marcha piquetera. “Denunciaron que se cobraba $7.000 de multa por no ir a la manifestación”, explicó Bullrich sobre los reportes de la gente.

“Nosotros hemos recibido ya más de 5.000 denuncias en el 134, y no recibimos más porque el sistema no tiene más capacidad. Tiene capacidad para 300 llamados por hora. Hemos estado recibiendo mensajes todo el tiempo que decían ‘si no voy a la marcha, al piquete, me cortan el plan Potenciar Trabajo’”, señaló la ministra.

“Hay denuncias que tienen identificado al piquetero barrial que los obliga a ir a la marcha”, aclaró Bullrich y recalcó que “los chicos no pueden estar en la calle”. En ese sentido, adelantó que las fuerzas de seguridad tienen en claro el protocolo a seguir en estos casos.

“Tenemos muchísimos nombres que, una vez terminado el día de hoy, vamos a judicializar estas denuncias. Y es de todo el país. Hemos tenido del Chaco, de Santa Fe. Son nombres que se repiten en algunos casos a nivel nacional y en otros casos, en el barrio”, precisó.

“Argentina necesita paz y orden. Hoy se terminan los extorsionadores y los dueños de los planes”, manifestó.

El protocolo del orden público antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich

A qué hora es la marcha piquetera hoy en CABA

La marcha piquetera de este miércoles 20 de diciembre comenzará a las 16, pero se esperan bloqueos en los principales accesos de la Ciudad de Buenos Aires desde las 9 de la mañana.

Marcha piquetera: qué calles estarán cortadas en Buenos Aires

Autopista Buenos Aires-La Plata

Puente Pueyrredón

Puente La Noria

Autopista Dellepiane

Acceso Oeste

Puente Saavedra

Avenida General Paz

Ruta 3

