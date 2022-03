Paritarias: Ampros firmó el acuerdo y el Gobierno cerró con los gremios mayoritarios

El Gobierno provincial podría cerrar esta semana los acuerdos paritarios con los gremios estatales. Ya se aseguró la firma de los tres mayoritarios como son la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute) y ayer el de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros).

Restan algunas reuniones el jueves para que representantes de empleados y funcionaros judiciales rubriquen, además del gremio que nuclea al personal de juegos y casinos como así también al sindicato que parita por empleados y empleadas del Tribunal de Cuentas. Si todos adhieren, el viernes estarán las actas firmadas en su totalidad.

Las paritarias estatales están casi abrochadas y el Ejecutivo provincial se encamina a cerrar un capítulo salarial al menos hasta setiembre. Allí será la revisión y, en caso de que la inflación esté por encima de los porcentajes acordados hasta ese momento, los gremios pedirán una actualización.

La semana arrancó con una firma esperada por el Gobierno provincial como fue la del gremio docente. Era la primera paritaria negociada con la flamante conducción kirchnerista al frente (tras la experiencia de la conducción de la izquierda en los cuatro años anteriores); el aviso de que los reclamos serían mucho más contundentes había puesto condiciones para aceptar la oferta pero en ningún momento se llegó al paro.

El bono remunerativo atado al presentismo era el escollo a sortear pero el lunes fue la titular del Sute, Carina Sedano la que anunció que finalmente estará separada la liquidación. Así, la oferta aceptada (que fue la misma para todos los gremios, salvo algunos ítems puntuales) es totalmente remunerativa a diferencia del año pasado.

En el 2021 el bono que se pagó no estuvo sujeto a descuentos, por lo que no impactó en el aguinaldo, jubilación, entre otros aspectos. Para el 2022 está previsto que sea de $86.400 y se pagará en 12 cuotas de $7.200. El mismo monto se había otorgado, a cuenta, en enero.

Pasando en limpio, el aumento consiste en un 40% de incremento salarial dividido en seis tramos. El 12% se verá en los haberes de marzo, 4% con los de abril, otro 4% en junio, un 5% con los sueldos de agosto, 5% en septiembre, otro 5% en octubre y el 5% restante en el mes de noviembre.

Un detalle del acuerdo: el incremento más alto de la serie es el que se cobrará con el sueldo de este mes (12%), justo cuando se conoció la inflación de febrero y que el acumulado de los dos primeros meses llegó a 9% en Mendoza. En los primeros seis meses de 2022 el incremento otorgado a todos los gremios llega a 20%, más el bono de 7.200 pesos, que todos los estatales vienen cobrando desde principios de año. Eso servirá para paliar el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Luego de una votación ajustada, firmó Ampros

El sindicato de la salud, que viene despegándose del resto de los gremios que han conformado un frente común firmó algo similar a lo arreglado para el 2021. La propuesta no contempla bono sino que esa suma es absorbida en ítems específicos que impactan en el sueldo básico.

La decisión se tomó luego del plebiscito realizado el lunes en más de 30 efectores. Según los datos comunicados por Ampros, la votación fue muy ajustada y apenas 111 votos inclinaron la balanza hacia la aceptación de la oferta.

La masa de votantes, entre los que se encuentran residentes y prestadores, abarca a unas 9.000 personas, en donde no todos están afiliados pero tienen voto. Se acercaron 2.160 profesionales de la salud, de los cuales 1.133 votaron por el Sí y 1.022 por el No, y 5 votos fueron impugnados. “El resultado fue sumamente ajustado, ya que los 111 votos de diferencia implican una clara lectura al Ejecutivo Provincial: a nuestros profesionales no les alcanza el sueldo”, había dicho la secretaria General, Claudia Iturbe, luego de contabilizar los votos.

Con ese mandato se terminó de abrochar la firma con el gremio de la salud, uno de los mayoritarios de la provincia. A través de un comunicado, el gremio informó que se prevé un incremento total de alrededor del 48% para noviembre. “En mayo, luego de intensas discusiones en reuniones de Comisión Técnica, la entidad gremial logró adelantar el 25% de ese aumento, el cual provocará un impacto directo en el aguinaldo (Sueldo Anual Complementario)”, expresa el texto.

Uno de los puntos de la negociación fue el adicional Responsabilidad Profesional que actualmente es del 65% sobre la asignación de clase. Según indicaron desde Ampros, para la Clase 1 ronda los $20.000. Ahora se irá al 80% en mayo, y en setiembre llegará el 85%. En la cuenta final, sumado a los seis tramos porcentuales, se llega al 48% anunciado por el gremio.

Además, “contempla el compromiso del gobernador de la Provincia de otorgar un aumento a prestadores, contratados y profesionales bajo cualquier otra modalidad, en igualdad de condiciones que los de planta”, manifiestan en el comunicado difundido.

Con la firma del sindicato de la salud, el de estatales que representa Roberto Macho y el de los docentes, luego de varios decretos en los últimos años, el Gobierno resuelve el tema salarial y pasa a otra hoja.

En setiembre se volverán a juntar las partes, en una de las condiciones mejoradas porque inicialmente iba a ser en noviembre. Con la oferta final se conoció después de la Vendimia y contempló una propuesta totalmente remunerativa además de la mesa adelantada.

El primero en firmar fue Macho para ATE y luego de la aceptación del Sute, sólo restaba Ampros que ya había plebiscitado. Al menos los tres sindicatos con mayor cantidad de afiliados ya acordaron y sólo restan otros gremios que podrían rubricar el jueves.

Según indicaron desde el Gobierno, sigue la ronda de reuniones durante esta semana y se espera por ATE para el Régimen 27 (salud) y el Régimen 35 (Dirección Provincial de Ambiente); Empleados Judiciales, Funcionarios judiciales; personal del Tribunal de Cuentas y empleados y empleadas de juegos y casinos. El acuerdo para el personal de la Legislatura provincial (representado por ATE) pasaría al lunes.