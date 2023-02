Orozco: “Debemos ser consultados en el armado electoral, tenemos derecho a decidir”

Desde la semana pasada el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, mantiene un perfil alto en medio de las definiciones de la UCR por las próximas elecciones. Después de bajarse de la candidatura a la gobernación por la confirmación de Alfredo Cornejo, sus iniciativas presentadas a través de un libro recibieron el “visto bueno” del senador nacional y hasta se llevó un gran elogio en un acto compartido con él, en sus pagos: “Es el mejor intendente de Las Heras, del ‘83 a la fecha”.

Esa misma noche, Orozco transparentó sus intenciones de ser candidato a vicegobernador y con el correr de los días la opción pareció alejarse, ya que asoma la posibilidad de que sea una mujer quien acompañe a Cornejo, aunque resta tiempo para confirmarse.

Una semana después, Orozco participó de una entrevista en el canal Crónica TV y esta mañana compartió un sugestivo tuit. “Dije en Cronica TV que fiel a mi ética cumplí. Si @alfredocornejo era el candidato yo declinaría. Los políticos tradicionales me cansan. Soy un médico que se sumó a la gestión en 2015. Por todo lo hecho debemos ser consultados en el armado electoral. Tenemos derecho a decidir”, lanzó.

Dije en Cronica TV que fiel a mi ética cumplí. Si @alfredocornejo era el candidato yo declinaría. Los políticos tradicionales me cansan. Soy un médico que se sumó a la gestión en 2015. Por todo lo hecho debemos ser consultados en el armado electoral. Tenemos derecho a decidir. pic.twitter.com/6oRctcDPU8 — Daniel Orozco (@mdanielorozco) February 13, 2023

El mensaje puede interpretarse como un reclamo para que sea él quien elija a su sucesor en Las Heras. Son varios los nombres anotados. Cuatro de ellos son funcionarios de su gestión.

Respectivamente se trata de la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz; el secretario de la Intendencia, Fabián “Oso” Tello; el secretario de Obras, Francisco “Pancho” Lopresti; y también el director de Desarrollo Organizacional, Guillermo Bustos.

A ellos se suman el Presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y también el secretario de Desarrollo Urbano de Capital, Juan Manuel Filice.

El intendente dijo la semana pasada que todos están habilitados a competir, pero dejó entrever que el candidato “tiene que ser del equipo” y también sostuvo que no pesarán los “amiguismos” u otros tipos de relaciones. Cabe destacar que Ortiz es su pareja, por lo que cobra más fuerza esa declaración.

“Nosotros tenemos que ver quién es el mejor encarna los sentimientos de los lasherinos. Pero tiene que ser parte del equipo. En estos siete años de gestión uno aprende cosas y sabe muy bien lo que necesitan los vecinos”, deslizó el intendente.

Y sostuvo que “el próximo candidato va a salir en función del humor social y el escenario político. No sabemos si necesitamos un 5, un arquero o un 10, pero todo va a salir de eso. Yo no me voy a equivocar. Uno puede tener un amiguismo o una relación, pero lo que la gente necesita es otra cosa y hoy no me puedo equivocar. Costó mucho poner de pie a este departamento”.

“Yo siempre digo que no funcionan los egos personales. Tenemos que ver lo que la gente necesita, no lo que yo necesito. En base a eso tenemos que buscar al mejor”, enfatizó Orozco.