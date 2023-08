Omar Parisi: “Construyendo casas lograremos un gran desarrollo económico”

El candidato a gobernador del Frente Elegí, Omar Parisi, habló largo y tendido con Los Andes sobre sus principales propuestas para llevar adelante si es electo el próximo 24 de septiembre. Claramente la tarea no será nada fácil, ya que el espacio peronista apenas logró entre los cuatro precandidatos acercarse al 16% en las elecciones PASO y se ubicó tercero detrás de Cambia Mendoza y La Unión Mendocina.

Pero con los varios recorridos que ha llevado adelante por la provincia junto a su compañero de fórmula, Lucas Ilardo, Parisi confía en revertir el resultado. “No hemos parado, ayer llegué a las 1.30 a casa”, dijo el lujanino antes de comenzar la entrevista formal en otro día repleto de actividades.

- ¿Su plan de viviendas está planteado dentro de un proyecto más integral de emergencia habitacional, como presentaron esta semana en la Legislatura?

El plan estratégico de vivienda está plasmado en el proyecto que presentó Lucas (Ilardo) y consta de patas imprescindibles para que se desarrolle: la generación del Fideicomiso Financiero para la Construcción de Vivienda y Obra Pública, la Regularización Dominial, la Segmentación de Mercado y trabajar sobre la demanda y no la oferta. También el etiquetado de las viviendas para que sean sustentables y sostenibles, y la posibilidad de que el Estado provincial pueda otorgar garantías para quienes necesiten alquilar o tomar un crédito y puedan, de esta manera, obtener una garantía oficial monotributistas y trabajadores independientes, que por ahí tienen el dinero pero no las garantías. Esto es un esquema muy importante, que nos va a permitir no solo construir casas sino hacer un desarrollo económico y comercial de la provincia, y trasladar muchos fondos que hoy están en el circuito financiero a uno de producción, como es la vivienda.

Omar Parisi ganó la interna en el Frente Elegí y es el candidato para la gobernación de Mendoza en las PASO Foto: Orlando Pelichotti

- ¿En qué consiste la propuesta de alquiler joven que anunciaron por redes?

Con los jóvenes vamos a tener líneas claras. Una es la construcción de albergues universitarios para que los estudiantes puedan tener acceso a un alquiler. Uno de los grandes problemas que hay, sobre todo para los que llegan al Gran Mendoza desde el interior de la provincia, es que no tienen posibilidad de alquilar porque no hay casas disponibles. El alquiler temporario a través de las aplicaciones ha sacado del mercado un montón de casas que estaban disponibles para uno mensual. Hoy se alquila mucho más por día para el turismo, entonces hay menos oferta y necesitamos aumentarla. En esto vamos a trabajar con los jóvenes para que tengan un albergue y la posibilidad de que puedan alquilar en otro lugar, si lo desean así. También vamos a acompañarlos en la toma de crédito a aquellos que quieran construir su casa. Que puedan acceder a su lote o casa a través de un crédito, subsidiando la casa y que nunca el valor de una cuota supere el valor de ese mismo bien en el mercado de alquiler.

- Cuando se habla de levantar 16 mil casas, ¿serían construidas exclusivamente desde el IPV o se suman programas nacionales y otros en general?

Es la suma de programas nacionales, FoNaVi, lo que hace el IPV, barrios populares, lotes y servicios, ampliaciones y Procrear. También el Fideicomiso. Es la suma de todo lo que podamos llevar para construir casas. Son créditos individuales, para mutuales, gremios y cooperativas. Estamos hablando de una revolución de vivienda que implica absolutamente todo. Si no, sería imposible

Es pensar el tema de la vivienda desde otro punto de vista. He tenido la oportunidad de hacer viviendas en el IPV, pero también he estado en el sector privado haciéndolas. Es un negocio que lo conozco y es altamente rentable para quien quiere invertir dinero, por eso también vamos a invitar a que los municipios adhieran y podamos construir con el sistema del Fideicomiso. Buscamos que adhieran las cajas previsionales para sus propios matriculados. Quiero aclarar: no es que con el dinero de los abogados vamos a hacer las casas de los ingenieros. No, si participa la caja forense, vamos a hacer casas para sus propios matriculados.

- Con respecto a salud, proponen extender los horarios de los CAPS con un incentivo diferencial para los especialistas. ¿Esta va a ser la idea central para convencer a los profesionales que no se vayan de la provincia?

Los otros dos candidatos se cansan de hablar de oferta y demanda. Pero si un médico se nos va a trabajar a San Juan o San Luis, eso es oferta y demanda. La forma para que se queden es pagarles más. Creo que lo entienden en todo, menos con los empleados públicos. Ese profesional debe cobrar lo justo y lo necesario, pero tiene que estar acompañado de trabajo. Nosotros hablamos de un mejoramiento de salario pero también una mejora en el servicio que presta ese profesional. Estirar el horario de atención en los CAPS es maravilloso. Porque ahora uno va y no hay turno, o el médico no está o no atienden en la tarde, y para enfermarse no hay horario.

No estoy hablando de que sean 24 horas, sino que sea de mañana y tarde. Y que también haya un premio para quienes más se esfuerzan y estén presentes. Que tengan un salario acorde a esa tarea. No necesitamos médicos que vayan a medias a los centros de salud, cobren mal y en la tarde atiendan en sus consultorios. Necesitamos que tengan una prestación de servicio y un salario acorde a lo que hace con la comunidad. Con eso vamos a lograr que muchos niños no lleguen al Notti y descongestionar los grandes centros asistenciales.

También hay que poner muy en claro, que aquel que tiene obra social, sea cual sea, debe pagar el servicio público con su obra social como si fuera un hospital privado. Si tenés OSDE y vas a un Centro de Salud, pasas tu tarjeta. Con eso se podrá autofinanciar el sistema y no estamos haciendo nada que no corresponda, porque la obra social debe respaldar el servicio médico que se presta. El servicio público no pasará a ser oneroso, porque quien no tenga obra social, no va a pagar.

- ¿Está prevista alguna modificación a la Ley de Tope de Sueldos, para aquellos que requieren cobrar más que el Gobernador?

Sí, creo que va de la mano de la prestación que tienen. Si son profesionales que deben ganar ese dinero porque tienen una especialización y un trabajo realmente distinto, deben cobrar más pero también rendir más. Cuando uno gana ese dinero tiene que ser devuelto con trabajo. Tiene que haber una prestación acorde. No se quita ni se saca nada a nadie, pero se exige.

- A nivel seguridad, la idea de descentralizar el IUSP en los departamentos, ¿va de la mano de la multiplicación de efectivos que planteó a principios de la campaña?

La primera vez que dijimos que faltaban policías decían que no era así. Finalmente con los problemas de robos en banda, quedó muy claro. El gobierno de Mendoza ha perdido la calle. No hay capacidad de respuesta ni con el 911. No existen efectivos, infraestructura, ni chalecos. Hay que generar la forma de que quien quiera abrazar la fuerza policial tenga la posibilidad de hacerlo donde vive.

Primero, es más económico, porque se utiliza la infraestructura disponible de las escuelas secundarias. Los chicos que estudian tienen la posibilidad de continuar sus carreras en el mismo establecimiento. No deben viajar, ni gastar en viáticos. Estudian en su pueblo y se reciben. Habían dicho que iban a faltar polígonos de tiro, pero eso soluciona poniendo un micro de traslado para tal práctica. Eso es más barato que cualquier cosa.

La otra ventaja es que el policía se queda en su lugar de origen. En algunos departamentos más chicos incluso el efectivo conoce el territorio y las familias que las habitan. ¿Para qué vamos a querer policías de San Rafael en el Gran Mendoza? Hay que aumentar no solamente el número de policías, hay que darles salarios dignos y que sean respetados. Darles las herramientas y los instrumentos necesarios para que puedan hacer sus tareas.

- En cuanto a educación, plantean modificar el ítem aula hacia un ítem formación. ¿Cómo es esto?

En realidad al ítem aula lo vamos a sacar y pasar al básico directamente. Lo que si vamos a generar es un ítem Formación, que será optativo y el docente lo podrá tomar, si quiere avanzar en capacitación.

Para tener mejor educación hay que tener mejoras en infraestructura. Las escuelas se llueven, a algunas les faltan el gas. Están en condiciones de desastre. Planteamos la construcción de escuelas nuevas, porque para que haya educación de calidad no se pueden tener 40 chicos en el aula. Si pudiéramos construir entre 3 y 4 por año durante la gestión, nos daríamos por satisfechos.

- ¿Y hay alguna zona dónde hayan observado más hacinamiento y se necesiten urgentes?

Es en toda la provincia. Tenemos que evaluar qué clase de escuela construimos, pero tienen que estar más cerca de la gente aunque sean más chicas. Porque con eso también se resuelve el tema transporte. Mientras más cerca estén, más fácil es para que el chico asista, los padres acompañen y se ahorren el transporte. Hay que hacer un trabajo muy inteligente, para eso vamos a tener tiempo necesario y es lo que hay que hacer: una planificación con los servicios necesarios para que la escuela tenga asistencia.

En educación también hay que dignificar y darles las condiciones necesarias a los maestros. Darles un sueldo digno. En todo lo público hay que mejorar los sueldos. Hay que hacer paritarias cada 4 meses. La recaudación que tiene el Estado siempre acompaña la inflación, por eso debemos tener un “Estado paritario” para que los sueldos no se queden atrás.

-¿En qué rubros se tiene que concentrar Mendoza para crecer económicamente?

-Los rubros los voy a decir en orden: vivienda, petróleo, ganadería, energía, turismo, vitivicultura y desarrollo de la agroindustria. La Provincia está parada y hay que ponerla rápido en marcha con tres directrices posibles y rápidas en el tiempo. Una es la vivienda, con todo lo dicho anteriormente. Lo otro es la matriz económica de la ganadería, que es acompañar al sector privado con las inversiones que está haciendo hoy y rápidamente se pueden ver los efectos, en uno o dos años, con un fideicomiso ganadero. En tercer lugar, acelerar todos los procesos de explotación petrolera, que hoy están alicaídos. Hay muchas zonas que son comparables con Vaca Muerta y hay muy poca exploración.

-¿Cómo lo harían?

-Con YPF, el sector privado y la participación de Emesa. A partir de allí, estamos trabajando en proyectos energéticos, para el turismo, para la vitivinicultura y las formas de cultivo, a través de la hidroponia y los invernaderos, que pueden ser una buena salida laboral. También hay que trabajar mucho en lo que es traer gas desde Vaca Muerta para tener un desarrollo agroindustrial interesante en el sur de la provincia. Y hacer un gran parque fotovoltaico en Lavalle, sobre la ruta 40 y a 500 metros de la línea Comahue-Cuyo.