Obras en el Acceso Este: retrasan la apertura de sobres por pedido de las empresas interesadas

El Gobierno provincial decidió reprogramar la fecha de aperturas de sobres correspondiente a la licitación pública para la refuncionalización integral de dos tramos estratégicos del Acceso Este (Ruta Nacional N.º 7) , que abarcan los departamentos de Guaymallén y Maipú .

Se trata de una de las principales arterias de circulación del Gran Mendoza, obra que se ejecutará con financiamiento proveniente de los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

La decisión fue adoptada en respuesta a solicitudes formales presentadas por empresas interesadas en participar del proceso, que manifestaron la necesidad de contar con un mayor plazo para profundizar el estudio de la documentación licitatoria , así como para el análisis detallado de los aspectos técnicos, económicos y financieros de las propuestas a presentar.

Esta reprogramación tiene como objetivo favorecer una mayor concurrencia de oferentes, promover condiciones de competencia efectiva y asegurar la calidad y solidez de las ofertas, en línea con los principios de transparencia, eficiencia y razonabilidad que rigen los procedimientos de contratación pública, informaron desde la Subsecretaría de Infraestructura que encabeza Marité Badui.

-Refuncionalización Ruta 7 Acceso Este, desde Arturo González hasta Lamadrid en Maipú para el 6 de enero de 2026 a las 10. Presupuesto oficial: $ 57.857.662.026,74.

Refuncionalización Ruta 7 Acceso Este, desde Nudo Vial hasta Arturo González en Guaymallén para el 14 de enero de 2026 a las 10. Presupuesto oficial: $ 70.510.746.262.

Las licitaciones contemplan la ejecución de obras de repavimentación, reconstrucción estructural, ampliación de capacidad y mejoras en la seguridad vial, sobre dos tramos claves del Acceso Este, con intervenciones que permitirán optimizar la circulación, reducir tiempos de viaje y mejorar las condiciones de seguridad para los más de cien mil vehículos que transitan diariamente por este corredor.

La refuncionalización del Acceso Este constituye una obra estratégica para el sistema vial metropolitano, con impacto directo en la movilidad urbana, la conectividad interdepartamental y la logística productiva de la provincia, reafirmando el compromiso del Gobierno de Mendoza con la inversión en infraestructura pública de calidad.