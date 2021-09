Milagro Sala apuntó con dureza contra el Gobierno: “Me siento desilusionada y usada por el Frente de Todos”

A través de Instagram, Milagro Sala mantuvo una charla con Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), donde compartió duras declaraciones sobre el Gobierno e insistió en su reclamo por ser liberada como “presa política”.

“El Gobierno nacional y popular va a cumplir dos años en diciembre, y quien te habla va a cumplir seis años de detención en enero. Son muy flexibles con la oposición y con los nuestros son más duros”, comenzó diciendo la líder de la Tupac Amaru.

La dirigente se mostró desilusionada con el Presidente.

Y agregó: “La administración de Alberto Fernández prefiere hacer negocios con la marihuana, y el litio (en Jujuy). Pero los presos políticos venimos postergados hace tiempo. Eso no tiene por qué ser así”.

Junto a Grabois, la titular del Tupac Amaru apuntó contra Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y habló de un “pacto de poder” por los negocios detrás del “litio y la marihuana” en la provincia norteña. “Lamentablemente veo que Wado de Pedro y otros más se sientan a hablar con Morales. Jujuy tiene más adelantos de coparticipación en todo el país, le siguen justificando una deuda enorme y hoy día es una de las primeras provincias con esto y está entre las que más alta van recibir la coparticipación, y nadie le pide rendición de cuentas de nada”, denunció.

Juan Grabois

“No entiendo qué es lo que pasa, y eso que milité mucho tiempo en la política. No entiendo que está pasando en Argentina. Van a solidarizarse a países con otros presos políticos y nosotros seguimos presos acá, con un nudo en la garganta”, apuntó. Además, volvió a hablar sobre la propuesta de intervención judicial de Jujuy que se había presentado antes de la pandemia. “Cuando volvieron a iniciar las sesiones, no volvieron a hablar del proyecto. Pareciera que se ha cajoneado”, declaró.

Por su parte, Juan Grabois respaldó a Sala y señaló que “los políticos no tienen la misma preocupación que tenían en 2019″ por ella. Y, en referencia a la dirigente social, dijo: “Estoy convencido que los problemas que tiene Argentina y tu permanencia presa tienen la misma raíz. ¿Cuál es la raíz ? Los pactos de poder y de negocios. Es un claudicar y bajar las banderas con las que nosotros fuimos a pedir el voto a la gente en 2019. Una de esas banderas era pedir la libertad de Milagro Sala, en ese momento no era piantavotos. Era un ícono del Frente de todos contra la impunidad y la persecución”.

Por último, el dirigente de la MTE interrogó a la dirigente de la Tupac Amaru qué pensaba de los funcionarios en particular que la apoyaron en su momento, a la que la mujer respondió: “Me preguntas si estoy desilusionada con el Frente de Todos... Si, estoy desilusionada con el Frente de Todos, y de todos ellos. Nosotros no estamos nada bien. Va a haber nuevos presos politicos de acá a seis meses. Me siento usada”

