Mendoza es “corredor seguro” pero la Provincia presiona a la Nación para recibir extranjeros

La provincia de Mendoza ya está trabajando para dar comienzo efectivo de la recepción de argentinos desde el exterior vía terrestre por el paso internacional Cristo Redentor, y también vía aérea por el aeropuerto internacional El Plumerillo, luego de la habilitación que llegó desde el Gobierno Nacional para poder ser corredor seguro. Sin embargo, por el momento Mendoza no podrá recibir turistas extranjeros provenientes de Chile, tal como lo había solicitado el gobernador Rodolfo Suárez, lo que despertó la desaprobación por parte del Ejecutivo.

Desde Migraciones defendieron la medida, valoraron el hecho que la provincia sea la primera del interior del país en ser corredor seguro y destacaron que no recibir extranjeros no es sólo un tema del Gobierno Nacional, sino que afecta a toda la región latinoamericana.

La ministra de Turismo, Mariana Juri, si bien valoró la posibilidad de que Mendoza pueda recibir a los argentinos y residentes tanto en el aeropuerto como por vía terrestre, lamentó el hecho que no se haya tenido en cuenta hasta el momento la posibilidad de que se realice la prueba piloto para recibir a turistas chilenos.

Para la funcionaria, el Gobierno Nacional “debe recapacitar sobre esta medida que es realmente inexplicable, de que la prueba piloto se pueda realizar” y dijo que el sector necesita del turismo. “Hay muchos empleos de mendocinos dependiendo de estas decisiones, y hemos demostrado que también en turismo, y en otras actividades, se pueden realizar de forma segura si se trabaja con responsabilidad”, sostuvo.

También expresó que los pedidos a Nación los seguirán reiterando, pero ya están hechos y cursados en Casa Rosada. En tanto agregó que sí están insistiendo en que no serviría una prueba piloto con 10 días de aislamiento para los turistas, sobre todo los chilenos, ya que indicó que la estadía de ellos en Mendoza “es de solo 2 o 3 días”. De esta manera, con esta eventual cuarentena, “pedir que se queden 10 días encerrados es como decirles que no vengan”, consideró.

La Ministra también hizo referencia a que la demora en habilitar la llegada de extranjeros, y por ende los vuelos, seguramente afectará con un retroceso respecto a todo el trabajo que se ha hecho desde hace años en Mendoza para establecer a la provincia como un destino clave para recibir cada vez más líneas aéreas, y así fortalecer el turismo. “Tenemos una tremenda preocupación que tiene que ver con esta ‘cuarentena eterna’ que no les ha permitido volar a las lineas aéreas. Estamos en serio riesgo de perder el desarrollo turístico de la provincia”, consideró.

Y marcó: “Seguimos convencidos que tenemos que dar pasos seguros en Argentina como ha hecho Mendoza, que con cada apertura gradual le demostramos al Gobierno nacional que se puede abrir la economía de forma segura”

Sobre esto, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés) consideró mediante un comunicado que, a pesar de las últimas flexibilizaciones, Argentina “sigue dando pasos lentos hacia una reapertura y todavía sin una visión clara para pasajeros y aerolíneas”, y marcaron que “ya están dadas todas las condiciones para avanzar hacia una nueva normalidad, con la convicción de que es necesario y sobre todo posible, reactivar la economía, el turismo, y las fuentes de trabajo, de forma segura”.

Defensa nacional

Por otro lado, Juan Manuel Serrano, delegado en Mendoza de Migraciones, calificó de un “gran paso” que la provincia haya sido elegida como el primer corredor seguro del interior del país, y marcó a Los Andes que eso habla de “buena voluntad y de empezar a tener una reapertura racional de fronteras para que puedan volver los argentinos al país” sin pasar por Ezeiza o Buenos Aires.

No obstante, destacó también que “nadie quiere que se sostenga el cierre del turismo, pero estamos dando pasos de a poco hacia adelante”, y consideró que se trata una situación “regional” la de no tener abiertas las fronteras, más que solo un tema nacional. “Hay que tener en cuenta que Chile todavía no permite el turismo y los que regresen a su país tienen que hacer 10 días de aislamiento. Todavía la situación está complicada”, expresó.

En este sentido, adelantó que a medida que se vayan relajando los requisitos de aislamiento “avanzaremos en más flexibilizaciones” y agregó: “No hay mucho para cuestionar del accionar de la Nación. El problema del turismo es una cuestión regional. Ni Uruguay ni Brasil tienen otra situación, no obedece a una posición única de la Argentina”.

También le contestó a la ministra Juri respecto a los eventuales 10 días de aislamiento que deberían hacer los turistas si se reabren las fronteras con algunos países limítrofes: “Entiendo que la limitación del avance del turismo es por el aislamiento. También sería incoherente pedir aislamiento a los argentinos y no a los turistas”.

Corredor seguro

Respecto a la medida dispuesta por el Gobierno Nacional, Mendoza fue habilitada para recibir a argentinos y residentes que provengan del exterior. Actualmente el Poder Ejecutivo ya instaló un laboratorio para la realización de test de antígenos en el aeropuerto El Plumerillo, y está terminando el levantamiento de otro en Horcones, donde está el edificio de Migraciones para los provenientes de Chile.

Se espera igualmente que esta semana haya reuniones entre los gobiernos nacional y provincial, para terminar de definir detalles para que el proceso esté operativo y en funciones. En cuanto a los testeos, quien se hará cargo de los mismos será la Fundación Escuela Medicina Nuclear (Fuesmen), y el valor de los mismos, que estarán a cargo de los pasajeros, será de $2.500 cada uno.

“Ambos controles han sido garantizados por la provincia de Mendoza, tanto en el aeropuerto como en Horcones”, marcó Juri. Además declaró que el ministerio de Salud dio garantías “para poder dar la secuenciación genómica correspondiente en los test, para que además, si hay algún caso positivo, se pueda llevar al instituto Malbran” y así determinar si la enfermedad corresponde con alguna otra variante, como la Delta.

En tanto, si bien hasta el momento no están llegando los argentinos hoy a Mendoza, destacó que se “están ajustando los detalles de los testeos, que serán abonados por parte del pasajero pero también garantizando el seguimiento del cual nos hemos comprometido”. Respecto al protocolo, cada persona que ingrese al país deberá hacer una cuarentena de 10 días, tanto si da negativo como positivo el testeo.

En tanto Serrano añadió no hay una fecha cierta hasta ahora para habilitar el ingreso de argentinos por el paso Cristo Redentor y remarcó que es un trabajo “que debe hacer la provincia”, mientras que Juri afirmó que están a la espera de que las aerolíneas se organicen para poner fechas de vuelos desde el exterior con Mendoza como destino.