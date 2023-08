Mendocinos menos informados: la ley de debate obligatorio y un efecto contrario a su espíritu

El 7 de julio se aprobó la ley 9.472, que instituye la realización obligatoria de un debate preelectoral único y público. La Junta Electoral convocará a los partidos políticos a una reunión para el miércoles que viene, en la que se definirán los detalles metodológicos de la disputa verbal entre candidatos.

En tanto, en una extensa reunión, la Junta decidió que el debate se realice el 17 de setiembre a las 20 (una semana antes de los comicios generales) y que tenga cuatro ejes temáticos.

Hay un incentivo para participar. El candidato que no asista, perderá los espacios de publicidad audiovisual que le corresponden a la agrupación política por la que se presentan y se repartirán entre el resto de los candidatos.

El candidato de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, solo irá a un debate.

El problema de esa ley es el efecto contrario que parece haber generado. Hasta ahora se ha confirmado la caída de por lo menos dos debates organizados por privados, dado que algunos de los aspirantes al sillón de San Martín prefieren participar solamente del debate oficial y restringir la cantidad de cruces con sus adversarios.

En concreto, esta posición es la que ha asumido, sobre todo, el oficialismo provincial, acaso el sector más vulnerable que visualizan los adversarios críticos de la gestión radical de los últimos ocho años. Desde el entorno de Alfredo Cornejo le dan otro sentido: explican que los debates consumen mucho tiempo de preparación de los candidatos, que en definitiva terminan restando a la campaña, proselitismo y contacto directo con los vecinos de los departamentos.

Una regla clásica de la rosca política -que se confirma en esta ocasión- es que el debate siempre es más una necesidad de los candidatos que vienen corriendo detrás en las encuestas, mientras que quienes estiman contar con la preferencia ciudadana, prefieren limitar su exposición en “ambientes no controlados”. Sin embargo en las últimas elecciones, cuando no había ley, hubo más de un cruce entre candidatos; esta vez parece que habrá uno solo.

Uno de los que se cayó es el que organizaba la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. El otro lo organizaba este medio junto con una universidad privada, encuentro que desde las elecciones 2015 sirve la mesa para que los candidatos a la gobernación expongan sus ideas para la provincia.

Omar Parisi, candidato del Justicialismo, irá solo al debate que se fija por ley. Igual que Cornejo.

“Se están suspendiendo todos los otros debates que estaban previstos. Siempre hubo debates por lo menos en todas las últimas elecciones y se caracterizaban porque hubiera muchos y diversos, con distintos enfoques e interlocutores. Ahora se va a terminar convirtiendo en una ley antidebate; a diferencia de la ley nacional, que tiene dos, va a ser uno. Evidentemente había algún tipo de interés político”, dijo el candidato a gobernador del Frente de Izquierda Lautaro Jiménez.

También suma su voz crítica el candidato del Partido Verde Mario Vadillo. “Los que ya se habían acordado los hicieron bajar desde la oficialismo, con la excusa de que ya hay un debate previsto por ley. No les interesa mucho el debate. Hay una interpretación errónea de la norma; cuando está en juego una institución democrática la interpretación no tiene que ser restrictiva la existencia de otros debates”, indica Vadillo. En este sentido, el lunes por Radio Nihuil, el candidato de la Unión Mendocina, Omar De Marchi, dijo “este año no se va a realizar el debate que siempre hace diario Los Andes”.

Los debates en Mendoza tienen una larga tradición y algunos hitos, como que el que protagonizaron en 1987 Raúl Baglini y José Octavio Bordón. Cuenta la leyenda que Baglini era un casi seguro ganador de la elección y Bordón supuestamente habría dado vuelta la elección con su participación el debate televisivo; aunque tal vez habría que advertir que para ese momento el Plan Austral de Raúl Alfonsín ya daba muestras de un agotamiento quo obligaron al Gobierno nacional a lanzar a mediados de 1988 el plan Primavera.

Omar De Marchi se queja porque los candidatos a gobernador de Cambia Mendoza y del Justicialismo no van a los debates, pero los legisladores que responden al diputado nacional votaron la ley que regula la práctica.

Después de eso no hubo cruces de relevancia hasta 2007. Pasaron 20 años para que los dos canales de televisión de Mendoza presentaran a los precandidatos en sus pantallas. Ese año, los mendocinos pudieron ver dos debates.

Un dato curioso de ese debate: en 2007 uno de los candidatos era Omar de Marchi, por entonces aspirante a la gobernación del Partido Demócrata. Los otros eran el por entonces radical concertador César Biffi, el siempre radical confrontador Roberto Iglesias, el ex juez federal Leiva y el que a la postre sería gobernador, el peronista Celso Alejandro Jaque, quien en 2023 quiere volver a ser intendente de Malargüe.

Esa experiencia se repitió en 2011, los dos canales de aire hicieron confrontar a los aspirantes a la gobernación. Los protagonistas fueron otra vez Iglesias, Luis Rosales (Compromiso Federal), Oscar Santarelli (Frente Amplio Progresista), Daniel Gaido (Unión Popular), Carlos Ordoñez (Proyecto Sur-Judiciales), Nicolás del Caño (FIT) y el que fue electo gobernador Francisco Pérez del Frente para la Victoria.

Además hubo un panel en la Universidad Nacional de Cuyo, en el que no se habilitó el debate entre los candidatos.

En 2015 los dos canales de aire y la Universidad Nacional de Cuyo volvieron a organizar sus encuentros, con la presencia de los tres candidatos de esa elección: Alfredo Cornejo, Adolfo Bermejo y Noelia Barbeito.

Lautaro Jiménez del FIT no está de acuerdo con la ley de los debates.

Los Andes, junto a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) y la Universidad del Aconcagua, realizaron un cruce propio. El 4 de junio en la sede de la Casa de Estudios estuvieron los dos principales aspirantes a la gobernación: Cornejo y Bermejo; Barbeito, no concurrió a ese debate.

Ese año también la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) hizo un debate y los protagonistas fueron también Cornejo y Bermejo.

En 2019 Los Andes volvió a repetir, esta vez con la Universidad Juan Agustín Maza. Los protagonistas fueron Noelia Barbeito, del Frente de Izquierda-Unidad; Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos; José Luis Ramón, de Protectora; y Rodolfo Suárez, de Cambia Mendoza.

Ese año también hubo debate de los canales 7 y 9 de Mendoza y también en la Universidad Nacional de Cuyo. También la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), Consejo Empresario Mendocino (CEM), Federación Económica de Mendoza (FEM) y Unión Industrial de Mendoza (UIM) organizaron su cita en el Hotel Intercontinental.

Por último, ese año los competidores se vieron las caras en San Rafael, organizado por TVA, Canal 6 y la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional.

Mario Vadillo, del Partido Verde. al igual que De Marchi, se queja de la ley pero su diputado la votó.

Este año, nada de esto ocurrirá. El martes pasado, el Colegio Universitario Central de la UNCuyo, había convocado a los aspirantes, pero ni Cornejo, ni Omar Parisi fueron parte del convite y mandaron a sus candidatos a vicegobernador, Hebe Casado y Lucas Ilardo a reemplazarlos.

Si estuvieron Lautaro Jiménez (FIT), Omar de Marchi (La Unión Mendocina-LUM), Mario Vadillo (Partido Verde).

¿Y el debate obligatorio?

La ley del debate preelectoral único, público y obligatorio obtuvo sanción definitiva el 7 de julio pasado, justo en medio del proceso electoral. Fue votada por unanimidad en las dos cámaras de la Legislatura provincial. En las dos cámaras hay representantes de Cambia Mendoza, Frente de Todos, los legisladores del Pro hoy en La Unión Mendocina y un diputado del Partido Verde (el candidato a vice Emanuel Fugazzotto).

De acuerdo a la norma, la Junta Electoral Provincial debe convocar a los candidatos “dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a su proclamación” y el debate “deberá llevarse a cabo dentro de los veinte (20) y hasta los siete (7) días anteriores a la fecha de la elección general”.

El problema es que la Junta Electoral todavía no hace la proclamación oficial de los candidatos que surgieron de la primaria abierta, simultánea y obligatoria que se realizó el 11 de junio pasado. En esta semana las fuerzas en competencia seguían entregando documentación de los candidatos ungidos en la PASO, por lo que la proclamación oficial definitiva se realizará el 22 de agosto.

“No le quiero caer a la Junta con respecto a lo del debate porque me parece que como a todos nos cayó la modificación de los términos de la competencia en el mismo proceso. Entonces me parece que la irresponsabilidad política no es de la Junta sino del PJ y la UCR que hicieron ese acuerdo cuando ya se habían convocado las elecciones”, dice Jiménez.

Es que la Junta Electoral, además de estar en la organización de los comicios generales para elegir gobernador, también tienen a su cargo la organización de otra elección: la de intendente y concejales en las seis comunas gobernadas por el PJ, que se realizan el 3 de setiembre.

En la Junta sostienen que la semana que viene empezarán a convocar a los apoderados de los cinco candidatos que quedaron en carrera para empezar a organizar los detalles del debate, porque la fecha de realización se acerca peligrosamente. Hay que recordar que el cruce único y obligatorio debe realizarse entre el 4 y el 21 de setiembre, para cumplir con los plazos de la ley.

Además, el cuerpo que controla los comicios provinciales, conformado por los siete miembros de la Suprema Corte y los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, deberán convocar a todos los medios de comunicación, en particular con los dos canales de aire de la provincia y a las universidades, para consensuar lugar y tiempos de emisión, para garantizar una amplia difusión del debate. Esa condición también fue establecida por la ley 9.472.

