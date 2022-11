Massa llega a Mendoza para anunciar medidas por las heladas. ¿Irá Suárez?

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, visitará Mendoza este lunes para anunciar una serie de medidas destinadas a los productores afectados por las heladas tardías en distintas provincias cordilleranas. Lo hará desde las 11 en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza del INTA, ubicada en Luján de Cuyo.

Junto a él participarán el jefe de gabinete de la Secretaría de Agricultura, Juan Fernández Arocena; el secretario de Coordinación Federal Agrocupecuaria, Jorge Solmi; y la directora de BICE Fideicomiso y funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Productivo, la mendocina Gabriela Lizana.

El gobernador Rodolfo Suárez fue invitado por la organización, pero ante la consulta de diario Los Andes no hubo confirmación de su presencia. Si estarán presentes los legisladores nacionales del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti y Adolfo Bermejo, junto a intendentes de municipios afectados. A ellos se suma el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa. Llama la atención que el anuncio no se realice en Casa de Gobierno, junto al Gobernador.

Massa viajará a Francia el martes, por lo que tiene una agenda apretada y si tiene tiempo, podría visitar alguna finca de manera extra oficial pero no está dentro de sus actividades programadas.

Cabe mencionar que este fin de semana ya había anunciado a través de las redes sociales que pedirá al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsos por emergencias climáticas para sumar recursos para los afectados.

La funcionaria del Ministerio de Economía y referente del Frente Renovador en Mendoza, Gabriela Lizana, comentó a este medio que en el acto de mañana se anunciarán “medidas que van a beneficiar a todas las provincias afectadas” y que Massa “lo hace desde Mendoza porque es el lugar dónde más daño ha ocasionado”.

Se tratará de “líneas específicas para sostener la actividad, ya sea con recursos facilitándoles financiamiento y también por supuesto, se va a tomar en cuenta al trabajador. Ya sea obrero común o contratista. La idea también es palear los efectos negativos sobre el empleo que tienen estas crisis. Entonces va a estar enfocado en esos dos aspectos, con una serie de medidas complementarias que van a ser las que se anuncien”, anticipó Lizana.

La dirigente comentó que el ministro se involucró con la situación de las economías regionales, desde que era presidente de la Cámara de Diputados y asistió a una asamblea de productores de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que se llevó adelante en Buenos Aires.

“Esa asamblea fue muy importante y despertó el interés particular del ministro en relación a la situación diferente que tienen las economías regionales con la producción de soja o maíz, por ejemplo. Es casi inédito que se haya puesto en visibilidad de esta forma a las economías regionales como tal, más allá del desastre de esta última helada”, relató.

“Entonces, apenas el ministro se enteró de la situación tremenda que había en todo el país, puso a su equipo a trabajar en un paquete de medidas. Al advertir la magnitud y tener justamente un mínimo paréntesis en su agenda súper comprometida con temas de macroeconomía, se hizo un espacio y quiso venir a Mendoza como un gesto de solidaridad y empatía con el sector productivo”, añadió.

La visita de Massa se da en un contexto particular del peronismo local, dónde se definen asuntos pendientes de cara a la elección partidaria. De hecho, a raíz de las heladas ocurridas finalmente La Cámpora desistió de presentar listas departamentales en San Rafael y Lavalle, frente a las candidaturas de Emir Félix y Roberto Righi, respectivamente. Ambos intendentes confirmaron que asistirán al acto.

Al parecer Lizana tomó nota de esto y dijo: “Si hay algo que debemos hacer en este momento es no mezclar las miserias políticas con esto. Lo importante de todo son las medidas que concretamente pueda obtener el sector productivo. Ese es el eje”.

“Sergio viene a anunciar una postura del gobierno nacional de solidaridad con las economías regionales, que se concreta en medidas para esta situación específica. Eso es lo que hay que resaltar, más allá de quien salga o no en la foto con el ministro. No es eso lo importante”, arremetió y sentenció: “Lo importante es que haya respuesta. Lo digo como productora. Hay gente que no puede vivir con lo ocurrido”.

Por otro lado, la referente massista confió que el trabajo con la Provincia comenzó esta semana a partir de una reunión que convocó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, para todos los ministros de Agricultura del país y a la que asistió el subsecretario de Agricultura y Ganadería de Mendoza, Sergio Moralejo.

“Lo primero que hay que hacer en estas situaciones es determinar el daño que hay y en un caso de heladas, lleva un tiempo. Después, articular todos los mecanismos para declarar la emergencia nacional, que debe hacerse correctamente desde la Provincia con un protocolo particular para que esto pueda hacerse luego en la Nación”, manifestó Lizana

Y añadió: “me parece que está en manos de los gobernantes poder articular las políticas correctamente y no perdamos de vista que lo importante es lo que le pasó al sector productivo y tenemos que ayudar a que las medidas lleguen, y ver como se abarca la falta de trabajo que va a haber”.

“Más allá de la invitación al acto de mañana, yo estoy completamente a disposición para trabajar con el gobierno de la Provincia y los municipios. Esto tiene que hacerse en conjunto”, cerró la dirigente del Frente Renovador.