Massa defendió en Misiones el PreViaje y criticó la quita de subsidios que propone Milei

Sergio Massa completó hoy en Misiones la agenda federal de la semana, que arrancó el lunes en Córdoba y siguió el martes en Santa Fe, con un paréntesis ayer cuando visitó un parque industrial en el conurbano bonaerense y a la noche presentó en el Gran Rex porteño los “diez acuerdos para la Argentina”.

Esta tarde, en un acto en Posadas, el candidato presidencial de Unión por la Patria defendió el PreViaje y otros programas de subsidios al consumo. Contrastó con Javier Milei al sostener que si la Argentina es gobernada por quienes niegan el cambio climático será imposible que Misiones, su parque nacional y las Cataratas, sean considerados destinos para el “turismo ambiental” internacional.

“Es imposible defender a (el Parque Nacional) Iguazú como lugar asociado a la agenda de destinos naturales si alguien que piensa gobernar la Argentina cierra parques nacionales y plantea que el cambio climático es una mentira”, planteó Massa en un encuentro con empresarios del sector turístico, hotelero y gastronómico.

Esta provincia tiene un hilo conductor con Córdoba, Santa Fe, y también con Mendoza, La Pampa y Entre Ríos, visitadas por Massa la semana pasada. En estos distritos Milei se impuso en las generales del 22 de octubre. Massa se propuso en este tramo de la gira federal (que continuará la semana que viene en la Patagonia) convencer al voto neutral, “a los no convencidos”.

Massa estuvo acompañado por el gobernador Oscar Herrera Aguad y el electo, Hugo Passalacqua, y viajó junto al ministro de Turismo, Matías Lammens, y a Natalia De la Sota, la diputada peronista cordobesa que pese a no integrar UP, le dio su respaldo para el balotaje del 19. En Córdoba, Massa recibió el apoyo de otro peronista por fuera de UP, el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

Balotaje 2023: Sergio Massa, junto a la diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota y el gobernador Oscar Herrera Ahuad, durante su visita a la provincia de Misiones. (Prensa Massa)

También participó el exgobernador y jefe político local, Carlos Rovira: “Le damos la bienvenida a nuestro candidato a presidente, Sergio Massa”, dijo. “La grieta va a tener un cambio fundamental”, vaticinó.

En el acto, Massa defendió su iniciativa para penalizar los crímenes ambientales y graficó: “De 3 a 8 años de prisión para el que tala bosques, para el que contamina ríos, para el que rompe humedales”.

“No todo tiene precio en la vida, hay cosas que no se arreglan con multas, con plata, sino que tienen que ver con qué lugar le vamos a dejar para vivir a nuestros hijos y a nuestros nietos”, argumentó.

Massa dejó lugar al discurso picante. Habló de la necesidad de bajar la tasa aeroportuaria para que sea competitivo el aeropuerto de Iguazú con respecto al de Foz do Iguazú (Brasil). “Eso nos da la posibilidad de trabajar con conectividad internacional”, explicó.

“Aunque al concesionario del aeropuerto de Iguazú no le guste, y por ahí es lógico que no le guste, vamos a bajar la tasa aeroportuaria de Iguazú para competir con Foz de Iguazú. Le guste o no le guste al concesionario que cada tanto opina de política, además”, dijo en referencia a Eduardo Eurnekian, titular de AA 2000, la concesionaria, a quien se señala como el impulsor de la candidatura de Milei.

“Espero que me haya escuchado la titular de la ANAC (por Paola Tamburelli, Directora Nacional de Transporte Aéreo) y se anime a firmar rápido la rebaja la tasa aeroportuaria de Iguazú para que empecemos a competir desde mañana; que no le tenga miedo a un concesionario; si le tiene miedo, la vamos a apoyar; defendamos a Iguazú y a Misiones”, completó con una sonrisa desafiante, ante los aplausos del auditorio.

Massa destacó que más de medio millón de argentinos visitaron Misiones a través del Previaje, sobre un total de 7,5 millones de personas que utilizaron ese programa en todo el país.

Sergio Massa en Misiones

“Cuando escucho esos mensajes de que subsidiar al turismo es destruir nuestras cuentas...”, dijo de nuevo aludiendo a Milei.

Massa sostuvo que desde la salida de la pandemia, el turismo es el sector “que más empleo generó en los últimos dos años”, unos “548 mil trabajadores”, en la suma total de las actividades asociadas.

“Una de las cosas que se define el 19 de noviembre es si en la Argentina sigue o no el PreViaje. Yo ya dije PreViaje 6, 7, 8, 9 y 10″, prometió. Dijo que se puede aspirar a crecer unos 1000 millones de dólares por año el ingreso de divisas por turismo extranjero.

Massa aseguró que la idea de eliminar subsidios “sin mirar qué significa en la vida de cada argentino y argentina” sería, en esa provincia, “el final del Ahora Misiones”, un programa que beneficia a los consumidores locales a través de reintegros, con el objetivo de promover la producción de las pymes y fomentar el comercio.

“El Estado Nacional subsidia con 948 millones de pesos al mes el Ahora Misiones; que cada comerciante sepa que cuando vota en contra de la política de promoción, a través de subsidios, está atentando contra su propio interés, contra su economía, su patrimonio y su nivel de actividad; no quiero dejar de decirlo porque después es tarde”, alertó.

Además, invitó a los empresarios a “crecer exportaciones” en el caso de que él resulte electo Presidente porque, dijo, eso hace crecer la economía de toda la Argentina.

“Si ustedes crecen en mercados, crecemos en trabajo, si ustedes crecen en mercados, crecemos en divisas”, dijo. De ser presidente prometió que “desde el 1 de enero, cada dólar incremental que exportemos va a pagar cero de impuestos nacionales en la Argentina”.

Sergio Massa en Misiones

Massa reiteró la consigna rectora de su campaña: invitó a la construcción de un gobierno de unidad nacional para el “entierro definitivo de la grieta”.

Llamó a construir “un nuevo pacto federal con más coparticipación y no con menos”.

“Desde la otra vereda se plantea la eliminación de la coparticipación y condena a las provincias a vivir con lo propio”, replicó Massa sobre la propuesta de LLA. “Quedan 10 días, empezamos a darla vuelta, vamos a ganar para construir”, concluyó.

Seguí leyendo