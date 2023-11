Video: una clase en la UBA parodió cómo serían las universidades en un eventual gobierno de Milei y generó polémica

Un mercado de órganos para pagar materias, vouchers, CEOs impartiendo clases y “Proceso de Reorganización Institucional” son algunos de los conceptos y escenarios que planteó una dramatización que se realizó durante una clase en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En ella, dos intérpretes parodiaron cómo serían las clases universitarias bajo el eventual mandato de Javier Milei, líder de La Libertad Avanza (LLA).

Los tópicos de la distópica performance fueron tomados por docentes, estudiantes y egresados de la Facultad de Exactas de la UBA de entrevistas, propuestas y declaraciones que habrían realizado distintos referentes del partido libertario. El principal aspecto en el que se hace hincapié, es en la privatización de la educación, la cuál pasaría a depender de las “reglas del mercado”.

En los primeros segundos del video se pone al espectador en contexto al aclarar: “Durante una clase de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en algún día de 2024″. Acto seguido, el docente comienza con un particular saludo: “Buenas tardes, distinguidos estudiantes, clientes de la Universidad de Buenos Aires. Soy el nuevo CEO de la Junta Administrativa de esta Facultad, que va a estar a cargo del Proceso de Reorganización Institucional”.

“A partir del día de hoy van a tener que estar abonando cada una de las materias que están cursando en esta facultad. El gobierno les va a estar ofreciendo unos vouchers equivalentes a alrededor de 30.000 pesos”, continúa, y su compañera complementa: “¡Solo por hoy! Las materias de tronco común a 10.000 pesitos. Las de tesis e investigación, 20.000. Y las de Laboratorio, una ganga: 30 mil sin materiales. Aprovechen porque con esta inflación se va todo”.

Tras informar los precios, la perfomance toma otra de las controversiales declaraciones que circularon en el entorno de LLA, como la creación de un “mercado de órganos”: “En el caso de que ustedes no puedan abonar lo que se solicita para cada una de las cursadas, van a poder dirigirse a una nueva oficina que tenemos en el pabellón 2, la Oficina de Comercio Biológico, donde van a poder estar ofreciendo alguno de sus órganos a cambio de financiación”.

“Están pagando muy bien las córneas me dijeron, pero si ustedes siguen queriendo traer algo: riñones, pulmones o cualquier órgano que venga de a dos es bien recibido. Y al que no le gusta, se levanta y se va”, ironizan los intérpretes.

Como alternativa para aquellos que no desean someterse “a las sagradas leyes del mercado”, el hipotético CEO ofrece a los alumnos “orientación para que vayan a otras universidades donde las materias sean más baratas o bien que se dediquen a alguna otra cosa que no sea estudiar”.

Hacia el final, destaca que la distópica “reforma” de la universidad busca garantizarle mayor “competitividad” en el mercado. Por último, el video de 2:38 minutos cierra con un contundente “No a Milei” en letras mayúsculas.

Luego de que el video se viralizara a través de redes sociales, diferentes usuarios denunciaron que los intérpretes convirtieron la renombrada universidad bonaerense en “un centro de adoctrinamiento”. En este sentido, el medio La Nación informó que, hasta el momento, las autoridades de la casa de estudio no iniciaron una investigación ni sumarios a raíz de lo escenificado.

No obstante, voceros de prensa de esa Facultad y de la universidad aclararon ayer en diálogo con ese medio que la performance “no es una pieza institucional ni fue difundida por los canales oficiales” de las instituciones. “El video no es oficial de la facultad, ni salió de nuestras redes. Desconocemos cuándo fue y quiénes son las personas del video. No tenemos más que declarar”, remarcaron.

