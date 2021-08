Más radicales siembran dudas sobre el alto porcentaje de indecisos

Un sondeo realizado por Elbio Rodríguez, que supo ser el encuestador de confianza de Alfredo Cornejo pero ahora trabaja para el PJ, ha generado ruido en el ambiente de la política. El trabajo solicitado por el Frente de Todos, señaló que, frente a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), para la que falta menos de un mes, hay un 40% de indecisos, para luego poner en duda la posibilidad de realizar una proyección de un resultado electoral por esta situación.

En Cambia Mendoza descreen de la altísima cifra de indecisos porque “no son los números que manejamos” aunque no exhiben relevamientos provinciales tan recientes como el de Rodríguez, sino que se apalancan en algunas encuestas departamentales. Una es la solicitada por el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, estudio que asegura que hay un 15% de indecisos “lógicos” a esta altura de la campaña.

El testimonio del radical Julio Cobos refuerza esas afirmaciones de cara a las PASO del 12 de setiembre. “Tengo dudas porque a nosotros no nos da esa situación y en la percepción tampoco”, indicó el precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, quien tiene sobre sus espaldas varias campañas electorales. “Uno no es encuestador, pero es perceptivo de lo que ocurre también”, completó.

La foto del escenario electoral surgió de una muestra realizada el fin de semana pasado, presencialmente en 851 domicilios distribuidos en siete departamentos (Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Luján, Maipú y San Martín). Lo curioso fue que, según Rodríguez, el porcentaje de indecisos había crecido en 10 puntos con respecto a los últimos sondeos que datan de un mes atrás aproximadamente. De acuerdo a este mismo estudio, la diferencia entre la coalición oficialista y opositora sería de 11 puntos a favor de los liderados por el gobernador Rodolfo Suárez. Si bien no se dieron números concretos, Cambia Mendoza conseguiría entre 30 y 31 puntos, mientras que el Frente de Todos solamente obtendría 20 puntos. Si así fuera, los pisos de votos de ambas coalición habrían bajado mucho respecto de los anteriores desempeños electorales.

Sobre los indecisos, Cobos aclaró a Los Andes que se “están terminando unas encuestas y no nos da eso. Nos da menos del 20 por ciento”. Y se remontó mucho tiempo atrás, cuando fue candidato a gobernador en 2003: “Percibí 10 días antes que iba a ganarla, el voto se decide la última semana. Siempre hay indecisos”.

“Por eso nosotros insistíamos en un sistema ágil sin colectoras. Y también quizás haya bronca porque se han limitado libertades, de estudios, de ingresar y salir del país. Eso se entiende al inicio, pero ya llevamos un año y medio en esta situación. Seguramente habrá familias que se quedaron sin trabajo, una persona querida que falleció, y eso incide en el ánimo de la gente”, comentó también el ex Gobernador.

Hay un punto del relevamiento en el que Cobos no descree del todo y es en el de la cantidad de gente que irá a votar. Según la encuesta de Rodríguez, el 18% de la población podría ausentarse de la votación o emitir votos nulos o en blanco.

“Si vos me decís: ‘¿Van a ir a votar menos personas?’ Yo te digo que sí. Por eso se postergaron un mes las elecciones, porque estamos en pandemia y gente que es mayor de 70 años, que no tienen la obligación de ir a votar, te dicen que por las dudas no van”, asegura.

Además, analiza el factor de las elecciones PASO, en donde “si bien es obligatoria”, considera que la gente “no la ve tan obligatoria como sí lo ve en una elección definitiva. Seguramente vamos a tener un porcentaje menor que el que siempre hemos tenido en Mendoza. En las últimas elecciones, que fueron Ejecutivas, votó casi el 80% del padrón electoral”.

El “Olivosgate” puede haber incidido en las dudas que arrojó el muestreo aunque no hay certezas dado que como el cuestionario ya estaba armado, no se preguntó puntualmente por el tema. Aunque para el senador nacional, lejos de capitalizar alguien el escándalo, afecta a todos y todas por igual.

“Se generaliza porque se cae todo, es la dirigencia política que se ve con privilegios, es un golpe bajo al sacrificio que hace la gente. Si bien puede estar perfectamente vinculado al oficialismo, al Presidente, pero a la larga por acción o por omisión nos toca”, reflexionó.

A nivel personal, y con conocimiento sobre el funcionamiento K, por aquella convivencia durante la Concertación, describió que “el kirchnerismo no quiere que otro les de la primicia, prefieren darla ellos aunque sea una mala noticia. El gobierno está preso de una foto, de un video”.