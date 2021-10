Malvinas: Guillermo Carmona aseguró que impulsará el “diálogo”

La llegada del dirigente peronista Guillermo Carmona al cargo de secretario de las islas Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería empezó a tener algunos coletazos políticos. La designación sería resistida por parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas al entender que el mendocino “endurecería” la posición de Argentina en la disputa con Gran Bretaña.

Consultado por Los Andes sobre la versión dada por diario La Nación, el ex presidente del Partido Justicialista fue contundente: “Hay una regla muy clara, es que versiones en off no se responden. No puedo responder a algo que no se quién lo ha dicho”.

Uno de los cuestionamientos que expone la nota, con fuentes militares, es el nombramiento de un “representante del nacionalismo más extremo”. Y, con vistas a los preparativos por los 40 años de la guerra de Malvinas, los voceros dijeron que “no sumará nada y restará mucho en el proceso de reconciliación definitiva”.

Carmona participó de un homenaje al Operativo Cóndor, la acción armada que en septiembre de 1966 secuestró un avión de Aerolíneas Argentinas y lo hizo aterrizar en las islas, donde fueron izadas siete banderas celestes y blancas. Su presencia en el Museo Malvinas, cuando el país se encamina al 40° aniversario de la guerra de 1982, “fue interpretada en sectores políticos y militares como una señal del endurecimiento de la posición que asumirá el gobierno de Alberto Fernández para insistir en los reclamos por la soberanía”, destacó La Nación.

En su explicación, y subrayando la presencia en el acto por parte del ministro de Cultura, Tristán Bauer, Carmona aseguró que “fui invitado por un organismo oficial que es el Museo Nacional de Malvinas a un acto oficial del museo, respecto de la conmemoración de un hecho que ha tenido tratamiento oficial en distintas instancias vinculadas con Malvinas”.

“En su momento ha habido múltiples reconocimientos oficiales a los integrantes de ese Operativo Cóndor, como el que hizo en su momento el presidente Néstor Kirchner, después Cristina Fernández. En el Congreso Nacional, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados hay una de las 7 banderas que estuvieron en Malvinas en el contexto de ese Operativo Cóndor”, argumentó.

En ese sentido, resaltó que “eso implicó una decisión de la Cámara de Diputados” por lo tanto “es un hecho que ocurrió durante la dictadura de (Juan Carlos) Onganía y que ha implicado múltiples reconocimientos y homenajes de parte de organismos oficiales”.

Defensa de la política exterior de Fernández

Para Carmona, la política exterior del gobierno de Alberto Fernández “ha sido acertada y destacada porque obtuvimos tres leyes claves con alto nivel de consenso”. Detalló la creación del Consejo Nacional de Malvinas y la importancia de contar con representación de varias organizaciones vinculadas al tema. Por otra parte está “la ley que estableció el límite exterior de la plataforma continental a partir de la presentación de Argentina ante las Naciones Unidas y que fue aceptada como una presentación formal”.

Se refirió también a “la ley que se sancionó respecto del régimen de pesca, la actualización de las sanciones para quienes realicen pesca ilegal en la zona económica exclusiva argentina”. Y destacó que su lema será “Malvinas nos une” para continuar la defensa de una causa “que nos permita actuar internacionalmente para recuperar la soberanía”.

“Malvinas, todo el tiempo es estratégico para la Argentina, así como también Atlántico Sur y Antártida. Es uno de los aspectos de la política exterior más relevantes y estratégicos para el país, fundamentalmente porque hay una ocupación ilegal de parte del Reino Unido de Gran Bretaña”, aseveró Carmona.

El año próximo se cumplen 40 años del conflicto bélico y para el funcionario de la Cancillería “la cuestión Malvinas no es una ocasional de determinadas conmemoraciones, aunque siempre es ocasión para resaltar y reforzar la reivindicación de soberanía, el llamado al diálogo y negociaciones con el Reino Unido”.