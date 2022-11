Magistratura: quieren que la acusación a Bento se vote esta semana

La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación buscará, en el filo de sus plazos, resolver la causa por mal desempeño a la que se encuentra sometido el juez federal mendocino Walter Bento.

El presidente de esta comisión es el diputado nacional del PRO Pablo Tonelli. Consultado por Los Andes, Tonelli señaló que efectivamente presentará su dictamen sobre el caso Bento la semana que viene. Sin embargo, el legislador reconoció que “será difícil tratarlo” porque el viernes próximo caducan los mandatos de todos los consejeros. Difícil, pero no imposible, según pudo comprobar este diario a través de la consulta de otras fuentes.

Tonelli es el informante de la causa Bento y quien más ha empujado para definir la situación laboral del magistrado mendocino acusado de dar beneficios judiciales a cambio de coimas. Bento sigue ejerciendo como juez federal y autoridad electoral de la provincia, a pesar de los graves cargos en su contra.

El Juez Federal Walter Bento de Mendoza en el Consejo de la magistratura declarando Buenos Aires , Argentina (Federico Lopez Claro)

Antes de dejar el Consejo de la Magistratura, Tonelli terminaría su trabajo en la causa, pero si la comisión de Acusación no se reúne y vota su dictamen la semana entrante, el destino de la investigación quedará a criterio de los nuevos integrantes y la definición podría demorarse más.

En cambio, si la comisión vota la semana que viene, Bento podría quedar mucho más cerca de la suspensión, que es la máxima sanción que aplica el Consejo de la Magistratura. Después de esta votación, el siguiente trámite será la intervención del pleno, que tiene 20 consejeros, entre jueces, académicos, abogados y legisladores. El pleno, en esa instancia, deberá reunir dos tercios de los votos para que Bento sea suspendido y juzgado por el Jury de Enjuiciamiento.

“Los votos están”

La comisión de Acusación, por su parte, tiene siete integrantes. A diferencia del pleno, los dictámenes se aprueban allí por mayoría simple. Y de acuerdo con lo que adelantaron a este medio fuentes de la Magistratura, si se votara la semana que viene, estarían los votos necesarios para que se imponga la acusación a Bento.

En este contexto, los consejeros que están a favor de la acusación no querrían que la causa quede sujeta a la futura grilla de integrantes del organismo. Algunos de ellos seguirán en sus puestos, pero habrá varios cambios. Sin ir más lejos, el propio Tonelli ya informó que no seguirá en la Magistratura desde el 21 de este mes.

Pablo Tonelli Foto Federico Lopez Claro

“Los votos dan ahora, no sé si pasará eso con la nueva conformación”, señalaron desde el sector que más cuestiona a Bento, el cual pretende alguna definición.

En consecuencia, según las fuentes de la Magistratura, la idea es hacer una reunión el jueves que viene, un día antes de la despedida general, para votar el dictamen sobre el juez mendocino.

Pero todo es frenético por estas horas en ese ámbito y hay un elemento que le pone más suspenso al desenlace: el jueves es el único día disponible para la votación, porque el miércoles es feriado por el día del empleado judicial y las reuniones de comisión deben ser convocadas con 48 horas de anticipación.

Un consejero en el ojo de la tormenta

Además del diputado Tonelli, del PRO; las otras diputadas que conforman la comisión de Acusación son Roxana Reyes, de la UCR; y Vanesa Siley y Graciela Camaño, del oficialismo nacional.

También están en esa comisión las abogadas Jimena de la Torre (PRO) y María Fernanda Vázquez, quien responde al rector de la Universidad de Lomas de Zamora Diego Molea, un consejero cercano al oficialismo nacional.

Pero quien atrae todas las miradas en estas horas es quien era el séptimo integrante de la comisión de Acusación hasta hace poco. Se trata del senador kirchnerista Martín Doñate, quien puja por seguir en la Magistratura, a pesar de que un fallo de la Corte Suprema indicó que su designación por parte de la presidencia del Senado nacional era “nula”.

La Corte rechazó la división del bloque kirchnerista en el Senado, maniobra que ejecutó el Frente de Todos para tener, gracias a que una porción aparecía como “segunda minoría”, una silla más en el organismo que controla a los jueces federales de todo el país.

Martín Doñate, diputado rionegrino del Frente de Todos (Twitter).

El jueves, cuatro consejeros opositores (Tonelli, De la Torre, Reyes y Silvia Giacoppo) enviaron una nota al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, para que, en virtud del fallo mencionado, ordene la incorporación del senador por el PRO Luis Juez en remplazo de Doñate “a la mayor brevedad posible”.

El kirchnerismo nacional, en cambio, pretende que Doñate quede consagrado como miembro del Consejo de la Magistratura a partir de la renovación del 21 de este mes y disparó contra el fallo de Rosatti, quien también preside el organismo que controla a los jueces. Durante la semana que pasó, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, entre otros, marcó con firmeza la postura del oficialismo, que habló de un “fallo político” de la Corte.

Que Doñate sea o no consejero es un asunto que afecta el equilibrio político general de la Magistratura, que está casi empardado entre oficialistas y opositores, pero no tiene incidencia en la causa Bento en particular, porque no participará de las decisiones de los próximos días, que serán cruciales. “Ya se hicieron comunicaciones internas desafectándolo. Falta la designación de reemplazantes”, explicó en ese sentido una fuente del Consejo.

Al margen de ello, hace tiempo que no se advierte que haya una defensa a Bento por parte del kirchnerismo, que en algunos tramos del proceso lo demoró y provocó sospechas.

Todo se aceleró en los últimos meses. Semanas atrás, el juez mendocino se defendió durante casi diez horas de las numerosas acusaciones que hay en su contra, que incluyen cuestionamientos por sus numerosos bienes y viajes al exterior.

Después, la comisión tomó otros testimonios (incluido el de Diego Barrera, presunto asesino de Diego Aliaga, cuyo asesinato generó la apertura de la causa Bento en la Justicia) y prácticamente dejó cerrada la investigación.

La defensa del juez, de todos modos, no se resigna y busca estirar más los tiempos: presentó un escrito en el que adujo “omisión de información” al Consejo y podría ejecutar alguna acción más.

En este marco, si se votara un dictamen acusatorio sobre el juez mendocino la semana que viene en la comisión de Acusación, se calcula que podría reunir entre tres y cuatro votos por lo menos. Tonelli, el principal cuestionador del Bento, tendrá voto doble para definir en caso de haber un empate.

Remplazo “urgente” para jueces que se excusaron

Bento también es juzgado desde el año pasado por la Justicia penal, junto a 28 personas. La causa por mal desempeño en la Magistratura tuvo como origen, precisamente, la investigación de la conducta del magistrado que llevaron adelante el fiscal Dante Vega y el juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas, además de los fiscales de la Procelac.

Puigdéngolas ya firmó la elevación a juicio por delitos tan graves como los de asociación ilícita, cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, entre otros. El debate se realizará en 2023, pero antes se tiene que resolver la integración del tribunal que lo juzgará.

Juez Federal Pablo Salinas

Un sorteo determinó que la causa quede en manos del Tribunal Oral Federal Número 2, pero esta semana, dos de sus tres integrantes se excusaron de participar. Se trata de los camaristas Pablo Salinas y Héctor Cortés, quienes argumentaron que existía una enemistad manifiesta con el titular del Juzgado Federal Número 1, entre otras razones.

El armado del tribunal es un primer paso ineludible que ahora deberá resolver la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación, en Buenos Aires, porque la mayoría de sus miembros naturales no quiere ser parte.

Por ahora, Roberto Naciff, el tercer camarista del TOF2, no se ha excusado del juicio. Naciff precisamente envió el viernes una nota al presidente de la Cámara de Casación Penal, Alejandro Slokar, a fin de solicitarle que “en carácter de urgente despacho designe a dos Magistrados/as para integrar el Tribunal en los presentes obrados a los fines de resolver las inhibiciones presentadas por los Dres. Héctor Fabián Cortés y Pablo Gabriel Salinas, miembros de este Tribunal Oral”.

Hay expectativa en la Justicia Federal mendocina por la posibilidad de que el tribunal quede constituido antes de fin de año, pero el trámite podría no ser sencillo. La Cámara de Casación probablemente opte por ubicar en los lugares de Cortés y Salinas a los jueces del otro tribunal federal la provincia, pero la “danza de nombres” podría seguir, según se especula en tribunales por estas horas.

Si ninguno de los jueces federales de Mendoza aceptara juzgar a Bento, el tribunal probablemente deberá constituirse con magistrados de San Juan o de San Luis.