Las misteriosas imágenes de la hija del exfuncionario de Arsat con dos valijas antes del allanamiento en Mendoza

La investigación que mantiene detenido al mendocino extitular de Arsat y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal , sumó un nuevo capítulo luego de que cámaras de seguridad registraran movimientos sospechosos en uno de sus departamentos de Mendoza horas antes de un allanamiento de la Policía Federal.

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Según surgió del expediente y publicó el diario La Nación, dos mujeres fueron filmadas ingresando y retirándose de la propiedad ubicada en un edificio de la Quinta Sección con valijas de mano (carry-on) entre dos y tres horas antes del procedimiento judicial. Una de esas valijas aún no fue localizada, de acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación.

La orden emitida por el Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro contemplaba allanamientos simultáneos en distintos domicilios relacionados con exfuncionarios de Arsat. Sin embargo, un inconveniente administrativo en la identificación de uno de los domicilios provocó demoras en los procedimientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, los investigadores detectaron la existencia de una propiedad de Leal en Mendoza y dispusieron un operativo sobre ese inmueble . Antes de que los efectivos llegaran al lugar, las cámaras registraron el ingreso de una de las hijas del exfuncionario junto a otra mujer identificada como Julieta , presentada como su pareja.

Ambas ingresaron con una valija tipo carry-on y, aproximadamente una hora después, abandonaron el departamento con dos valijas de mano.

Una valija sigue desaparecida

Cuando finalmente se concretó el allanamiento, los efectivos encontraron en el departamento mendocino una valija con USD 1,7 millones en efectivo. El dinero estaba organizado en paquetes de USD 10.000 y agrupado en bloques termosellados de USD 100.000.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que una de las valijas observadas en las grabaciones no apareció durante los procedimientos posteriores.

A raíz de esa situación, la Justicia ordenó nuevas medidas para reconstruir el recorrido del equipaje. Se realizaron allanamientos en un country, un barrio privado y otras propiedades vinculadas a Leal.

Según trascendió, una de las valijas fue recuperada y contenía únicamente ropa. La otra continúa desaparecida.

Dinero en efectivo secuestrado en los allanamientos realizados en domicilios vinculados al extitular de ARSAT, Facundo Leal Dinero en efectivo secuestrado en los allanamientos realizados en domicilios vinculados al extitular de ARSAT, Facundo Leal, durante una investigación. Infobae

Drogas y dólares en Palermo

La causa contra Leal ya había generado fuerte repercusión por los hallazgos realizados en un departamento de Palermo vinculado al exfuncionario de Alberto Fernández y Javier Milei.

Allí, la Policía Federal secuestró más de USD 670.000, además de 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA y 14 gramos de cocaína.

También fueron incautados teléfonos celulares, computadoras y documentación que ahora es analizada por la Justicia para determinar el origen de los fondos y la posible existencia de otros involucrados.