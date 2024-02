Luis Petri: “Las provincias están recibiendo lo que corresponde, el ajuste no puede ser sólo nacional”

El ministro de Defensa, Luis Petri, utilizó el mismo método de Javier Milei a la hora de hablar sobre su gestión, se volcó a la redes y afirmó que las provincias “están recibiendo lo que les corresponde por ley”, luego de la amenaza del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de cortar el suministro de gas y petróleo por la caída de la coparticipación.

Bajo ese contexto, el excandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio (JxC) remarcó que “el ajuste no puede ser sólo nacional si queremos que el país salga adelante”. “Las provincias están recibiendo lo que les corresponde por ley. El ajuste no puede ser sólo nacional si queremos sacar al país adelante, deberían apoyar al Gobierno”, aseguró Petri desde su cuenta personal de la plataforma X (Twitter).

Posteo de Luis Petri sobre los fondos coparticipables. Captura: X / @luispetri

En esta línea, arrobando al presidente en su posteo, el titular de la cartera de Defensa aseguró que los gobernadores deberían “acompañar los esfuerzos para salir de la crítica situación en la que recibieron el país”. Y concluyó: “La confiscación no es el camino, el camino siempre lo define la Constitución”. En ese marco, la ministra Bullrich aseguró que un miembro del partido no debería comportarse de esa forma y lanzó: “Es obsceno”

La intervención de Petri se dio luego de una serie de “tuits” acusatorios entre Torres y Milei. Horas atrás, el gobernador de Chubut comunicó por X: “Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias”.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, criticó a Javier Milei. Captura: X / @NachoTorresCH

Y finalizó: “Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer”.

