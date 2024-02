Cuál es el gobernador que no apoya a Ignacio Torres en su disputa con Milei

El enfrentamiento entre el gobierno de Javier Milei y las provincias patagónicas por la retención de $13.500 millones llevó a una división entre los mandatarios regionales.

Mientras Ignacio Torres, gobernador de Chubut, ha cruzado al gobierno central, recibiendo el respaldo de los gobernadores, pero hay uno que no se pronunció al respecto.

En un comunicado conjunto, los gobernadores de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa respaldaron a Torres y amenazaron con no entregar petróleo y gas al resto de Argentina.

Ignacio Torres lanzó un comunicado en donde advierte que podrían dejar de enviar petróleo y gas

“Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver”, desafió el gobernador.

Agregó que “esperamos que esto sea una cuestión administrativa, no una forma de amedrentamiento porque si es así y el martes o miércoles no hay una resolución favorable, vamos a optar por no exportar ni un barril de petróleo”.

Los gobernadores que apoyaron a Ignacio Torres

Por su parte, los gobernadores de Juntos por el Cambio también expresaron su apoyo a Torres, destacando que el incumplimiento de acuerdos afecta a todos los argentinos.

El comunicado fue firmado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; y los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes; Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de San Juan, Marcelo Orrego; de San Luis, Claudio Poggi; y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El comunicado de los gobernadores de Juntos por el Cambio respaldando al chubutense Ignacio Torres.

Sin embargo, hay una ausencia notable en esta muestra de apoyo. Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán, aún no ha dado su respaldo a Torres.

Desde la asunción de Milei, Jaldo ha cuidado su relación con el gobierno central, e incluso, sus diputados apoyaron el dictamen de comisión de la Ley Ómnibus y abandonaron el bloque de Unión por la Patria.