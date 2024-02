Luis D’Elía dijo que “sueña” con que Javier Milei “se vaya en helicóptero” como Sebastián Piñera

Desde el fin de semana, el referente social y líder de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), Luis D’Elía, comenzó a apuntar contra Javier Milei con un controversial comentario. A través de sus redes sociales, el político aseguró que su sueño es que el presidente “se vaya como (Sebastián) Piñera” porque “si se va como De la Rúa los muertos los pone el pueblo”.

El dirigente realizó duros comentarios a través de su cuenta oficial en la red social X, antes conocida como Twitter, donde compartió las portadas de diarios nacionales cuyos titulares indican el preocupante salto de la pobreza a un 57,4%. En ese posteo, D’Elía escribió: “- Sueño que se vaya en helicóptero. - ¿Cómo De la Rúa? - No, como Piñeira”.

El comentario sobre el exmandatario chileno que falleció tras la caída de su helicóptero el pasado 6 de febrero causó controversia en la plataforma, donde incluso algunos de sus seguidores le pidieron que “borrara eso”. Sin embargo, el referente fue más allá y en otros posteos que realizó durante el día domingo agregó: “Si se va como De la Rúa los muertos los pone el pueblo”.

El mismo domingo, D’Elía compartió un video en su cuenta de TikTok (luisangeldelia), donde se dirigió a Alfredo Leuco, Eduardo Feinmann, Luis Majul y a otros periodistas de LN+ que, precisó, “viven a sueldo de lo peor de la derecha y de la ultraderecha”.

Uno de los más recientes posteos de Luis D'Elía en X. Foto: Captura

“El peor gobierno de la historia fue el de (Mauricio) Macri y el de (Luis) Caputo, que nos dejó 140 mil millones de dólares de deuda externa. Que, además tomaron deuda y la fugaron íntegramente al extranjero”, continuó D’Elía.

A continuación, el líder de FTV defendió al “pobre Alberto (Fernández)” que “tuvo que lidiar con eso, con la epidemia por COVID y con la peor sequía en 100 años”. Y siguió: “Ahora quieren hacerlo cargo de eso a Fernández. Por lo menos eso, por mí, no pasa. Son de lo peor”.

Luego, el dirigente se refirió a su polémico “deseo” de que Milei se “vaya en helicóptero”. “Hoy estaban escandalizados porque yo dije, ante una pregunta que me hicieron. Me preguntaron: ‘¿Che, cómo querés que termine? ¿Como De la Rúa o como Piñera?’. Como Piñera quiero que termine, porque si termina como De la Rúa los muertos los vuelve a poner el pueblo argentino. Y esta vez no van a ser 38, van a ser 500, 1.000″.

Acto seguido, D’Elía acusó que el actual mandatario, el expresidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, “están dispuestos a matar a 1.000, 2.000, 5.000 argentinos para imponer los intereses de ellos”. “En todas las tribunas vamos a denunciarlos”, concluyó.