Lilita salió con los tapones de punta contra Manes: “Miente descaradamente”

El olor a caucho quemado no se va de la esfera política bonaerense luego del armado de las listas. En una entrevista con LA NACIÓN, el candidato a diputado nacional por Buenos Aires, Facundo Manes había asegurado que Elisa Carrió, una de las fundadoras de Cambiemos, le pidió que la secundara en la fórmula hacia la Casa Rosada, en 2015. La líder de la Coalición Cívica-ARI pidió derecho a réplica y desmintió la afirmación del médico, a quien acusó de sólo comprender el “conocimiento neurocientífico”.

“Este señor miente descaradamente, nunca fui a ofrecerle una vicepresidencia a su casa”, sentenció Carrió, quien remarcó que “las reglas del juego deben ser claras” y dijo que, uno de esos preceptos, es “la prohibición de la mentira” dentro de la coalición opositora.

“No se admiten mitómanos, por lo menos en Juntos por el Cambio (JxC)”, indicó. Además, aclaró que sólo visitó el departamento de Manes en una oportunidad, invitada por el diputado nacional Toty Flores, quien para ella fue “siempre” su candidato a vicepresidente. “Ya éramos yo candidata a presidente, y él candidato a vicepresidente”, detalló Carrió.

También se refirió a un cruce verbal que contó que tuvo con Manes, ese día. “Hubo una fuerte discusión académica, porque el señor desconoce los tipos de conocimiento: el práctico, el teórico, el místico. Sólo reconocía el conocimiento neurocientífico. Entonces, el tipo de conocimiento que surge de la poesía, de la filosofía, de las humanidades, es algo que no estaba en su registro”, manifestó Carrió. Además, detalló que le pidió a Manes que no sea cabeza de lista “de la vieja política”, algo que, según expresó, “finalmente sucedió”.

Un giro en la relación

Allá por junio, Lilita celebró que el neurocientífico se haya involucrado en política. “Me alegra mucho que la Unión Cívica Radical (UCR) incorpore a Facundo Manes”. Pero ahora, recuerda otra discusión con el médico, cuando el radical Ernesto Sanz presentó su libro, en 2015. “Le dije ‘según tu teoría, lo de Pitágoras no fue intuición teórica’. Con lo cual, prácticamente, el señor desconocía todos los otros saberes que no sean su saber”, relató.

Más tarde, en una entrevista en Radio Rivadavia, Carrió volvió a referirse a esos dos momentos en que confluyeron y mencionó un tercero, que tuvieron en su casa. “Me pidió disculpas porque dijo ‘ahora entendí los tipos de conocimiento’”, contó, sobre esta última reunión.

Y, sin titubeos, fustigó los dichos del neurocientífico en cuanto a un teórico ofrecimiento para componer juntos la fórmula presidencial: “¿Usted cree que cuando me senté en su casa le ofrecí un cargo a una persona que no sabe de humanismo, de filosofía o de conocimiento práctico? Me parece bien que entre una nueva generación; ahora, decir que le puedo ofrecer a alguien que desconoce de todo tipo de conocimiento me parece que es subestimar”.

Para cerrar, la dirigente opositora señaló: “Esto no quiere decir que no pueda ser candidato, pero no puede decir esas cosas, porque cuando se miente la primera vez, ¿cómo será después?”.