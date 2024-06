Ley Bases en riesgo: dos senadores de Santa Cruz anunciaron en un video que no darán quórum

Los senadores del bloque Por Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carambia, no darán quorum para el debate de la ley de Bases y el paquete fiscal.

La decisión rompe con el esquema de voluntades que había diagramado el oficialismo.

“Hoy la prioridad no es la Ley Bases; hoy la prioridad son los jubilados y creemos que, primero, debemos tratar el tema de jubilados y el paquete fiscal para que, aprobado el paquete fiscal, el Gobierno no tenga ningún excusa para pagarle a los jubilados”, anunció el senador Carambia en un video donde se lo ve junto a su comprovinciana Gadano.

Los legisladores solicitan a los demás senadores “que no den quórum” en la sesión convocada por Victoria Villarruel para este miércoles a las 10 de la mañana. Esta petición de los representantes santacruceños presenta un significativo obstáculo para el Gobierno y podría llevar al fracaso legislativo de la Ley Bases. Carambia y Gadano demandan posponer el debate del principal proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo hasta que la Cámara de Diputados ratifique los cambios introducidos por el Senado en la reforma fiscal.

“Por eso le pedimos a los senadores, nuestros compañeros, que mañana no demos quórum. Que primero se trate el paquete fiscal junto al tema de los jubilados y después, ley Bases. La única forma de poder saber nosotros que el Gobierno nacional va a cumplir con los eventuales cambios en una ley, si nosotros logramos salvar Aerolíneas, sacar Ganancias, es realmente que cumplan si primero se trata una ley que pasa a la Cámara de origen -en referencia a Diputados-, ellos ratifican lo que hizo Senadores y después tratar el resto. Si no, no hay ninguna seguridad de ningún tipo de que cumplan con los pactos y acuerdos”, sostuvo Carambia.

“La única seguridad de que van a cumplir es si primero se trata la reforma fiscal, pasa a la cámara de origen, se ratifica lo que aprobamos en el Senado; sino, no hay ningún tipo de seguridad de que cumplan con los pactos y los acuerdos”, agregó el legislador santacruceño.